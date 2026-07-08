HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

iPhone 18 Pro Max có thiết kế mới

Huỳnh Duy
|

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong thiết kế.

Mỗi thế hệ iPhone đều mang theo một dấu ấn thiết kế riêng. Với iPhone 18 Pro, Apple được cho là không chỉ nâng cấp phần cứng mà còn thay đổi một chi tiết về thiết kế đã gắn bó với dòng smartphone này gần 10 năm.

Theo các thông tin rò rỉ gần đây, Dynamic Island trên iPhone 18 Pro sẽ được thu gọn khoảng 35% so với thế hệ hiện tại. Đây được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình hướng đến một chiếc iPhone có màn hình gần như tràn viền hoàn toàn, không còn phần khuyết hiển thị.

IPhone 18 Pro Max có thiết kế mới với Dynamic Island thu nhỏ đáng chú ý - Ảnh 1.

Những gì từng định hình ngôn ngữ thiết kế của iPhone suốt nhiều năm qua có thể sắp trở thành một phần của quá khứ. (Ảnh minh hoạ)

Apple lần đầu giới thiệu thiết kế "tai thỏ" trên iPhone X vào năm 2017 nhằm tích hợp hệ thống camera TrueDepth và cảm biến Face ID. Dù từng gây nhiều tranh cãi, thiết kế này nhanh chóng trở thành dấu ấn đặc trưng của iPhone trong nhiều năm.

Đến năm 2022, hãng thay thế "tai thỏ" bằng Dynamic Island trên iPhone 14 Pro. Không chỉ thu nhỏ diện tích phần khuyết, Apple còn tận dụng khu vực này để hiển thị thông báo, điều khiển nhạc, hẹn giờ hay các hoạt động theo thời gian thực (Live Activities), biến một hạn chế về phần cứng thành điểm nhấn trong trải nghiệm người dùng.

Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của Apple vẫn được cho là loại bỏ hoàn toàn các phần khuyết trên màn hình. Việc thu nhỏ Dynamic Island trên iPhone 18 Pro được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược này.

Nếu thông tin rò rỉ chính xác, người dùng sẽ có thêm không gian hiển thị hữu ích trên màn hình, đồng thời thiết kế mặt trước của thiết bị cũng trở nên liền mạch hơn.

Một số nguồn tin cũng cho biết giao diện Siri AI trên iOS 27 đã xuất hiện những thay đổi được cho là nhằm tương thích với Dynamic Island có kích thước nhỏ hơn, qua đó gián tiếp củng cố các tin đồn về thiết kế mới của iPhone 18 Pro.

Không chỉ iPhone, Apple được cho là cũng đang từng bước thay đổi thiết kế trên các dòng sản phẩm khác. Mẫu MacBook Ultra được đồn đoán sẽ thay thế phần "tai thỏ" bằng Dynamic Island kích thước nhỏ hơn, trong khi iPhone 18e dự kiến ra mắt vào năm sau cũng có thể áp dụng hướng thiết kế tương tự.

Sau gần 10 năm, phần khuyết màn hình từng tạo nên dấu ấn riêng cho iPhone đang dần đi đến chặng cuối. Dù Dynamic Island vẫn là một trong những yếu tố nhận diện nổi bật của Apple hiện nay, các động thái gần đây cho thấy hãng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mang đến một màn hình toàn vẹn, không còn bất kỳ khoảng cắt nào ở mặt trước thiết bị.

Nga quay về với động cơ huyền thoại RD-0410 mang tốc độ "kinh người": Từ 1 năm rưỡi giảm xuống còn vài tháng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

thiết kế

iPhone 18 Pro Max

điẹn thoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại