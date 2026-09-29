HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran sắp hoàn thành tuyến đường sắt trọng yếu

Hoàng Vân
|

Ngày 28/9, Tasnim đưa tin, Iran sắp hoàn thành tuyến đường sắt Chabahar-Zahedan, đóng vai trò then chốt như cửa ngõ của Ấn Độ vào lục địa Á-Âu.

- Ảnh 1.

Iran hiện đang chuẩn bị đưa tuyến đường sắt Chabahar-Zahedan đi vào hoạt động.

Iran đã hoàn thành việc đặt đường ray trên đoạn phía Nam của tuyến đường sắt Chabahar-Zahedan, lấp đầy một khoảng trống quan trọng trong tuyến đường được thiết kế để kết nối cảng Chabahar trên Vịnh Oman với Zahedan, gần biên giới Afghanistan.

Tuần trước, quan chức đường sắt Iran Abbas Khatibi cho biết, đường ray đã được đặt cho đoạn đường dài 480km quan trọng giữa Chabahar và Khash, và hiện tại ưu tiên là hoàn thành các nhà ga trên tuyến đường.

Tuyến đường Chabahar-Zahedan dài 630km, hoặc 735km nếu tính cả các tuyến nhánh.

Với các đoạn phía Bắc đã được kết nối với mạng lưới đường sắt hiện có, chính quyền Iran hiện đang chuẩn bị cho tuyến đường này đi vào hoạt động.

Tuyến Chabahar-Zahedan là phần mở rộng của Hành lang Vận tải Bắc-Nam Quốc tế (INSTC) lớn hơn, được hỗ trợ bởi Ấn Độ, Iran và Nga.

Dự án này đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ do yêu cầu về cơ sở hạ tầng khổng lồ, và cũng bị chậm lại do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cả Iran và Nga.

Cột mốc này đạt được trong bối cảnh xung đột Trung Đông đã làm gián đoạn các tuyến đường vận tải và năng lượng truyền thống trong khu vực.

Chabahar có lối đi trực tiếp ra Ấn Độ Dương mà không cần tàu thuyền phải đi qua eo biển Hormuz, một điểm nghẽn giao thông quan trọng bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Đối với Ấn Độ, tuyến đường Chabahar-Zahedan củng cố tuyến đường thương mại đến Afghanistan và Trung Á mà không cần đi qua Pakistan.

Hàng hóa đến Chabahar bằng đường biển có thể được vận chuyển vào nội địa thông qua mạng lưới đường sắt và đường bộ của Iran, đến các thị trường khu vực không có đường biển.

Vai trò của Ấn Độ trong dự án Chabahar trở nên phức tạp hơn do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Giấy miễn trừ có điều kiện đối với dự án, trong đó Ấn Độ đầu tư khoảng 120 triệu USD, đã hết hạn vào tháng Tư.

Ấn Độ khẳng định đang thảo luận vấn đề này với cả Iran và Mỹ, đồng thời mô tả xung đột khu vực là một “yếu tố làm phức tạp”.

Vào tháng Bảy, xung đột đã ảnh hưởng đến chính Chabahar, khi lực lượng Mỹ tấn công một tháp giám sát tại nhà ga Shahid Kalantari lân cận, có liên kết với dự án.

Ấn Độ cho biết, nhà ga không bị hư hại.

Theo RT
Doanh nghiệp Việt muốn đưa sản phẩm Việt "thẳng tiến" nội địa Trung Quốc: Kênh đào 10,8 tỷ USD mở đường


Tags

Iran

đường sắt

lệnh trừng phạt của phương Tây

Tin nóng Thế Giới 24h

Ấn Độ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại