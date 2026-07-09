Huyền Baby xả ảnh gợi cảm nghẹt thở ăn mừng chiến thắng của Argentina

Người ta không chỉ thấy một phu nhân hào môn sang chảnh thường ngày, mà tại đây là một fan bóng đá đích thực.

Không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh luôn là tâm điểm chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Bên cạnh những trận cầu nảy lửa dưới sân cỏ, sức nóng trên các khán đài đến từ dàn cổ động viên xinh đẹp cũng là một "đặc sản" không thể thiếu.

Mới đây, hot girl, phu nhân hào môn Huyền Baby đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam được một phen "bùng nổ" khi tung loạt ảnh thả dáng đầy quyến rũ trên khán đài SVĐ Atlanta, trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển Argentina trong chiến thắng kịch tính trước Ai Cập tại FIFA World Cup.

Nhan sắc không tuổi và màn lên đồ "chặt chém" trên đất Mỹ

Xuất hiện giữa chảo lửa Atlanta ngập tràn cờ hoa, Huyền Baby nhanh chóng chiếm trọn spotlight nhờ gu thời trang thể thao nhưng không kém phần nóng bỏng. Thay vì mặc áo đấu theo cách thông thường, cô nàng khéo léo biến tấu chiếc áo sọc trắng xanh lam huyền thoại của đội tuyển thành một dáng croptop bó sát bằng một nút thắt gọn gàng ở vòng eo.

Cách mix-match này không chỉ giúp cô thể hiện tinh thần thể thao mà còn mang lại hiệu quả thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Chiếc áo biến tấu khéo léo giúp người đẹp khoe trọn cơ bụng phẳng lì, không một chút mỡ thừa. Kết hợp với đôi chân thon dài và vòng ba nảy nở, tạo nên một tỷ lệ cơ thể đồng hồ cát hoàn hảo.

Mái tóc nâu hạt dẻ uốn lượn sóng buông lơi tự nhiên kết hợp cùng lối trang điểm layout Tây cuốn hút khiến Huyền Baby trông như một cổ động viên bản địa rực rỡ, sẵn sàng bùng cháy cùng từng đường bóng dưới sân.

Sức nóng nghẹt thở từ khán đài

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên với chiến thắng thuyết phục của Argentina trước đại diện châu Phi, Huyền Baby đã chia sẻ loạt khoảnh khắc ăn mừng đầy phấn khích trên trang cá nhân. Đứng ở khu vực khán đài có góc nhìn cận cảnh xuống sân cỏ, người đẹp không ngần ngại tạo dáng cực nhạy bén trước ống kính, giơ tay chữ V đầy tinh nghịch ăn mừng niềm vui chung của hàng triệu người hâm mộ.

Người ta không chỉ thấy một phu nhân hào môn sang chảnh thường ngày, mà tại đây là một fan bóng đá đích thực, cháy hết mình với tình yêu thể thao. Nhìn những hình ảnh này, thật khó có thể tin cô nàng đã bước sang tuổi băm và đã trải qua hai lần sinh nở. Thần thái trẻ trung, rạng rỡ của cô hoàn toàn có thể lấn lướt bất kỳ bóng hồng nào trên khán đài quốc tế năm nay.

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, bộ ảnh "xả kho" của Huyền Baby tại World Cup đã thu về lượng tương tác khủng với hàng chục nghìn lượt yêu thích và hàng trăm lượt chia sẻ. Dưới phần bình luận, bạn bè, người hâm mộ và cả những người yêu bóng đá đã không tiếc lời dành tặng cho cô những mỹ từ "có cánh":

"Xinh đẹp tuyệt vời chị ơi",

"Body đỉnh quá, năng lượng này đúng chuẩn World Cup rồi",

"Nhan sắc bất chấp camera thường luôn"...

Chuyến đi Mỹ lần này để theo dõi ngày hội bóng đá World Cup không chỉ đơn thuần là giải trí, mà còn là cách Huyền Baby tận hưởng cuộc sống và làm mới hình ảnh của bản thân. Cô chứng minh cho mọi người thấy rằng, sau kết hôn và sinh con, cô vẫn hoàn toàn có thể tự tin, quyến rũ và sở hữu một cuộc sống rực rỡ, đầy đam mê. Với nhan sắc không tuổi cùng gu thời trang đỉnh cao này, Huyền Baby chắc chắn sẽ còn tiếp tục là cái tên chiếm trọn tình cảm của công chúng trong mỗi lần xuất hiện.