iPhone 18 sẽ không ra mắt năm nay

iPhone 18 được cho là sẽ không xuất hiện trong sự kiện mùa thu năm nay.

Chỉ còn khoảng hai tháng nữa, Apple sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu iPhone thường niên vào tháng 9. Tuy nhiên, khác với những năm trước, hãng được cho là sẽ không công bố toàn bộ dòng iPhone 18 cùng lúc.

Theo các nguồn tin rò rỉ, sân khấu mùa thu năm nay sẽ chỉ dành cho ba mẫu máy cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Trong khi đó, các phiên bản phổ thông sẽ phải chờ đến mùa xuân năm sau mới xuất hiện.

Hình ảnh phác hoạ iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Air 2. (Ảnh: Zeera Wireless)

Apple thay đổi chiến lược

Danh mục iPhone của Apple đã liên tục mở rộng trong nhiều năm qua. Nếu như thời iPhone 11 chỉ có ba phiên bản gồm bản tiêu chuẩn, Pro và Pro Max, thì đến năm 2020, Apple bổ sung thêm mẫu iPhone mini, nâng tổng số lên bốn thiết bị.

Sau đó, dòng mini bị thay thế bằng iPhone Plus, rồi tiếp tục nhường chỗ cho iPhone Air. Đầu năm nay, Apple còn giới thiệu thêm iPhone 16e, nâng số lượng iPhone mới trong một chu kỳ lên năm sản phẩm. Nếu mẫu iPhone Ultra được trình làng như dự kiến, mỗi thế hệ iPhone sẽ có tới sáu phiên bản khác nhau.

Việc giới thiệu toàn bộ danh mục trong cùng một sự kiện được cho là khiến sân khấu ra mắt trở nên quá tải, đồng thời làm giảm sự chú ý dành cho từng sản phẩm.

Hai đợt ra mắt mỗi năm

Theo kế hoạch mới, dòng iPhone 18 sẽ gồm sáu mẫu: iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18e, iPhone Air thế hệ thứ hai và iPhone Ultra.

Thay vì công bố đồng loạt, Apple được cho là sẽ chia thành hai đợt ra mắt.

Đợt đầu tiên vào mùa thu năm 2026 sẽ tập trung vào các mẫu cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra.

Đến mùa xuân năm 2027, hãng sẽ giới thiệu ba mẫu còn lại gồm iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2.

Chiến lược này được cho là xuất phát từ thực tế những mẫu "thứ tư" trong dòng iPhone, như iPhone mini trước đây hay iPhone Plus sau đó, đều không đạt doanh số như kỳ vọng trong giai đoạn đầu mở bán. Việc tách lịch ra mắt sẽ giúp mỗi nhóm sản phẩm có cơ hội thu hút sự quan tâm của người dùng tốt hơn.

iPhone 18 và iPhone 18e có thể khác biệt rất ít

Một điểm đáng chú ý khác là Apple được cho là đang tìm cách hợp nhất quy trình sản xuất giữa iPhone 18 và iPhone 18e nhằm tối ưu chi phí.

Nếu thông tin này chính xác, khoảng cách giữa hai mẫu máy có thể sẽ được thu hẹp đáng kể. Khác biệt chủ yếu nhiều khả năng chỉ nằm ở màn hình và hệ thống camera, thay vì tạo ra hai sản phẩm có định vị hoàn toàn riêng biệt như hiện nay.

Hiện vẫn chưa rõ điều này đồng nghĩa với việc iPhone 18e sẽ được nâng cấp mạnh hơn hay iPhone 18 sẽ bị cắt giảm một số tính năng để tiến gần hơn tới phiên bản giá rẻ.

Giá bán trung bình của iPhone có thể tăng

Nếu Apple duy trì mô hình hai đợt ra mắt, đây nhiều khả năng sẽ trở thành chiến lược lâu dài cho các thế hệ iPhone tiếp theo. Việc các mẫu cao cấp xuất hiện trước có thể giúp Apple tiếp cận nhóm khách hàng sẵn sàng chi nhiều tiền để sở hữu thiết bị ngay trong ngày mở bán.

Đồng thời, chiến lược này cũng được kỳ vọng sẽ kéo giá bán trung bình của iPhone tăng lên, bởi những người muốn trải nghiệm sản phẩm mới ngay từ đầu sẽ chỉ có lựa chọn là các phiên bản Pro hoặc Ultra, thay vì các mẫu tiêu chuẩn có giá thấp hơn.

Dù vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định việc chia nhỏ lịch ra mắt có giúp Apple cải thiện doanh số của toàn bộ dòng iPhone hay không. Đây hiện mới là hướng đi được nhiều nguồn tin cho rằng hãng đang chuẩn bị áp dụng.