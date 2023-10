Hút u vú chân không có “thần kỳ” như quảng cáo?

BS CK2 Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện TP Thủ Đức (TP Thủ Đức, TP HCM), cho biết gần đây xuất hiện nhiều quảng cáo "có cánh" về kỹ thuật hút u vú chân không (VABB) cho người bệnh ung thư vú. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng áp dụng được cách này.

Trước thắc mắc hút u vú chân không có điều trị được ung thư vú, bác sĩ Vũ khẳng định tuyệt đối không. Đối với ung thư vú, đây chỉ là phương tiện sinh thiết u, chưa thay thế cho phẫu thuật tiêu chuẩn.

Nghiên cứu cho thấy đối với u ác tính, sau thủ thuật hút trọn u vẫn có 53-70% bệnh nhân còn sót tế bào ung thư tại vị trí bướu sau khi họ được mổ triệt để.

Do đó, nếu chỉ hút u mà không mổ, nguy cơ bệnh tái phát là rất lớn.

Ngoài ra, phương pháp mổ tiêu chuẩn còn giúp đánh giá kích thước khối u chính xác, giúp quyết định việc điều trị hỗ trợ hiệu quả hơn.

Theo bác sĩ Vũ, những trường hợp tổn thương có khả năng ác tính cao như tăng sản ống tuyến không điển hình, tăng sản tiểu thùy… hoặc khối u có nguy cơ tái phát cao như bướu diệp thể (nhất là loại giáp biên hoặc diệp thể ác)… thì sau khi hút u chân không vẫn cần mổ cắt rộng để đảm bảo không bị sót thành phần ác tính hoặc mô u còn sót lại. Do đó, nếu không may các tổn thương nguy cơ cao đã biết trước thì việc cắt trọn hoặc cắt rộng ngay từ đầu là cách xử trí tốt hơn và tiết kiệm hơn.

Mặt khác, việc cắt nhỏ u thành nhiều mảnh, miếng nhỏ có thể khiến bác sĩ đọc kết quả khó khăn hơn so với việc cắt trọn u thành một khối. Vì vậy, sẽ tùy vào bệnh cảnh lâm sàng, phương tiện, kỹ thuật… bác sĩ sẽ quyết định cách tốt nhất cho bệnh nhân.

Bác sĩ Vũ cho biết hút u vú chân không có thể thay thế mổ thường khi giải quyết các bướu vú lành tính, thường là bướu sợi tuyến. Nếu khối u không quá lớn với kích thước trung bình 2- 3cm, với ưu điểm thẩm mỹ hơn, nhất là các bệnh nhân có nhiều u, VABB cho phép hút nhiều u với vết sẹo tối thiểu, nhưng chi phí có thể cao hơn.

Tuy nhiên, 70% các sang thương tại vú là lành tính. Do đó, không phải tất cả các sang thương tại vú cần phải can thiệp mổ hoặc hút u. Nhiều trường hợp chỉ cần theo dõi định kỳ, điều này sẽ do bác sĩ chuyên khoa quyết định.