Hyundai Tucson giảm giá tới 100 triệu ở đại lý: SUV cỡ C giá chưa tới 700 triệu, tạo áp lực cho Seltos lẫn Xforce

Việc giảm giá mạnh tay được cho là nhằm xả kho, dọn đường cho Hyundai Tucson hybrid sẽ ra mắt trong tương lai không xa.

Hyundai Tucson giảm giá thêm ở đại lý

Một đại lý khu vực miền Trung đang rao bán những chiếc Hyundai Tucson với giá giảm tới 100 triệu tùy từng phiên bản. Cụ thể hơn, mức giảm 100 triệu áp dụng cho hai phiên bản cao nhất 1.6 Turbo và N Line. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn giảm 90 triệu trong khi bản Đặc biệt chỉ giảm 50 triệu đồng.

Hyundai Tucson đang được giảm giá mạnh ở một số đại lý. Ảnh: Đại lý

Đây là chương trình của riêng đại lý, áp dụng cho xe VIN 2025 còn tồn ở đại lý. Do đó, lượng xe được giảm giá mạnh tay cũng còn khá ít. Một đại lý khác cũng có chương trình giảm giá tương tự, nhưng mức ưu đãi cao nhất tới 90 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều đại lý chỉ áp dụng mức giảm giá tới 68 triệu đồng theo chương trình chính hãng. Giá trị này bao gồm khuyến mại giảm giá từ Hyundai Thành Công và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá khởi điểm của Hyundai Tucson chỉ còn từ 680 triệu, tương đương niêm yết bản cao của nhóm SUV/CUV hạng B như Mitsubishi Xforce (605 - 720 triệu đồng), Kia Seltos (579 - 699 triệu đồng)...

Hyundai Tucson có gì?

Hyundai Tucson đang phân phối trên thị trường là phiên bản facelift (nâng cấp giữa vòng đời) ra mắt tháng 10/2024. Xe sở hữu màn hình sau vô lăng 12,3 inch, màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, dàn loa Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, gạt mưa tự động, nhớ ghế lái 2 vị trí, chỉnh điện ghế lái và ghế phụ, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử…

Riêng bản N Line lấy cảm hứng từ thương hiệu hiệu suất cao Hyundai N Performance với điểm nhấn là gói trang bị thể thao với nhiều chi tiết được làm mới.

Hyundai Tucson được bổ sung thêm bản N Line từ tháng 6/2025. Ảnh: Hyundai

Về động cơ, Hyundai Tucson có các tùy chọn máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên cho ra 156 mã lực và 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước; động cơ xăng 1.6L tăng áp, cho ra 180 mã lực và 265 Nm đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC và tùy chọn máy dầu 2.0L hút khí tự nhiên sản sinh 186 mã lực, 416 Nm mô-men và dùng hộp số 8 cấp.

Gói an toàn chủ động ADAS gồm các tính năng như cảnh báo và phòng tránh va chạm trước, giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động thích ứng, ga tự động thích ứng, cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi/đỗ xe PCA, có khả năng cảnh báo và tự động phanh...

Hyundai Tucson sắp có bản mới?

Việc Tucon được giảm giá mạnh ở đại lý được cho là động thái nhằm dọn kho cho mẫu mới sắp ra mắt. Theo ghi nhận từ một số tư vấn bán hàng tại TP.HCM, phiên bản hybrid của Tucson đã được chào bán với cấu hình dự kiến lắp ráp trong nước. Mức giá tạm tính trên 1 tỷ đồng, tiệm cận Santa Fe bản máy xăng.

Hyundai Tucson Hybrid bắt đầu nhận cọc tại đại lý. Hệ truyền động hybrid 1.6L kết hợp mô-tơ điện cho sức mạnh lớn hơn bản thuần xăng. Ảnh: Hyundai

Ở thị trường quốc tế, Tucson hybrid sử dụng hệ truyền động gồm động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 226 mã lực. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, có cả tùy chọn dẫn động cầu trước và 4 bánh toàn thời gian, cân bằng giữa hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và khả năng vận hành. Về ngoại hình, phiên bản hybrid không tạo khác biệt đáng kể so với Tucson đang bán tại Việt Nam.