Hy hữu, một giáo viên ở TPHCM dùng kim tiêm 'trừng phạt' học sinh

Nguyễn Dũng - Anh Nhàn |

Theo xác nhận của hiệu trưởng, có 5 học sinh nói chuyện riêng, nghịch ngợm bị cô chủ nhiệm phạt bằng cách buộc các em tự dùng kim tiêm chích vào tay. Số kim tiêm này cô giáo mua cho con trai bị ốm nhưng chưa dùng.

Vụ việc xảy ra tại lớp 3/6, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TPHCM.

Chiều 15/4, nhà trường và phụ huynh cùng ban đại diện CMHS đã có buổi làm việc về vấn đề trên.

Học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Tại buổi làm việc, đại diện phụ huynh cho biết, sau giờ học ngày 13/4, một số học sinh có biểu hiện hoảng sợ, kể lại việc bị cô giáo đe dọa và chích kim tiêm. Một số em khác xác nhận có hành vi tương tự xảy ra trong lớp khiến phụ huynh lo lắng về nguy cơ lây nhiễm bệnh và ảnh hưởng tâm lý lâu dài cho học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm thừa nhận có mang kim tiêm đến lớp và có hành vi mang tính “răn đe” song khẳng định rằng không cố ý gây thương tích cho học sinh. Tuy nhiên, phía phụ huynh không đồng tình với giải thích này, cho rằng đây là hành vi xâm phạm thân thể trẻ em, cần được xử lý nghiêm.

Đại diện nhà trường cho biết đã tạm đình chỉ công tác giáo viên để phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, nhà trường phối hợp với ngành y tế hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh đi kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm các nguy cơ liên quan.

Tối 15/4, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Thế Vinh xác nhận sự việc trên xảy ra tại trường.

Theo bà Hạnh, 5 học sinh nói chuyện riêng, nghịch ngợm trong lớp bị cô chủ nhiệm phạt bằng cách để các em tự dùng kim tiêm chích vào tay. Số kim tiêm này cô giáo mua cho con trai bị ốm nhưng chưa dùng. Giáo viên này đã bị đình chỉ đứng lớp từ ngày 15/4.

"Cô giáo mới vào nghề được 3 năm. Đây là hành vi sử dụng vật sắc nhọn tác động lên cơ thể học sinh, vi phạm nghiêm trọng quy định của ngành giáo dục, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Nhà trường cũng khuyến cáo phụ huynh không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh ảnh hưởng đến tâm lý học sinh.

Hiện nhà trường đã báo cáo vụ việc cho UBND phường Bến Cát.

Đột quỵ rất "sợ" 5 loại thực phẩm này: Thường xuyên ăn thì xin chúc mừng
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
