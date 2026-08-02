Huyền thoại leo núi cùng đồng đội được xác nhận đã tử vong trong vụ tuyết lở kinh hoàng: Nhiều thi thể vẫn chưa thể đưa xuống núi

Được mệnh danh là huyền thoại leo núi thế giới sau kỳ tích chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất hành tinh trong hơn 6 tháng, Nirmal Purja đã thiệt mạng trong vụ tuyết lở ở Pakistan cùng 9 nhà leo núi khác.

Nhà leo núi nổi tiếng người Nepal Nirmal Purja, người từng lập kỷ lục chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới trong thời gian ngắn nhất, đã thiệt mạng trong một vụ tuyết lở khi đang tham gia thám hiểm tại Pakistan. Thông tin được công ty tổ chức các chuyến leo núi Elite Exped xác nhận ngày 1/8.

Trong bài đăng trên Instagram, Elite Exped cho biết: "Hôm nay, với nỗi đau và sự tiếc thương vô hạn, chúng tôi xác nhận rằng Nirmal 'Nimsdai' Purja đã không may thiệt mạng sau vụ tuyết lở tại Broad Peak."

Công ty cũng cho biết thêm nhiều thành viên khác trong đoàn thám hiểm đã không qua khỏi.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah bày tỏ bàng hoàng trước sự ra đi của các nhà leo núi, trong đó có Purja.

"Chỉ hành trình thể xác của họ đã dừng lại. Nhưng lịch sử về lòng dũng cảm, sự cống hiến và những đóng góp của họ sẽ mãi mãi sống động và truyền cảm hứng", ông viết trên mạng xã hội.

Nirmal Purja (đứng giữa) (Ảnh: AFP/Farooq Naeem)

Nirmal Purja qua đời ở tuổi 43. Ông cùng 9 nhà leo núi khác mất tích từ ngày 30/7 sau khi bị một trận tuyết lở cuốn trúng trên Broad Peak cao 8.051 m, ngọn núi cao thứ 12 thế giới, nằm ở vùng Gilgit-Baltistan của Pakistan. Đây được xem là một trong những cung leo có độ khó kỹ thuật hàng đầu trong nhóm các đỉnh núi trên 8.000 m.

Theo giới chức Pakistan, thi thể của Purja cùng các nạn nhân khác đã được xác định vị trí nhưng vẫn chưa thể đưa xuống do địa hình quá hiểm trở.

Purja từng phục vụ trong Lữ đoàn Gurkha của Quân đội Anh trước khi gia nhập lực lượng đặc nhiệm. Năm 2019, ông gây chấn động giới leo núi khi hoàn thành thử thách chinh phục toàn bộ 14 đỉnh núi trên 8.000 m chỉ trong hơn 6 tháng, phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt nhiều năm.

Thành tích lịch sử này giúp tên tuổi ông được biết đến trên toàn thế giới, đặc biệt sau khi bộ phim tài liệu 14 Peaks: Nothing Is Impossible phát hành trên Netflix vào năm 2021.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cũng gửi lời tiếc thương sau khi biết tin.

"Tôi vô cùng đau buồn khi biết về sự ra đi của Nirmal Purja và các nhà leo núi khác. Ông là một con người truyền cảm hứng, đã phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Anh nhiều năm và những hành trình leo núi phi thường của ông được biết đến trên khắp thế giới", ông viết trên mạng xã hội X.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, vụ tuyết lở xảy ra vào khoảng giữa trưa ngày 30/7. Trong số 10 nhà leo núi gặp nạn có 6 người Nepal, cùng các thành viên đến từ Pakistan, Oman, Mỹ và Trung Quốc.

Lực lượng tìm kiếm đã đưa được ba thi thể xuống núi trong ngày 31/7.

Ông Chhang Dawa Sherpa, thành viên ban lãnh đạo công ty Seven Summit Treks - đơn vị có ba hướng dẫn viên Sherpa thiệt mạng trong vụ việc - cho biết những thi thể còn lại đã được phát hiện và nhận dạng nhờ hình ảnh từ máy bay không người lái.

"Tất cả đều nằm ở vị trí rất khó tiếp cận và hiện vẫn chưa thể đưa xuống", ông nói với Reuters.

Theo ông Chhang, khác với Nepal, Pakistan hiện chưa triển khai hình thức cứu hộ bằng trực thăng sử dụng dây treo dài (long-line rescue) trên các ngọn núi cao.

"Chúng tôi phải đặt sự an toàn của đội cứu hộ lên hàng đầu khi tiếp cận và đưa các thi thể xuống."

Ông Sajid Hussain, Phó Giám đốc Sở Du lịch vùng Gilgit-Baltistan, cho biết chiến dịch cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

"Các đội cứu hộ đã xác định chính xác vị trí các nạn nhân, tuy nhiên vẫn chưa thể đưa họ xuống núi an toàn", ông nói với Reuters.

Dù việc sử dụng máy bay không người lái và trinh sát từ trên không đã giúp xác định vị trí các nạn nhân, địa hình hiểm trở vẫn là thách thức rất lớn đối với lực lượng cứu hộ.

Năm 2019, Purja bắt đầu hành trình chinh phục kỷ lục bằng việc leo đỉnh Annapurna - ngọn núi cao thứ 10 thế giới - trước khi lần lượt hoàn thành toàn bộ 14 đỉnh núi cao trên 8.000 m. Trong số này, có 8 ngọn nằm ở Nepal, 5 ngọn thuộc Pakistan và 1 ngọn nằm tại khu vực Tây Tạng (Trung Quốc).

Giới leo núi quốc tế đánh giá Purja là một nhân vật đầy cá tính và có sức ảnh hưởng lớn.

Nhà leo núi người Anh Kenton Cool, người từng 20 lần chinh phục Everest - nhiều nhất trong số các nhà leo núi không phải người Sherpa - nhận xét với Reuters: "Khi nhắc đến di sản của Nirmal Purja, không thể không nói đến vai trò tiên phong của ông trong việc thay đổi ngành dịch vụ hướng dẫn leo núi ở độ cao lớn."

Nguồn: Reuters