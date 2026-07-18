Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không ngụy trang, sắp bỏ hộp số DCT và thay đổi toàn diện thiết kế

Hyundai Santa Fe 2027 vừa tiếp tục lộ diện với khoang nội thất gần như không còn lớp ngụy trang trong quá trình thử nghiệm. Bản facelift của mẫu SUV cỡ D hứa hẹn thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất, đồng thời chuyển sang hộp số tự động biến mô trên phiên bản động cơ 2.5 tăng áp.

Hyundai đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện Hyundai Santa Fe 2027 trước thời điểm ra mắt chính thức khi liên tiếp để lộ các nguyên mẫu chạy thử. Sau những hình ảnh đầu tiên hé lộ diện mạo mới ở phần đầu xe, lần này khoang nội thất của mẫu SUV cỡ D đã xuất hiện gần như hoàn toàn không ngụy trang, cho thấy nhiều thay đổi đáng chú ý trên phiên bản nâng cấp giữa vòng đời.

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất với nhiều thay đổi

Những hình ảnh mới cho thấy Hyundai vẫn giữ cách bố trí tổng thể quen thuộc nhưng tinh chỉnh nhiều chi tiết nhằm mang lại cảm giác hiện đại hơn. Khu vực bảng điều khiển trung tâm được thiết kế gọn gàng, các đường nét liền mạch hơn và nhiều khả năng sẽ sử dụng vật liệu cao cấp hơn trên một số phiên bản.

Nội thất Hyundai Santa Fe 2027 không ngụy trang. Ảnh: Shorts Car

Màn hình trung tâm và cụm đồng hồ kỹ thuật số vẫn được đặt trên cùng một mặt phẳng, trong khi khu vực điều khiển trung tâm được sắp xếp khoa học hơn nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Dù Hyundai chưa công bố thông số chính thức, nhiều khả năng mẫu xe sẽ tiếp tục được nâng cấp hệ thống giải trí và các tính năng hỗ trợ người lái.

Hyundai Santa Fe 2027 thay đổi mạnh về thiết kế ngoại thất

Không chỉ khoang lái, Hyundai Santa Fe 2027 còn được cho là sẽ sở hữu một trong những màn "lột xác" mạnh nhất ở giữa vòng đời của Hyundai trong nhiều năm trở lại đây. Theo các nguyên mẫu chạy thử và ảnh dựng, mẫu SUV này sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế Art of Steel, từng xuất hiện trên thế hệ mới của Hyundai Nexo.

Hyundai Santa Fe 2027 phiên bản facelift chạy thử trên đường. Ảnh: KCB

Ở phía trước, cụm đèn pha được thiết kế thanh mảnh hơn và dải đèn LED định vị ban ngày được bố trí tách biệt sang hai bên, thay thế kiểu tạo hình vuông vức của thế hệ hiện hành. Lưới tản nhiệt cũng được thiết kế lại với các thanh ngang gọn gàng hơn, giúp phần đầu xe trông hiện đại và tinh tế hơn.

Phần thân xe được tinh chỉnh với các đường gân ngang kéo dài nhằm tạo cảm giác bề thế mà vẫn thanh thoát. Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu đặt dọc, kết nối bằng dải đèn phanh kéo dài toàn chiều rộng xe. Biển số được hạ thấp xuống cản sau, kết hợp tấm ốp màu xám mờ và các chi tiết sơn đen bóng để tăng cảm giác cao cấp.

Nhìn tổng thể, thiết kế mới giúp Hyundai Santa Fe 2027 bớt vuông vức hơn so với phiên bản hiện tại, đồng thời mang phong cách gần với Tucson hay Palisade.

Hyundai Santa Fe 2027 bỏ hộp số DCT trên bản 2.5 turbo

Bên cạnh thay đổi về thiết kế, Hyundai Santa Fe 2027 còn có nâng cấp đáng chú ý ở hệ truyền động.

Theo thông tin được Hyundai xác nhận, toàn bộ phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L sẽ không còn dùng hộp số ly hợp kép 8 cấp (8DCT). Thay vào đó, hãng chuyển sang hộp số tự động sử dụng biến mô (torque converter).

Hyundai Santa Fe 2027 sử dụng hộp số tự động biến mô. Ảnh: Carscoops

Đây được xem là động thái nhằm cải thiện trải nghiệm vận hành sau khi hộp số DCT trên Santa Fe từng nhận nhiều phản ánh liên quan đến hiện tượng giật ở tốc độ thấp hoặc chuyển số chưa thực sự mượt trong điều kiện di chuyển đô thị.

Việc thay đổi hộp số cũng sẽ được áp dụng trên Hyundai Santa Cruz do hai mẫu xe sử dụng chung hệ truyền động. Trong khi đó, phiên bản hybrid vẫn duy trì động cơ tăng áp 1.6L kết hợp hộp số tự động 6 cấp như hiện nay.

Hyundai Santa Fe 2027 dự kiến ra mắt khi nào?

Theo các nguồn tin từ nước ngoài, Hyundai Santa Fe 2027 nhiều khả năng sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời không chỉ mang đến diện mạo mới mà còn tập trung cải thiện trải nghiệm vận hành thông qua việc thay đổi hộp số trên bản động cơ 2.5 tăng áp.

Liệu Santa Fe mới có mang thiết kế đỡ gây tranh cãi hơn? Ảnh dựng đồ họa: AP

Nếu những thay đổi này được giữ nguyên trên phiên bản thương mại, Hyundai Santa Fe 2027 sẽ có thêm lợi thế để cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ D, nơi người dùng ngày càng quan tâm đến cả thiết kế, công nghệ lẫn sự êm ái khi vận hành.