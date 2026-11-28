Sau khi gây ấn tượng với mẫu Ioniq V có thiết kế đột phá, Hyundai tiếp tục hé lộ mẫu SUV điện mới thông qua Mercury Concept. Bản thương mại dự kiến có công nghệ hỗ trợ đổi pin, ra mắt năm 2027.

Mẫu xe ý tưởng này được trình làng tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026. Phiên bản thương mại phát triển từ concept này dự kiến ra mắt vào năm 2027, mang tên Ioniq M.

Tương tự Ioniq V dành riêng cho Trung Quốc, Mercury Concept có thiết kế khác biệt đáng kể so với những mẫu xe Hyundai đang phân phối tại các thị trường phương Tây, với phong cách tương lai làm chủ đạo.

Ngoại trừ một số chi tiết như gương chiếu hậu, phiên bản thương mại được cho là sẽ giữ lại phần lớn thiết kế của xe concept. Trong bối cảnh thị trường Trung Quốc có mức độ cạnh tranh rất cao, Hyundai cần những sản phẩm tạo được dấu ấn riêng.

Mercury Concept thuộc phân khúc SUV cỡ B, nổi bật với phần đầu xe góc cạnh, dải đèn LED định vị ban ngày sắc nét và mảng ốp trung tâm màu xám đậm tương phản với ngoại thất xanh lá Citrine Neon.

Xe sử dụng bộ mâm kích thước lớn, kết hợp kính chắn gió có độ nghiêng đáng kể.

Phần đuôi xe được thiết kế đơn giản hơn đầu xe, với bộ khuếch tán gió cỡ lớn có các chi tiết đồng màu thân xe, cánh gió mui và cụm đèn hậu LED thanh mảnh. Cửa hậu được tạo hình nổi khối, mang đến diện mạo thể thao cho mẫu SUV.

Dù sở hữu diện mạo táo bạo, mẫu SUV này vẫn có thiết kế tiết chế hơn so với Ioniq V. Hyundai hiện chưa công bố hình ảnh nội thất.

Tên gọi Mercury tiếp nối cách đặt tên các mẫu concept gần đây của Hyundai tại Trung Quốc. Trước đó, hãng từng giới thiệu Venus Concept, mẫu xe tiền đề cho Ioniq V, và Earth Concept – một SUV cỡ lớn, thiết kế hầm hố, dự kiến phát triển thành xe thương mại vào năm 2028.

Hyundai chưa công bố thông tin chi tiết về hệ truyền động của Mercury Concept cũng như phiên bản thương mại, ngoài xác nhận đây là xe thuần điện. Hãng đồng thời cho biết đang hợp tác với CATL để phát triển phiên bản hỗ trợ công nghệ đổi pin, giúp rút ngắn thời gian bổ sung năng lượng.

Bên cạnh Ioniq M, Hyundai còn lên kế hoạch mở rộng danh mục xe điện hóa tại Trung Quốc. Trong năm 2027, hãng dự kiến giới thiệu phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) của Ioniq V, dù thông số kỹ thuật chưa được tiết lộ.

Phiên bản Ioniq V thuần điện ra mắt hồi đầu năm và tiếp tục được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu, có hai tùy chọn pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 53,5 kWh và 66,8 kWh.

Xe sử dụng một mô-tơ điện, với công suất lần lượt 188 mã lực hoặc 225 mã lực. Ngoài ra, Hyundai xác nhận đang phát triển thêm hai mẫu xe năng lượng mới dành cho Trung Quốc, dự kiến ra mắt vào năm 2029.