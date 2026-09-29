Iran sắp hoàn thành tuyến đường sắt trọng yếu

Ngày 28/9, Tasnim đưa tin, Iran sắp hoàn thành tuyến đường sắt Chabahar-Zahedan, đóng vai trò then chốt như cửa ngõ của Ấn Độ vào lục địa Á-Âu.

Iran hiện đang chuẩn bị đưa tuyến đường sắt Chabahar-Zahedan đi vào hoạt động.

Iran đã hoàn thành việc đặt đường ray trên đoạn phía Nam của tuyến đường sắt Chabahar-Zahedan, lấp đầy một khoảng trống quan trọng trong tuyến đường được thiết kế để kết nối cảng Chabahar trên Vịnh Oman với Zahedan, gần biên giới Afghanistan.

Tuần trước, quan chức đường sắt Iran Abbas Khatibi cho biết, đường ray đã được đặt cho đoạn đường dài 480km quan trọng giữa Chabahar và Khash, và hiện tại ưu tiên là hoàn thành các nhà ga trên tuyến đường.

Tuyến đường Chabahar-Zahedan dài 630km, hoặc 735km nếu tính cả các tuyến nhánh.

Với các đoạn phía Bắc đã được kết nối với mạng lưới đường sắt hiện có, chính quyền Iran hiện đang chuẩn bị cho tuyến đường này đi vào hoạt động.

Tuyến Chabahar-Zahedan là phần mở rộng của Hành lang Vận tải Bắc-Nam Quốc tế (INSTC) lớn hơn, được hỗ trợ bởi Ấn Độ, Iran và Nga.

Dự án này đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ do yêu cầu về cơ sở hạ tầng khổng lồ, và cũng bị chậm lại do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cả Iran và Nga.

Cột mốc này đạt được trong bối cảnh xung đột Trung Đông đã làm gián đoạn các tuyến đường vận tải và năng lượng truyền thống trong khu vực.

Chabahar có lối đi trực tiếp ra Ấn Độ Dương mà không cần tàu thuyền phải đi qua eo biển Hormuz, một điểm nghẽn giao thông quan trọng bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Đối với Ấn Độ, tuyến đường Chabahar-Zahedan củng cố tuyến đường thương mại đến Afghanistan và Trung Á mà không cần đi qua Pakistan.

Hàng hóa đến Chabahar bằng đường biển có thể được vận chuyển vào nội địa thông qua mạng lưới đường sắt và đường bộ của Iran, đến các thị trường khu vực không có đường biển.

Vai trò của Ấn Độ trong dự án Chabahar trở nên phức tạp hơn do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Giấy miễn trừ có điều kiện đối với dự án, trong đó Ấn Độ đầu tư khoảng 120 triệu USD, đã hết hạn vào tháng Tư.

Ấn Độ khẳng định đang thảo luận vấn đề này với cả Iran và Mỹ, đồng thời mô tả xung đột khu vực là một “yếu tố làm phức tạp”.

Vào tháng Bảy, xung đột đã ảnh hưởng đến chính Chabahar, khi lực lượng Mỹ tấn công một tháp giám sát tại nhà ga Shahid Kalantari lân cận, có liên kết với dự án.

Ấn Độ cho biết, nhà ga không bị hư hại.

Theo RT



