Iran cảnh báo về nguy cơ bùng nổ mặt trận mới

Lực lượng Iran vừa đưa ra tuyên bố gay gắt về kịch bản đáp trả khốc liệt nếu đối phương tái diễn hành động can thiệp.

Đại tướng Yahya Rahim Safavi.

Nếu Iran bị Mỹ tấn công một lần nữa, cuộc đối đầu sẽ mở rộng sang các mặt trận mới, theo lời Đại tướng Yahya Rahim Safavi - một cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo, Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Khamenei.

Đại tướng Yahya Rahim Safavi cho biết trong các phát biểu được công bố hôm 28/9 rằng, Iran sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát eo biển Hormuz ít ngày sau khi Mỹ và chính quyền Israel bắt đầu cuộc tấn công.

Đại tướng Rahim Safavi không giải thích chính xác ý của ông là gì khi nói về một mặt trận mới trong cuộc đối đầu với Mỹ, mặc dù ông gợi ý rằng việc quá cảnh ở eo biển Bab al-Mandab trên Biển Đỏ, nơi các lực lượng Houthi đồng minh của Iran có quyền kiểm soát phần lớn, cũng sẽ chịu những hạn chế trong tương lai.

IRIB News dẫn lời Đại tướng Rahim Safavi phát biểu, việc bổ sung eo biển Bab al-Mandab sẽ làm thay đổi cục diện chiến tranh.

Iran và Mỹ đã có một lệnh ngừng bắn mong manh dựa trên một thỏa thuận đạt được vào cuối cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi giữa tháng 4 và một bản ghi nhớ ghi nhớ được ký vào tháng 6.

Đại tướng Safavi cho biết, Mỹ và Israel chắc chắn đã thất bại trong cuộc chiến gần đây của họ đối với Iran và họ đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào của mình trong cuộc chiến.

Ông cho biết hầu hết các tài sản quân sự của Mỹ ở các quốc gia trong khu vực, gồm ở Qatar, Bahrain và Kuwait, đã bị phá hủy hoặc chịu thiệt hại nghiêm trọng trong các đòn tập kích tên lửa mang tính quyết định của Iran.

Tướng Iran cho biết, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện đặt trụ sở chính tại các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng sau khi bị đẩy khỏi Qatar và sau đó là Jordan do các cuộc tấn công của Iran.

Theo Press TV



