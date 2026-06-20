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Hyundai Elantra đời mới lần đầu lộ nội thất khác biệt hoàn toàn: 2 màn hình đặt nổi cỡ lớn, bớt nhiều chi tiết rườm rà

Bảo Lâm
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Hyundai Elantra thế hệ mới tiếp tục bị bắt gặp trên đường thử. Lần này, khoang lái của mẫu sedan hạng C đã lộ diện với màn hình Pleos Connect cỡ lớn và nhiều thay đổi đáng chú ý trong cách bố trí nội thất.

Những hình ảnh chạy thử mới nhất của Hyundai Elantra thế hệ tiếp theo vừa được ghi lại tại Mỹ đã hé lộ thêm nhiều chi tiết đáng chú ý, đặc biệt là khu vực nội thất. Lần đầu tiên, cánh cửa xe được mở trong quá trình thử nghiệm, cho phép quan sát rõ hơn khoang lái và màn hình giải trí hoàn toàn mới.

Hyundai Elantra thế hệ mới lộ nội thất lần đầu. Ảnh: KCB

Dù vẫn được che phủ bằng lớp ngụy trang dày đặc, nguyên mẫu Hyundai Elantra mới cho thấy hãng xe Hàn Quốc đang chuẩn bị một cuộc thay đổi lớn đối với mẫu sedan hạng C này. Điểm nổi bật nhất nằm ở khoang nội thất với màn hình trung tâm cỡ lớn thuộc hệ sinh thái Pleos Connect mới của Hyundai.

Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, màn hình mới có kích thước khoảng 17 inch, lớn hơn đáng kể so với hệ thống hiện hành. Đây cũng là lần đầu tiên nền tảng phần mềm Pleos Connect xuất hiện trên Elantra. Hệ điều hành mới được phát triển dựa trên Android Automotive, hỗ trợ cập nhật từ xa (OTA), kho ứng dụng riêng và trợ lý giọng nói tích hợp AI.

Ngoài màn hình trung tâm, khu vực táp-lô được thiết kế lại theo hướng tối giản hơn. Cách bố trí các chi tiết cho thấy Hyundai đang áp dụng triết lý thiết kế tương tự những mẫu xe điện đời mới của hãng, đồng thời nâng cao trải nghiệm công nghệ trong khoang lái.

Ở ngoại thất, nguyên mẫu Elantra mới vẫn được che chắn kỹ nên chưa thể quan sát toàn bộ thiết kế. Tuy nhiên, các hình ảnh thử nghiệm trước đó cho thấy mẫu sedan này nhiều khả năng sẽ sở hữu diện mạo vuông vức hơn, lấy cảm hứng từ các dòng xe điện mới của Hyundai. Phần đầu xe được dự đoán sử dụng dải đèn LED kéo dài theo chiều ngang, trong khi cụm đèn chính được bố trí thấp hơn hiện nay.

Hyundai được cho là sẽ tiếp tục cung cấp tùy chọn động cơ hybrid cho Elantra thế hệ mới. Ảnh dựng đồ họa: KCB

Khu vực thân xe cũng xuất hiện một số thay đổi về tỷ lệ thiết kế, đặc biệt ở cột C và phần đuôi. Các bản dựng kỹ thuật số dựa trên nguyên mẫu thử nghiệm cho thấy Elantra thế hệ mới có thể mang phong cách trưởng thành hơn so với thế hệ CN7 hiện hành.

Về hệ truyền động, nhiều nguồn tin cho rằng Hyundai sẽ tiếp tục duy trì các tùy chọn động cơ xăng và hybrid. Trong đó, phiên bản hybrid được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ lực nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe tại nhiều thị trường.

Theo kế hoạch dự kiến, Hyundai Elantra thế hệ mới có thể được giới thiệu trong năm 2026 trước khi mở bán dưới dạng phiên bản đời 2027 tại một số thị trường quốc tế.

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