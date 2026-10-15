Huy động hơn 100 máy đào hầm khổng lồ, Tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư gần 900.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Tổng mức đầu tư của dự án này ở Hà Nội lên đến gần 900.000 tỷ đồng, theo hình thức chìa khóa trao tay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công 5 dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội, sáng 22/6/2026. Ảnh: TTXVN

Ngày 15/10, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh tổng thầu CTCP Vinhomes – CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC đã ký kết hợp đồng triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, tổng mức đầu tư lên đến gần 900.000 tỷ đồng theo hình thức chìa khóa trao tay.

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, đồng thời thể hiện cam kết và nỗ lực cống hiến của Tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đối với sự phát triển chung của Thủ đô.

Theo hợp đồng, liên danh Vinhomes – SGC đảm nhận các hạng mục từ thiết kế, cung ứng, lắp đặt, thi công và bàn giao hoàn thiện, với tổng vốn đầu tư lên đến gần 900.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Đáng chú ý, để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho dự án trọng điểm của TP Hà Nội, Vinhomes – SGC đã chủ động đặt một hệ thống thiết bị máy móc thi công chuyên biệt khổng lồ và hiện đại nhất thế giới với số lượng kỷ lục, lên đến hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine).

Ngoài ra còn có trên 50 dây chuyền các thiết bị đào tường vây và huy động thêm hàng nghìn phương tiện vận chuyển đất đào, mùn khoan, đáp ứng yêu cầu thi công đồng loạt trên nhiều công trường.

Trong số đó, TBM thuộc nhóm thiết bị thi công hầm tân tiến nhất thế giới, có khả năng vừa đào, vừa vận chuyển đất đá, vừa lắp đặt vỏ hầm với độ chính xác cao, và hạn chế ảnh hưởng đến công trình phía trên.

Cùng với công tác chuẩn bị thiết bị, liên danh cũng đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để xây dựng thiết kế chi tiết. Liên danh cũng hợp tác với các nhà thầu quốc tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công hầm bằng công nghệ TBM, nhằm bảo đảm năng lực triển khai các hạng mục kỹ thuật phức tạp.

5 tuyến metro mới có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của Hà Nội

Lãnh đạo TP Hà Nội cùng với đại diện liên danh Vinhomes – SGC tham dự lễ ký kết hợp đồng, chiều 15/10. Ảnh: VIC



Tại sự kiện, ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: "Việc triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội".

Khi hoàn thành, 5 tuyến đường sắt sẽ góp phần quan trọng hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Chủ tịch UBNDTP Hà Nội tin tưởng rằng, với năng lực và kinh nghiệm của các doanh nghiệp trong Liên danh, sự tham gia của các đối tác công nghệ, nhà thầu chuyên ngành và sự phối hợp của các cơ quan TP, dự án sẽ được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và mục tiêu tiến độ đã đề ra.

Trong khi đó, đại diện Liên danh nhà thầu, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT CTCP Vinhomes cam kết sẽ huy động nguồn lực và phối hợp với thành phố trong quá trình triển khai, phấn đấu đưa các tuyến đường sắt đô thị vào vận hành trước ngày 31/12/2030.

Trên thực tế, trước đó, Vinhomes cũng đã ký kết hợp đồng với Alstom, tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới, để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis cho 5 tuyến metro. Đáng chú ý, các đoàn tàu thế hệ mới bao gồm 5 toa, được thiết kế tối ưu về sức chở, hiệu quả vận hành và tiêu chuẩn an toàn cao.

Dự kiến, đến năm 2030, 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 sẽ đi vào vận hành, qua đó giúp kết nối các đầu mối giao thông, trung tâm kinh tế và khu đô thị lớn của Hà Nội, trong đó có sân bay quốc tế Nội Bài, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, Khu đô thị đa chức năng Thư Lâm, Times City, Cổ Loa và Ocean City... Việc này giúpgóp phần nâng cao năng lực vận tải công cộng, giảm áp lực giao thông đường bộ, mở rộng không gian đô thị, cải thiện chất lượng sống của người dân và tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế Hà Nội.

Chi tiết dự án 5 tuyến metro mới của Hà Nội

Tuyến số 1 dài 59 km, chạy từ khu liên hiệp thể thao quốc tế Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - khu đô thị Thư Lâm - sân bay Nội Bài, với tổng chiều dài khoảng 59 km.

Tuyến số 2 chạy từ sân bay dài khoảng 60 km, từ Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thượng Phúc/khu liên hiệp thể thao quốc tế Hùng Vương.

Tuyến số 8 kéo dài 64 km, với lộ trình Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An.

Tuyến số 10 dài 38,7 km, với lộ trình Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Times City/Vĩnh Tuy - Cổ Loa/Đông Anh.

Tuyến số 14 bắt đầu từ cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park/Gia Lâm, dài 31,8 km.

5 tuyến metro đều được khởi công vào trung tuần tháng 6/2026, và dự kiến hoàn thành năm 2030.