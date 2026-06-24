Huyền thoại Messi 38 tuổi tiết lộ 5 nguyên tắc ăn uống lạ: Từ bỏ 1 món 12 năm và dùng 1 thứ để "lọc dầu" trong máu

Khi World Cup 2026 khởi tranh, chứng kiến những bước chạy thần tốc của Lionel Messi ở tuổi 38, nhiều người tự hỏi không biết siêu sao bóng đá này ăn gì mà vẫn giữ thể trạng tốt đến vậy.

Nhìn lại World Cup 2022, Lionel Messi đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Argentina đến ngôi vương trong sự kính trọng của hàng triệu người hâm mộ. Bước sang orld Cup 2026, ở độ tuổi 38, huyền thoại bóng đá này lại tiếp tục khoác lên mình màu áo xanh trắng lần thứ sáu để bảo vệ danh hiệu quán quân. Để duy trì thể trạng đỉnh cao bất chấp gánh nặng thời gian, siêu sao bóng đá này sở hữu một chế độ kỷ luật thể lực cùng thực đơn ăn uống vô cùng đặc biệt.

Messi trên sân bóng ở tuổi 38 khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên"

Bí mật đằng sau thực đơn "Messi Diet"

Ít ai biết rằng để có được vóc dáng săn chắc như hiện tại, Messi từng trải qua tuổi thơ không hề dễ dàng. Năm 11 tuổi, anh được chẩn đoán mắc chứng thiếu hóc môn tăng trưởng khiến cơ thể thấp bé hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Để theo đuổi ước mơ sân cỏ, Messi đã phải chịu đựng những mũi tiêm hóc môn đau đớn vào chân mỗi đêm suốt ba năm ròng rã. Chính sự gian khổ đó đã tôi luyện nên một ý chí thép, giúp anh vượt qua nghịch cảnh để trở thành ông vua bóng đá thế giới.

Để bảo vệ sức mạnh tối ưu cho cơ thể, đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng đã thiết kế riêng cho anh một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt mang tên "Messi Diet". Quy tắc tối thượng của chế độ này là cắt giảm tối đa lượng đường và tinh bột tinh chế. Thay vào đó, thực đơn bắt buộc Messi phải nạp đủ 5 nhóm thực phẩm tự nhiên sau đây mỗi ngày:

- Nước và các chất cấp ẩm chất lượng cao: Giúp giữ nước cho tế bào khi vận động cường độ cao.

- Dầu ô liu tự nhiên: Nguồn chất béo tốt đóng vai trò như màng bảo vệ mạch máu.

- Thực phẩm nguyên hạt: Cung cấp carbohydrate lành mạnh cho cơ thể.

- Trái cây tươi: Bổ sung vitamin và đường tự nhiên giải phóng năng lượng chậm.

- Rau tươi: Cung cấp chất xơ, khoáng chất giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

2 điểm "lạ" trong thực đơn ăn uống của siêu sao bóng đá

Đặc biệt, Messi có 2 kiểu ăn uống khá lạ so với người dân Argentina và các vận động viên chuyên nghiệp. Đó là:

1. 12 năm tuyệt giao pizza và nước ngọt để giữ ngai vàng

Tại Argentina, thịt bò nướng (Asado) và pizza kiểu Argentina (với lớp phô mai siêu dày) được coi là "quốc hồn quốc túy", xuất hiện trong hầu hết các bữa ăn gia đình hay tụ tập bạn bè. Việc một người Argentina chính gốc như Messi hoàn toàn từ bỏ pizza suốt 12 năm và chuyển sang ăn một thực đơn phần lớn là rau tươi, ngũ cốc nguyên hạt là một sự thay đổi cực kỳ khác lạ so với thói quen ăn uống của người dân nước này.

Vào năm 2014, người thầy cũ Josep Guardiola đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu muốn thi đấu đỉnh cao lâu dài, anh bắt buộc phải tránh xa pizza và đồ uống có ga. Đây đều là những món ăn khoái khẩu cực kỳ khó từ bỏ đối với bất kỳ vận động viên nào. Đồ ăn nhanh và nước ngọt có ga chứa hàm lượng đường tinh luyện cùng chất béo chuyển hóa rất cao, dễ gây ra các phản ứng viêm trong cơ thể, làm chậm quá trình phục hồi cơ bắp sau các trận đấu cường độ cao và làm tăng nguy cơ chấn thương. Việc nạp các loại tinh bột nhanh từ pizza cũng khiến cân nặng dễ mất kiểm soát, làm giảm đi sự thanh thoát, nhạy bén trong các pha bứt tốc thương hiệu.

Kể từ cột mốc định mệnh đó, Messi đã thể hiện tính tự giác tối cao khi hoàn toàn nói không với hai món ăn này suốt 12 năm qua. Việc duy trì một tinh thần thép để từ chối những cám dỗ ẩm thực thông thường đổi lại cho anh một thể trạng bền bỉ, giúp anh liên tục phá vỡ các giới hạn tuổi tác trên sân cỏ đỉnh cao.

2. Dùng một loại dầu để "lọc dầu" trong máu

Trong khi nhiều vận động viên tập trung vào các loại đạm động vật nặng hay các thực phẩm bổ sung nhân tạo, chế độ "Messi Diet" lại tôn sùng 5 nhóm thực phẩm hoàn toàn tự nhiên. Đặc biệt, việc sử dụng dầu ô liu như một thứ "vũ khí" chính để kiểm soát cholesterol và bảo vệ mạch máu trực tiếp từ bên trong là một tư duy dinh dưỡng rất chuyên sâu, khác biệt so với các chế độ ăn kiêng tăng cơ giữ dáng thông thường.

Loại dầu này sở hữu hàm lượng axit oleic (Omega 9) cao nhất trong các loại dầu. Đây là một axit béo không bão hòa đơn có khả năng giảm thiểu cholesterol xấu (LDL) một cách mạnh mẽ. Cơ chế này hoạt động giống như một bộ lọc tự nhiên, giúp dọn dẹp các mảng bám xơ vữa, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và chống oxy hóa cực kỳ hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc phân tích sâu vào nguồn carbohydrate của Messi cũng cho thấy sự tinh tế. Thay vì ăn tinh bột nhanh, anh chọn ngũ cốc nguyên hạt. Đây là nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (GI thấp) giúp ổn định lượng đường trong máu sau bữa ăn, tránh tình trạng tăng đường huyết đột ngột, từ đó giảm tích mỡ và kiểm soát cân nặng tối đa. Nhóm lúa mì nguyên hạt này còn giàu vitamin nhóm B, sắt và axit folic giúp cơ thể bền bỉ hơn. Kết hợp với lượng rau tươi dồi dào, cơ thể anh luôn được cung cấp đủ nước, chất xơ và các vitamin nhóm B, C thiết yếu.

Người hâm mộ hoàn toàn có thể học theo thực đơn lành mạnh của Messi với món ăn yêu thích là gà nướng rau củ. Công thức chuẩn vị của siêu sao bao gồm các nguyên liệu đơn giản: 4 đùi gà, 700 - 800g khoai tây, 1 bó cà rốt, 1 củ hành lá, 1 củ hành tây và 4 tép tỏi. Tất cả được hòa quyện cùng một nhúm muối và 30g dầu ô liu thượng hạng trước khi đem đi nướng.

Song song với thực đơn khắt khe, Messi hàng ngày vẫn duy trì các bài tập gập bụng và sử dụng thiết bị hiện đại tại phòng gym để kích hoạt sâu các nhóm cơ lõi, cơ lưng và mông. Sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học dinh dưỡng và tập luyện chính là lý do vì sao ở tuổi 38, anh vẫn sở thể lực, sức bật cùng khả năng giữ thăng bằng kinh ngạc trước những đối thủ trẻ tuổi.

Nguồn và ảnh: Stheadline, Asia One