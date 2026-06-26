Huyền Trang Sao Mai ra mắt MV "Em là cô gái Việt Nam" đúng sinh nhật tuổi 36

Chọn đúng ngày sinh nhật 26/6, Sao Mai Huyền Trang ra mắt MV "Em là cô gái Việt Nam" của tác giả Minh Dương. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là dấu mốc quan trọng khi cô bước sang tuổi mới với nhiều dự định mới.

"Em là cô gái Việt Nam" là ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với tình yêu quê hương, đất nước. Lấy cảm hứng từ hình tượng người phụ nữ qua các thế hệ con Rồng cháu Tiên, bài hát khắc họa những phẩm chất quen thuộc như sự dịu dàng, đảm đang, giàu đức hy sinh nhưng cũng đầy bản lĩnh và kiên cường.

Thông qua hình tượng người phụ nữ, ca khúc còn tôn vinh vẻ đẹp của đất nước Việt Nam, từ biển trời, rừng xanh, đồng lúa đến những giá trị văn hóa truyền thống đã góp phần tạo nên bản sắc dân tộc. Hình ảnh người phụ nữ hiện lên như một phần không thể tách rời trong hành trình gìn giữ và xây dựng quê hương.

Hình ảnh Huyền Trang trong MV.

MV "Em là cô gái Việt Nam" được thực hiện tại nhiều địa danh tiêu biểu trên cả nước. Huế là bối cảnh chính, với hình ảnh tà áo dài và nét đẹp dịu dàng, kín đáo của người phụ nữ Việt. Bên cạnh đó là miền Tây với những đầm sen đặc trưng và Hà Nội – nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống, góp phần tôn lên vẻ thanh lịch, tinh tế của người phụ nữ Việt.

Đạo diễn Philip Phạm cùng Huyền Trang đã dành nhiều thời gian trao đổi, hoàn thiện kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục và phụ kiện để tạo nên sự thống nhất về hình ảnh. Với nền tảng được đào tạo bài bản tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Philip Phạm mang đến những khung hình giàu tính điện ảnh, góp phần truyền tải trọn vẹn tinh thần của ca khúc.

Hình ảnh gần gũi của người con gái Việt Nam.

Ở sản phẩm mới, Huyền Trang tiếp tục phát huy thế mạnh của dòng nhạc dân gian đương đại. Giọng hát của cô vẫn giữ được chất ngọt ngào đặc trưng nhưng được xử lý theo hướng trẻ trung, kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc cổ điển và hơi thở của nhạc nhẹ. Chính sự dung hòa này tạo nên màu sắc riêng cho Huyền Trang sau hơn một thập kỷ theo đuổi con đường âm nhạc.

Suốt 13 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ luôn lựa chọn cách làm mới mình qua từng sản phẩm thay vì lặp lại những thành công cũ. Với "Em là cô gái Việt Nam", khán giả có thể cảm nhận sự giao thoa giữa chất liệu dân gian truyền thống và tinh thần hiện đại, vừa gần gũi vừa giàu cảm xúc.

Đặc biệt, MV được phát hành đúng ngày 26/6/2026 – sinh nhật lần thứ 36 của Huyền Trang.

Huyền Trang có nhiều dự định cho cuộc sống và nghệ thuật ở tuổi 36.

"Hôm nay là thứ 6, ngày 26/6/2026 - đúng ngày sinh nhật của Huyền Trang tròn 36 tuổi, đó là một thời khắc mà chắc chắn sẽ không lặp lại trong đời bởi những con số trùng nhau kỳ diệu đến như vậy. Vì thế, Huyền Trang quyết định ra mắt sản phẩm âm nhạc này để đánh dấu một cột mốc trong đời, cũng như lưu giữ lại khoảnh khắc cực kỳ đặc biệt của vũ trụ.

Huyền Trang xin tặng MV này đến khán giả, để cảm ơn những tình cảm quý báu của đông đảo khán giả đã luôn yêu thương, cổ vũ và ủng hộ Huyền Trang trong suốt chặng đường 13 năm ca hát vừa qua" - Huyền Trang Sao Mai chia sẻ.

Cùng dịp này, Huyền Trang cũng giới thiệu MV Chiều ơi, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương, tiếp tục do Philip Phạm làm đạo diễn. Mang màu sắc trữ tình, sản phẩm không chỉ tôn lên chất giọng sở trường của nữ ca sĩ mà còn quảng bá vẻ đẹp của thành phố Móng Cái – vùng đất mà cô xem như quê hương thứ hai.