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iPhone 18 Pro có thể tăng tới 300 USD, giá khởi điểm 1.400 USD

Thụy Phương
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Cơn sốt trí tuệ nhân tạo đẩy giá chip nhớ và vi xử lý lên cao, khiến bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đứng trước nguy cơ đợt tăng giá mạnh nhất trong lịch sử.

Theo báo cáo mới nhất từ chuyên gia phân tích Jeff Pu thuộc công ty chứng khoán GF Securities, giá bán của thế hệ iPhone 18 Pro năm nay có thể tăng từ 250 đến 300 USD (gần 8 triệu đồng) so với thế hệ tiền nhiệm. Nếu dự đoán này trở thành hiện thực, phiên bản iPhone 18 Pro tiêu chuẩn sẽ có giá khởi điểm lên tới 1.400 USD, thay vì mức 1.099 USD quen thuộc như trên dòng iPhone 17 Pro hay các thế hệ trước.

Trước đó, trong các báo cáo vào tháng 2 và tháng 5, ông Jeff Pu từng nhận định Apple sẽ cố gắng giữ nguyên mức giá khởi điểm lần lượt là 1.099 USD và 1.199 USD cho các bản Pro và Pro Max nhờ chiến lược định giá cạnh tranh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt linh kiện nghiêm trọng cùng chi phí sản xuất vi xử lý và bộ nhớ RAM, NAND tăng vọt buộc nhà phân tích này phải thay đổi dự báo.

Trên thực tế, Apple gần đây nâng giá hàng loạt sản phẩm như iPad, máy tính Mac hay kính Vision Pro. Trong cuộc họp báo cáo tài chính quý 3 vừa qua, CEO Tim Cook cũng từ chối bình luận về chính sách giá dành cho dòng iPhone mới.

Dù mức giá dự kiến tăng vọt, các thông tin rò rỉ cho thấy iPhone 18 Pro không sở hữu quá nhiều sự thay đổi mang tính đột phá về mặt ngoại hình. Thiết bị dự kiến được nâng cấp dung lượng pin lớn hơn, thu gọn cụm Dynamic Island và bổ sung tùy chọn màu sắc mới là Đỏ Cherry (Dark Cherry) để thay thế cho màu Cam Vũ trụ (Cosmic Orange). Về phần cứng, máy có thể trang bị màn hình LTPO+, camera hỗ trợ khẩu độ thay đổi và tích hợp chip modem Apple C2 tại các thị trường ngoài Mỹ.

Giá iPhone 18 Pro có thể tăng lên 1 . 400 USD trong năm 2026 - Ảnh 1.

iPhone màu Dark Cherry có thể xuất hiện năm nay.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên thế hệ mới là sự xuất hiện của trợ lý ảo Siri cải tiến cùng hệ thống Apple Intelligence chạy trên nền tảng iOS 27. Mặc dù vậy, việc CEO Tim Cook từng xác nhận một số tính năng AI nâng cao có thể sẽ phải trả phí đăng ký định kỳ đang nhận về phản ứng khá tiêu cực từ cộng đồng. Trên các diễn đàn công nghệ như Reddit, nhiều người dùng tỏ ra không hài lòng khi phải trả thêm chi phí cho một tính năng vốn được tích hợp sẵn trên điện thoại.

Mức giá dự kiến đắt đỏ cùng nguy cơ mất thêm phí cho các dịch vụ AI đang khiến sức hút của thế hệ iPhone mới bị ảnh hưởng. Giới phân tích nhận định, ngoại trừ những người dùng thực sự cần trải nghiệm công nghệ AI mới, đây có thể là thời điểm thích hợp để người dùng cân nhắc sở hữu dòng iPhone 17 Pro với mức giá hợp lý hơn hoặc tiếp tục duy trì sử dụng các thiết bị hiện tại.

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