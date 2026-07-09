Huỳnh Thị Bé Thanh SN 1986 đã bị bắt

Trước đó, Huỳnh Thị Bé Thanh bị phạt 3 năm tù về tội “Cướp tài sản" song đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Huỳnh Thị Bé Thanh (sinh năm 1986, thường trú khóm Hộ Phòng, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) theo Quyết định truy nã của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Cà Mau về hành vi phạm tội “Cướp tài sản”.

Đối tượng Huỳnh Thị Bé Thanh khi bị bắt (Ảnh: Công an Cà Mau).

Trước đó, Huỳnh Thị Bé Thanh bị phạt 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Trong thời gian được hoãn chấp hành án do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, khi hết thời hạn hoãn theo quy định, đối tượng không chấp hành quyết định thi hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Thực hiện quyết định truy nã, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát động người dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Đến ngày 06/7/2026, Tổ công tác đã xác định và bắt giữ Huỳnh Thị Bé Thanh khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau.

Hiện Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau đang hoàn tất các thủ tục theo quy định để đưa đối tượng đi chấp hành án.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Cà Mau khẳng định sẽ tiếp tục tập trung truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng truy nã, không để các đối tượng lợi dụng việc lẩn trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng thời, khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.