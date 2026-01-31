Nga cân nhắc sơ tán chuyên gia khỏi nhà máy điện hạt nhân Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hàng trăm người Nga đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr - nhà máy được Moscow xây dựng.

Một cuộc tấn công của Mỹ và các cơ sở hạt nhân của Iran tháng 6/2025 đã không nhắm vào Bushehr. Người đứng đầu tập đoàn hạt nhân Rosatom - ông Alexei Likhachev - khi đó cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào địa điểm này có thể gây ra một thảm họa tương đương thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr (Ảnh: Reuters)

Hôm 28/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran tiến hành đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận từ bỏ vũ khí hạt nhân, nếu không các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ dữ dội hơn.

Ngày 29/1, ông Likhachev nói tuyên bố: "Chúng tôi chân thành hy vọng các bên liên quan sẽ tuân thủ cam kết về tính bất khả xâm phạm của khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Tuy nhiên, chúng tôi cũng theo dõi sát sao diễn biến và sẵn sàng triển khai các biện pháp sơ tán nếu cần". Ông Likhachev cũng cho biết khi cần sơ tán nhân viên khỏi nhà máy này, Rosatom sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao cùng Bộ Quốc phòng Nga.

Iran từ lâu vẫn phủ nhận việc phát triển vũ khí hạt nhân, còn phía Nga hiện ủng hộ quyền sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình của Tehran.