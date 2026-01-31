Quân đội Iran thông báo đã bổ sung 1.000 thiết bị bay không người lái (UAV) chiến đấu cho các binh chủng, nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết, đây là các UAV chiến lược do các kỹ sư quân đội Iran phát triển, dựa trên kinh nghiệm thu được từ những nhiệm vụ trước đây. Số UAV này đã được bàn giao cho các đơn vị chiến đấu thuộc 4 quân chủng của Iran.

UAV vũ trang trong một hầm ngầm được Iran công bố hồi tháng 5/2022 (Ảnh: Reuters)

Thông báo không nêu chi tiết về tính năng của các thiết bị bay nói trên, song Iran cho biết nước này đang sở hữu công nghệ sản xuất UAV hiện đại.

Động thái của Iran được đưa ra sau khi Mỹ triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông hồi đầu tuần, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục gia tăng.

Trả lời phóng viên ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang lên kế hoạch trao đổi với Iran trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, đồng thời nhấn mạnh rằng “thật tốt nếu Mỹ không cần sử dụng đến các tàu sân bay ở Trung Đông”.