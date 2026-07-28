Hyundai Kona 2027 lần đầu xuất hiện không che: Dáng góc cạnh như Creta, nội thất sẽ đổi mới hoàn toàn, dễ chung khung gầm xe Mỹ

Hyundai Kona thế hệ mới chính thức lộ diện hoàn toàn không ngụy trang tại Hàn Quốc, hé lộ thiết kế mới cá tính, khoang lái kỹ thuật số hiện đại cùng định hướng hợp nhất dòng xe Creta trên phạm vi toàn cầu.

Hyundai Kona 2027 lộ diện không che

Sau những lần xuất hiện dưới dạng xe thử nghiệm ngụy trang, mẫu Hyundai Kona mới vừa lộ diện hoàn toàn không che chắn tại Hàn Quốc. Những hình ảnh thực tế cho thấy phần thân vỏ được thiết kế lại, mang đến vóc dáng cao ráo và vững chãi hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Kona thế hệ mới sở hữu đường nét hầm hố được lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng Crater. Đồng thời, các bề mặt phẳng và mượt mà hơn giúp xe có nét tương đồng về mặt thị giác với dòng xe điện Ioniq, tạo nên sự cân bằng giữa phong cách việt dã và nét hiện đại của kỷ nguyên xe điện.

Kona mới lộ diện hoàn toàn tại Hàn Quốc. Ảnh: EWVexillary

Những thay đổi rõ rệt trong thiết kế Kona mới

Đầu xe giữ cấu trúc đèn phân tầng đặc trưng nhưng cụm đèn chiếu sáng chính thu nhỏ đáng kể, đi kèm dải LED định vị dày dặn hơn. Bên dưới là cản trước góc cạnh tích hợp hốc gió nhỏ và lưới tản nhiệt dạng kín.

Thân xe trông hiện đại hơn nhờ loại bỏ các chi tiết ốp nhựa đen thô ráp, kết hợp phối màu hai tông tương phản giữa trụ xe xám và sơn bạc nhám. Các đường gân dập chéo ở bản cũ được làm phẳng mịn, đi cùng khung cửa kính mới có đường viền thẳng kéo dài về đuôi xe dựng đứng.

Phần đầu và đuôi của Kona mới từng được hé lộ trước đó. Ảnh được làm nét lại bởi AI: KCB

Kích thước xe dự kiến tăng lên, tương tự mẫu Kia Seltos (4.430 mm), vượt mức 4.350 mm của Kona hiện tại và 4.300 mm của Creta. Sự gia tăng này giúp Kona lấp khoảng trống giữa Bayon và Tucson tại châu Âu, tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Volkswagen T-Roc, Toyota C-HR, Honda HR-V hay Mazda CX-30.

Kona và Creta sẽ gộp chung làm một?

Phong cách thiết kế chỉ là một phần của câu chuyện. Nhiều nguồn tin chỉ ra rằng Hyundai muốn hợp nhất hai dòng xe Kona và Creta thành một mẫu xe chiến lược toàn cầu duy nhất. Đây được coi là bước đi hợp lý xét theo kích thước và vị thế của từng dòng xe trên thị trường.

Creta mới cũng sẽ mang chung diện mạo với Kona? Ảnh: Hyundai

Ngoài ra, khung gầm của mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ dùng chung với Chevrolet Tracker thế hệ tiếp theo, kết quả từ thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Hyundai và General Motors.

Nâng cấp công nghệ lớn trên Kona mới?

Khoang lái dự kiến nâng cấp lên chuẩn kỹ thuật số với màn hình lớn tương tự Ioniq 3, chạy hệ thống giải trí Hyundai Pleos Connect phát triển trên nền tảng Android của Google. Hãng vẫn duy trì các phím bấm cơ học cho thao tác thiết yếu. Kích thước tổng thể gia tăng cũng mang lại không gian rộng rãi hơn cho hành khách lẫn khoang hành lý.

Nội thất Kona mới sẽ có nhiều điểm tương đồng Ioniq mới. Ảnh: Hyundai

Tùy thuộc vào từng thị trường, các tùy chọn động cơ có thể bao gồm động cơ hút khí tự nhiên 2.0L, động cơ tăng áp 1.6L và động cơ hybrid tự sạc 1.6L với các cấu hình dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh. Hyundai cũng có thể duy trì biến thể thuần điện và khả năng cao sẽ bổ sung thêm tùy chọn mở rộng hành trình (EREV).

Phiên bản hợp nhất thế hệ thứ ba của Kona và Creta dự kiến sẽ chính thức ra mắt toàn cầu trong vài tháng tới dưới dạng phiên bản đời 2027.