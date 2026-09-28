Hé lộ chiến lược bí mật giúp Iran bẻ gãy mọi tính toán của đối thủ

Những hạ tầng ngầm cùng năng lực chiến lược được triển khai âm thầm đã giúp Iran liên tiếp đảo ngược cục diện trước các cuộc tấn công.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik.

Năng lực chiến lược của Lực lượng Vũ trang Iran trong những năm gần đây đã được triển khai một phần tại các môi trường an toàn và cơ sở hạ tầng dưới lòng đất, làm thất bại các tính toán của kẻ thù, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Tướng Reza Talaei-Nik.

Một phần năng lực chiến lược của Lực lượng Vũ trang Iran trong những năm gần đây đã được triển khai tại các môi trường an toàn và cơ sở hạ tầng dưới lòng đất, động thái này đã làm thất bại các tính toán của đối thủ liên quan đến năng lực phòng thủ và khả năng sản xuất vũ khí của Iran, Tướng Talaei-Nik phát biểu hôm 26/9.

Tướng Talaei-Nik cho biết, dù cuộc chiến gây ra nhiều chi phí và thiệt hại cho Iran, đối thủ vẫn không đạt được các mục tiêu chiến lược chính, trong khi Iran cũng khiến họ phải trả giá.

Tướng Talaei-Nik mô tả các cuộc chiến gần đây là cuộc chiến của công nghệ, các chuyên gia và chiến tranh hỗn hợp, đồng thời nhận định rằng, bên cạnh mặt trận quân sự, các lĩnh vực xã hội, kinh tế, truyền thông và nhận thức đã trở thành những chiến trường đối đầu chính.

Người phát ngôn cho biết, cường độ hỏa lực, tốc độ tác chiến, phạm vi địa lý của cuộc chiến, các loại vũ khí và việc sử dụng công nghệ mới trong các cuộc chiến gần đây không thể so sánh với cuộc chiến kéo dài 8 năm của cố lãnh đạo Iraq Saddam Hussein chống lại Iran vào những năm 1980.

Tướng Talaei-Nik nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng đồng thời sức mạnh phòng thủ cùng năng lực nội địa, đồng thời khẳng định Iran cần tăng cường khả năng phục hồi trên nhiều lĩnh vực để duy trì sức mạnh răn đe.

Ông nói thêm rằng, bất chấp việc đối thủ sử dụng các công nghệ tiên tiến và theo đuổi các mục tiêu mới, họ đã không đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào qua 2 vòng chiến tranh từ năm ngoái.

Mỹ và chính quyền Israel đã tiến hành cuộc chiến tội ác đầu tiên chống lại Iran kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025. Cuộc xâm lược thứ 2 của họ bắt đầu ngày 28/2/2026 và dừng lại vào đầu tháng 4 sau 40 ngày.

Trong cả 2 cuộc chiến, sự kháng cự và các chiến dịch trả đũa thành công của Iran đã buộc bên xâm lược phải chấp nhận lệnh ngừng bắn.

Iran cũng duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với eo biển Hormuz kể từ những ngày đầu của cuộc chiến bắt buộc thứ 2.

Tháng 7, Mỹ đã tiến hành các làn sóng không kích vào Iran và áp đặt lệnh phong tỏa đường biển đối với quốc gia này, vi phạm Bản ghi nhớ Islamabad ký với Iran ngày 17/6 để chấm dứt chiến tranh.

Đáp trả lại, Lực lượng Vũ trang Iran đã phát động các đòn tấn công tàn phá vào các mục tiêu chiến lược của Mỹ trên khắp Tây Á và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi hoạt động qua lại.

Theo Press



