Thủ tướng Anh tặng Chủ tịch Trung Quốc món quà khác thường: Hé lộ đội bóng mà ông Tập hâm mộ

Tờ Metro (Anh) ngày 29/1 đưa tin, trước buổi tọa đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thể hiện sự kính trọng nhưng vui vẻ đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi tặng ông Tập một món quà khác thường.

Ông Starmer đã tặng ông Tập một quả bóng được sử dụng trong trận đấu giữa Arsenal và Manchester United trên sân vận động Emirates hồi cuối tuần trước trong khuôn khổ Giải Ngoại hạng Anh.

Đây là một trận đấu rất đáng chú ý. Đội khách Manchester United đã đánh bại Arsenal bằng bàn thắng của cầu thủ Matheus Cunha ở phút 87, làm giảm bớt hi vọng giành chức vô địch nước Anh của đội chủ nhà.

Vì vậy, theo Metro, món quà đó là một cử chỉ khiêm nhường từ ông Starmer - một người hâm mộ Arsenal cuồng nhiệt - dành cho ông Tập - người được cho là rất hâm mộ Manchester United.

Thủ tướng Anh Keir Starmer bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước buổi tọa đàm song phương trong chuyến thăm Trung Quốc của ông, tại thủ đô Bắc Kinh, vào ngày 29/1/2026. Ảnh: Reuters

Metro nhận định, có vẻ như nhà lãnh đạo Trung Quốc không phải là một người hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá Anh, nhưng những thông tin về việc ông yêu thích câu lạc bộ Manchester United - với biệt danh "Quỷ đỏ" - đã xuất hiện từ khá lâu.

Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh vào năm 2015, đã có những lo ngại về một sự cố ngoại giao khi chuyến tham quan của ông Tập tới sân vận động Old Trafford của Manchester United bị hủy bỏ để thay vào đó là chuyến tham quan sân Etihad - sân nhà của đối thủ truyền kiếp Manchester City.

Theo kênh ESPN, quyết định này được đưa ra bởi Sir Richard Leese - một cổ động viên cuồng nhiệt của Manchester City, và là người đứng đầu Hội đồng thành phố Manchester vào thời điểm đó.

Một quả bóng từ trận đấu giữa Arsenal và Manchester United tại Giải Ngoại hạng Anh hôm 25/1 hiện đã được Thủ tướng Anh Keir Starmer tặng cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty Images

Thủ tướng Anh thu được gì từ chuyến thăm Trung Quốc?

Metro đưa tin, áp lực ngày càng gia tăng đối với Thủ tướng Anh Starmer trong việc đạt được những thỏa thuận lớn từ chuyến thăm Trung Quốc của ông – và điều này không chỉ xuất phát từ sự khiêm nhường về món quà quả bóng.

Nhiều nhân vật, trong đó có lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh Kemi Badenoch, đã đặt câu hỏi về tính hợp lý của việc thể hiện tình hữu nghị với Trung Quốc vào thời điểm mà những lo ngại về "hoạt động gián điệp" bị cáo buộc là có liên quan tới Bắc Kinh đang chiếm lĩnh các tiêu đề báo chí của Anh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Starmer lập luận rằng ông chỉ đơn thuần là một "người Anh thực dụng" muốn thiết lập mối quan hệ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới để thúc đẩy sự phát triển của Vương quốc Anh.

Trong buổi tọa đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Anh Starmer đã nói với ông Tập rằng ông muốn có một mối quan hệ "tinh tế hơn" với Bắc Kinh, trong khi Chủ tịch Trung Quốc thừa nhận đã có những "trở ngại và thăng trầm" trong quan hệ hai nước những năm gần đây.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tham quan Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, trong chuyến thăm Trung Quốc của ông. Ảnh: PA Wire

Trên đường rời đi, Thủ tướng Anh Starmer nói rằng đã có "tiến triển rất tốt" về thuế quan đối với rượu whisky và vấn đề di cư bất hợp pháp, cũng như tập trung vào vai trò của Trung Quốc trong việc sản xuất các bộ phận động cơ dùng cho tàu thuyền nhỏ.

Sau đó, ông Starmer cho biết công dân Anh sẽ được phép đi du lịch đến Trung Quốc mà không cần xin thị thực trong các chuyến thăm dưới 30 ngày - một động thái mà ông cho rằng sẽ giúp các doanh nghiệp Anh "mở rộng ra nước ngoài, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và việc làm trong nước".

"Một phần lý do cho việc hợp tác là để đảm bảo chúng ta [Anh] có thể nắm bắt những cơ hội hiện có, điều mà chúng ta đã làm được, đồng thời cũng có một cuộc thảo luận chín chắn về những vấn đề mà chúng ta bất đồng", Thủ tướng Anh nói.