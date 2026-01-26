Tình hình Trung Đông lại một lần nữa nóng lên khi kênh truyền hình Channel 13 của Israel vào ngày 25 tháng 01 đã dẫn nguồn tin riêng của mình cho biết rằng, giới chức đứng đầu chính quyền Tel Aviv đã yêu cầu giới lãnh đạo Washington nhanh chóng tấn công các mục tiêu chính phủ và quân sự ở Iran.

Theo Channel 13, Israel đã gửi yêu cầu này tới Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực, khi Lầu Năm Góc huy động một nhóm tấn công tàu sân bay cùng hàng chục chiến hạm và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa Tomahawk đến vùng biển gần Iran, đồng thời triển khai hàng trăm máy bay chiến đấu tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Tuy nhiên, kênh truyền hình Israel không cung cấp thêm chi tiết về thời điểm và các mục tiêu của Iran sẽ bị tấn công.

Trong khi đó, Iran International - một kênh truyền hình vệ tinh tiếng Ba Tư đối lập có trụ sở tại London (Anh) - cũng đưa tin rằng, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei và gia đình được cho là đã sơ tán đến một hầm trú ẩn dưới lòng đất ở Lavisan, phía đông bắc Tehran, do lo sợ bị Mỹ tấn công.

Cần lưu ý rằng Iran International đã nhiều lần bị chính phủ Iran chỉ trích gay gắt vì tích cực kích động người dân Iran biểu tình chống chính phủ và gây bất ổn thông qua việc lan truyền tin giả.

Theo báo cáo của kênh truyền hình có liên quan đến Saudi Arabia này, vị lãnh tụ tối cao của Iran và gia đình đang được bảo vệ bởi một đơn vị tinh nhuệ và đã ẩn náu sau khi các quan chức cấp cao của Iran đánh giá “nguy cơ gia tăng về một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ”, khi Lầu Năm Góc tiếp tục triển khai lực lượng và nguồn lực đáng kể đến khu vực Trung Đông.

Thêm vào đó, một biểu ngữ khổng lồ mô tả vụ phóng tên lửa của Iran vào tàu sân bay của Mỹ đã xuất hiện trên một tòa nhà ở Tehran. Trên biểu ngữ có ghi chú dòng chữ: “Gieo gió thì gặt bão”, ám chỉ việc Mỹ sẽ phải trả giá đắt nếu có hành động xâm lược chống Iran.

Được biết, trong những ngày qua Mỹ đã điều động lực lượng cực lớn đến Trung Đông, đặc biệt là số lượng chiến hạm cực lớn có khả năng tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk.

Cụ thể, Mỹ đã triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu sân bay CVN-72 USS Abraham Lincoln dẫn đầu, cùng với 03 tàu khu trục và 01 tàu ngầm hạt nhân tấn công từ Biển Đông đi sang Ấn Độ Dương để tới vùng Vịnh, hợp lực với 6 tàu khu trục và hàng chục tàu phục vụ, bảo đảm khác đã hiện diện ở vùng biển gần Trung Đông.

Tổng số tên lửa Tomahawk trên các tàu khu trục và tàu ngầm hạt nhân này ước tính là hơn 350 quả và nếu tính cả các tàu hộ tống trong nhóm tác chiến tàu sân bay sắp tới, thì con số này vượt quá 450 quả.

Cùng với đó là vài chục tiêm kích hạm trên tàu sân bay, hai phi đội máy bay chiến đấu F-35, ba phi đội F-15E, hàng chục máy bay F-16 và máy bay tấn công A-10, được sự hỗ trợ bởi các máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46A, cũng như các máy bay chống ngầm P-8A Poseidon, máy bay vận tải C-17A Globemaster.