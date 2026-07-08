Huyền Baby bay sang tận Mỹ để nhìn Messi ở cự ly gần, lên đồ “ít vải” gái 18 thấy còn sợ thua

Sắc vóc của mỹ nhân này cũng khiến netizen phải trầm trồ.

World Cup 2026 không chỉ là tâm điểm của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới mà còn thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng đến tận sân vận động để hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt.

Mới đây, Huyền Baby cũng khiến cư dân mạng thích thú khi đã check-in tại Sân vận động Mercedes-Benz thuộc Atlanta, Hoa Kỳ để theo dõi trận đấu giữa Argentina và Ai Cập. Loạt hình ảnh này gây bất ngờ với cõi mạng bởi trước đó, Huyền Baby không chia sẻ quá nhiều về lịch trình sang Mỹ cũng như sở thích xem bóng đá, đội bóng yêu thích của mình.

Clip: Huyền Baby check-in tại Sân vận động Mercedes-Benz, theo dõi trận đấu của Argentina và Ai Cập

Mỹ nhân U40 xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, nóng bỏng

Song trong video được đăng tải, dân tình phải dành nhiều lời khen ngợi cho sắc vóc của mỹ nhân U40. Huyền Baby sở hữu vóc dáng thon gọn, cô khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Argentina, xuất hiện với diện mạo nổi bật. Ngoài ra, cách người đẹp sinh năm 1989 diện áo thun buộc lên khoe trọn vòng eo thon gọn, cùng chiếc quần jeans ngắn cũng khiến cả cõi mạng chú ý. Không ít người bày tỏ, nhìn body của Huyền Baby đẹp mê mẩn, phong cách thời trang cực "chiến", hở bạo nhưng vẫn cuốn hút.

Đáng chú ý hơn, vị trí trên khán đài của Huyền Baby cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cô ngồi ở vị trí gần sát sân cỏ, có thể thấy Messi ở cự ly gần. Đặc biệt, trận đấu này còn là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Argentina khiến Huyền Baby càng thể hiện sự phấn khích “2 chị em tôi đã có một buổi coi World Cup tuyệt vời”, Huyền Baby bày tỏ.

Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ khi Huyền Baby có mặt trên sân vận động trong trận đấu được đánh giá là hay nhất nhì mùa giải. Ngoài ra, netizen cũng xuýt xoa trước nhan sắc của người đẹp như: "Đúng chuẩn phú bà nhưng vẫn trẻ quá", "Xin vía nhìn Messi ngoài đời", "Đi xem bóng đá mà visual vẫn nổi bần bật", "Chị đẹp quá, nhìn như gái đôi mươi"...

Huyền Baby sở hữu vị trí view xem rất đẹp, thấy Messi ở cự ly gần

Được biết, Huyền Baby có chuyến sang Mỹ cùng ông xã và một số người thân để kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng và theo dõi World Cup. Những hình ảnh được cô chia sẻ đều cho thấy không khí sôi động bên ngoài sân vận động cũng như sự háo hức của hàng chục nghìn cổ động viên trước giờ bóng lăn.

Huyền Baby (tên thật là Đặng Ngọc Huyền, SN 1989, tại Hà Nội). Vài năm trở lại đây, sau khi quay lại showbiz tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024, thỉnh thoảng xuất hiện ở các sự kiện giải trí lại càng khiến tên tuổi cựu hot girl Hà thành này hot trở lại.

Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của cô luôn khiến CĐM phải xuýt xoa vì được chồng chiều, con ngoan. Ông xã của cô là doanh nhân trong lĩnh vực khách sạn và bất động sản, hiện điều hành chuỗi khách sạn cao cấp tại TP.HCM. Nhờ cuộc sống sung túc, Huyền Baby thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch hạng sang, sử dụng hàng hiệu và trải nghiệm nhiều sự kiện quốc tế.

Vừa quay trở lại với nghệ thuật vừa kết hợp với công việc kinh doanh riêng, Huyền Baby vẫn luôn duy trì sức hút trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, từ phong cách thời trang, cuộc sống xa hoa cho đến nhan sắc trẻ trung của cô đều trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm và bàn luận.