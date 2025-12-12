Huyết tương đục như mỡ, người đàn ông nguy kịch vì uống nửa lít rượu mỗi ngày

Ngày 30/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân P.T.Đ. (47 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) trong tình trạng nguy kịch: đau thượng vị dữ dội xuyên ra sau lưng, chướng bụng, nôn nhiều. Bệnh nhân có tiền sử viêm tụy cấp hai lần, đái tháo đường tuýp II không điều trị và lạm dụng rượu với lượng khoảng 500ml mỗi ngày.

Hình ảnh so sánh huyết tương người bệnh tăng TG máu với người bình thường

Bệnh nhân được chỉ định: Hồi sức tích cực, thay huyết tương, lọc máu liên tục, cân bằng nước, điện giải, kiểm soát đường huyết, giảm tiết dịch tụy

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được thăm khám, làm xét nghiệm cần thiết và chụp CT scanner bụng. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm tụy cấp Balthazar E, có hoại tử tụy dưới 30%, tăng triglycerid và đái tháo đường tuýp II. Đây được đánh giá là tình trạng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Trước diễn biến nguy cấp, êkíp bác sĩ đã chỉ định hồi sức tích cực, thay huyết tương, lọc máu liên tục, cân bằng nước và điện giải, kiểm soát đường huyết và giảm tiết dịch tụy. Sau ba ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, giảm đau bụng và bắt đầu tập ăn trở lại. Đến ngày thứ bảy, bệnh nhân hồi phục ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Túi huyết tương của bệnh nhân được thay ra sau lọc máu

Rượu là tác nhân dẫn đến viêm tụy cấp

Theo các bác sĩ, trường hợp của bệnh nhân Đ là điển hình cho thấy lạm dụng rượu là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm tụy cấp. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành các biến chứng nguy hiểm như hoại tử tụy, suy đa cơ quan (thận, tim, hô hấp), nhiễm trùng máu hoặc sốc nhiễm khuẩn, với tỷ lệ tử vong rất cao.

Mỗi lần tái phát viêm tụy do rượu đều nặng hơn lần trước, khiến tụy tổn thương không hồi phục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiêu hóa và nội tiết, dẫn tới suy kiệt hoặc đột tử.

Không chỉ gây hại cho tụy, rượu còn là yếu tố nguy cơ của hàng loạt bệnh lý nặng như xơ gan, ung thư gan, tăng mỡ máu, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, rối loạn tâm thần và suy giảm trí nhớ. Việc lạm dụng rượu cũng góp phần làm gia tăng tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế và hạnh phúc của mỗi gia đình.

Khuyến cáo từ bác sĩ

Các bác sĩ Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có tiền sử viêm tụy, tăng mỡ máu hoặc đái tháo đường, tuyệt đối không lạm dụng rượu bia. Đồng thời, mỗi người cần duy trì khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát mỡ máu và đường huyết.

Khi xuất hiện các triệu chứng đau dữ dội vùng thượng vị, nôn nhiều hoặc chướng bụng, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất thay vì tự điều trị tại nhà. Viêm tụy cấp là tình trạng cấp cứu nội khoa nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.