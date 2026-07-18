Hyundai Palisade Hybrid xuất hiện tại Việt Nam, giá dự kiến gần 2 tỷ đồng

Mẫu xe SUV cỡ lớn Hyundai Palisade phiên bản lai điện (hybrid) đã chính thức được trưng bày tại Hà Nội, thu hút đông đảo khách hàng tham quan.

Đây là lần đầu tiên Huyndai Palisade xuất hiện công khai trước công chúng Việt Nam sau nhiều lần bị bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm trên đường phố. Theo thông tin từ các nhân viên đại lý, mẫu xe này dự kiến sẽ chính thức được ra mắt thị trường vào tháng 9 năm nay với mức giá dao động từ 1,7 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng.

Khách hàng trải nghiệm thực tế mẫu xe gia đình cỡ lớn của thương hiệu Hàn Quốc.

Về ngoại thất, mẫu xe sở hữu bộ mâm hợp kim có kích thước 21 inch đối với phiên bản Cao cấp và 20 inch đối với phiên bản Tiêu chuẩn. Không gian nội thất bên trong cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng nhờ hệ thống ghế ngồi chỉnh điện đa hướng tích hợp nhiều phím chức năng bố trí ở bục điều khiển trung tâm.

Ngoại hình của mẫu xe mang thiết kế hình khối vuông vức và góc cạnh, đi kèm kích thước chiều dài tổng thể vượt mốc 5 mét.

Bản lai điện sở hữu kích thước tổng thể lớn với chiều dài 5.065 mm, chiều rộng 1.980 mm, chiều cao 1.805 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.970 mm.

Mặt trước bề thế với lưới tản nhiệt hình khối cỡ lớn và phần đuôi xe giữ phong cách vuông vức, cùng cụm đèn hậu dáng đứng ôm lấy hông xe.

Mẫu xe sở hữu những đường nét vuông vức, hình khối và cơ bắp hơn thế hệ cũ. Mặt trước của xe gây ấn tượng bằng lưới tản nhiệt cỡ lớn nối liền với dải đèn LED định vị ban ngày dạng nét đứt dạng khối lớn. Xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng chính sử dụng công nghệ Projector góc cạnh.

Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước và cụm đèn hậu bóng điện tử dạng dọc phía sau đều sở hữu thiết kế hình khối đồng bộ.

Bên trong khoang nội thất, không gian cabin gây chú ý bởi sự rộng rãi và sang trọng khi toàn bộ các vị trí ngồi đều được bọc chất liệu da cao cấp. Khu vực bảng điều khiển trung tâm nổi bật với cụm màn hình đôi cỡ lớn bao gồm màn hình hiển thị thông số kỹ thuật và màn hình giải trí đồng kích thước 12,3 inch. Bục điều khiển giữa hai ghế trước được nâng cao, tích hợp hệ thống phím bấm chuyển số thay cho cần số truyền thống cùng hàng loạt nút bấm chỉnh ghế đa hướng, sưởi và làm mát.

Không gian nội thất sử dụng chất liệu da cao cấp, tích hợp cụm màn hình đôi cỡ lớn.

Khu vực khoang lái gây chú ý với vô-lăng thiết kế 3 chấu theo phong cách mới lạ mắt, tối giản hóa các chi tiết và không còn tích hợp biểu tượng thương hiệu ở vị trí trung tâm, mang lại cảm giác công nghệ tương tự dòng xe thuần điện.

Ngoài ra, tính công nghệ được tối ưu hóa bằng khay sạc điện thoại không dây tích hợp khe tản nhiệt độc lập cùng các cổng cấp nguồn chuyên dụng có công suất tối đa lên tới 100W ở khu vực bệ tỳ tay, đồng thời hệ thống cổng kết nối cũng được phân bổ đều đến từng vị trí ghế ngồi.

Khu vực phía sau xe mang lại không gian ngồi rộng rãi và tối ưu sự thoải mái cho hành khách nhờ chiều dài cơ sở gần 3 mét. Hàng ghế thứ hai được trang bị hệ thống điều hòa độc lập với bảng điều khiển riêng, cho phép người ngồi tự do tùy chỉnh nhiệt độ và tốc độ gió.

Độ thông thoáng của cabin cũng được gia tăng đáng kể nhờ hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh kéo dài, giúp đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn cho các vị trí ngồi phía sau.

Hàng ghế sau sở hữu khoảng để chân rộng rãi, đi kèm hệ thống điều hòa vùng độc lập.

Điểm thay đổi lớn nhất trên sản phẩm mới nằm ở cấu hình động cơ lai điện (hybrid) hoàn toàn mới, cho tổng công suất đạt 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Cần số điện tử được dịch chuyển ra sau vô-lăng giúp tối ưu hóa không gian và tăng độ tiện dụng.

Sức mạnh này được truyền xuống các bánh xe thông qua hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh. Người lái có thể tùy chọn 3 chế độ vận hành thông thường và 3 chế độ hỗ trợ địa hình chuyên dụng bao gồm đường bùn, cát và tuyết.

Hàng ghế thứ ba của mẫu xe đa dụng cỡ lớn này vẫn đảm bảo không gian ngồi thoải mái cho người trưởng thành nhờ phần mui xe được thiết kế phẳng kéo dài về sau. Khu vực này được tích hợp các nút bấm gập ghế bằng điện nhanh chóng từ phía khoang hành lý, giúp người dùng linh hoạt mở rộng không gian chứa đồ khi cần thiết. Ngoài ra, các vị trí ngồi cuối cùng vẫn được trang bị đầy đủ cửa gió điều hòa gắn trần và khay để ly tiện lợi.

Hàng ghế thứ ba đảm bảo tư thế để chân khá thoải mái cho người trưởng thành.

Bên cạnh sự thay đổi về vận hành, dòng xe gia đình này còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn chủ động ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh trực tiếp lên bảng đồng hồ.

Tại thị trường trong nước, mẫu xe dự kiến sẽ được phân phối với ba phiên bản gồm bản Tiêu chuẩn (Prestige), bản Cao cấp (Calligraphy) tùy chọn cấu hình 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi cùng 6 lựa chọn màu ngoại thất bao gồm đen, trắng, đỏ, xanh lục bảo, bạc và xanh tối.