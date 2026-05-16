Hút mỡ ra ngoài rồi đem cấp đông bảo quản, đợi chờ làm đẹp trong tương lai: Cảnh báo trào lưu tiềm ẩn rủi ro

Theo NYPost, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng nhận được nhiều yêu cầu về "lưu trữ mỡ", với việc bệnh nhân lên kế hoạch cho tương lai bằng cách dự trữ một lượng mỡ nhất định.

"Lưu trữ mỡ là quá trình lấy mỡ tự thân của bệnh nhân, thường là thông qua hút mỡ, sau đó đông lạnh và bảo quản để sử dụng trong các thủ thuật thẩm mỹ trong tương lai", TS.BS Claudia Kim (bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được chứng nhận, Giám đốc Y khoa của New Look New Life), chia sẻ.

Theo BS Kim, lưu trữ mỡ hấp dẫn những bệnh nhân muốn tránh việc lấy thêm mỡ khi lên kế hoạch cho các lần chỉnh sửa hoặc phẫu thuật thẩm mỹ khác. Tuy nhiên, bà cảnh báo, điều này không phải là không có rủi ro.

Mỡ được lưu trữ lấy từ đâu và sẽ được chuyển đến đâu?

Thông thường, bệnh nhân tích lũy mỡ bằng cách lấy mỡ từ vùng bụng, hông, đùi hoặc eo.

"Đây cũng là những vùng hiến mỡ mà chúng ta sử dụng trong các thủ thuật cấy ghép mỡ truyền thống vì chúng thường cung cấp đủ thể tích và tương đối dễ tiếp cận", BS Kim cho biết.

Lượng mỡ được tích trữ đó sau đó có thể được sử dụng cho bất kỳ vùng nào thường bị mất thể tích hoặc cần tạo đường nét, chẳng hạn như má, thái dương và vùng dưới mắt hoặc ngực và mông.

"Bệnh nhân được bác sĩ thông báo, bằng cách thu hoạch mỡ một lần, họ có thể tránh được các thủ thuật hút mỡ bổ sung trong tương lai và có sẵn nguồn mô của chính mình bất cứ khi nào họ muốn cải thiện hoặc duy trì kết quả", Kim giải thích.

Nhiều người bị thu hút bởi ý tưởng sử dụng mỡ của chính mình thay vì chất làm đầy tổng hợp hoặc cấy ghép để đạt được mục tiêu thẩm mỹ của họ, cô nói thêm: "Nó tạo cảm giác tự nhiên hơn cho nhiều bệnh nhân, và đó là một yếu tố cần cân nhắc".

TS.BS Claudia Kim (bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được chứng nhận, Giám đốc Y khoa của New Look New Life) chia sẻ trào lưu độc hại.

Những rủi ro của việc tích trữ mỡ là gì?

Trước hết, bất kỳ phương pháp chuyển mỡ nào, bao gồm việc thu hoạch mỡ của chính bệnh nhân, tinh chế nó và tiêm lại vào các vùng mục tiêu để tăng thể tích, đều tiềm ẩn những rủi ro.

"Những rủi ro này có thể bao gồm hoại tử mỡ. Tế bào mỡ chết đi có thể gây ra các cục cứng, u nang dầu, vôi hóa, bất thường về đường nét, nhiễm trùng hoặc cần phải thực hiện các thủ thuật chỉnh sửa", BS Kim cho biết. Nhưng quá trình đông lạnh để bảo quản mỡ dự trữ lại tạo ra nhiều biến số hơn.

"Mỡ là mô sống. Khi được đông lạnh và bảo quản, khả năng sống của nó có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cách xử lý, cách bảo quản và thời gian đông lạnh", Kim giải thích.

Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thẩm mỹ.

"Bệnh nhân có thể không đạt được hiệu quả giữ thể tích như mong đợi, hoặc họ có thể cần thêm các phương pháp điều trị khác để đạt được kết quả mong muốn", bà nhấn mạnh. Đồng thời lưu ý rằng trong trường hợp nghiêm trọng, mỡ đông lạnh có thể dẫn đến kết quả không đồng đều hoặc lượng mô sống không đủ.

Có thể nói là lượng mỡ thừa bị lãng phí.

Nhưng ít nhất phương pháp cấy ghép mỡ truyền thống, dù không hoàn hảo, lại có "lịch sử lâm sàng lâu dài hơn và cơ sở bằng chứng vững chắc hơn".

"Chúng ta hiểu rõ hơn về cách mô đó có thể hoạt động", bà nói. "Ngân hàng mỡ vẫn đang phát triển. Sự khác biệt đó rất quan trọng khi đặt ra những kỳ vọng thực tế".

Còn mỡ từ người hiến tặng đã chết thì sao?

Ngoài việc lưu trữ mỡ tự thân, nhiều người đam mê thẩm mỹ đang chuyển sang sử dụng chất làm đầy dạng tiêm được làm từ mỡ hiến tặng của người đã khuất để nâng, làm đầy đặn và tạo hình cơ thể.

Mỡ hiến tặng từ người đã khuất, còn được gọi là mỡ có nguồn gốc từ người hiến tặng, chỉ mới được sử dụng rộng rãi ở Mỹ vào năm ngoái. Cũng như với việc lưu trữ mỡ, BS Kim cân nhắc rất kỹ lưỡng đối với mỡ hiến tặng từ người đã khuất.

"Các sản phẩm mỡ có nguồn gốc từ người hiến tặng về cơ bản khác với việc sử dụng mỡ tự thân", bà nói. "Những sản phẩm này được xử lý và không hoạt động như các tế bào mỡ sống theo cùng một cách như mô của chính bạn".

Trước khi được tiêm, mỡ hiến tặng trải qua một quy trình làm sạch, khử trùng và tinh chế nhiều bước để loại bỏ các mảnh vụn tế bào, DNA và các thành phần khác có thể gây ra phản ứng miễn dịch bất lợi.

BS Kim giải thích, mặc dù mỡ hiến tặng có thể cung cấp cấu trúc và/hoặc thể tích tạm thời, nhưng nó không mang lại mức độ tích hợp lâu dài như mỡ lấy từ chính cơ thể bệnh nhân.

"Chúng nên được sử dụng một cách thận trọng và tùy từng trường hợp cụ thể, chứ không phải là sự thay thế trực tiếp cho mỡ tự thân của bệnh nhân", BS Kim giải thích.

"Tôi sử dụng mỡ lấy từ người hiến tặng một cách chọn lọc, đặc biệt là khi bệnh nhân không có đủ mỡ tự thân hoặc khi chỉ cần một lượng nhỏ mỡ, và chúng ta muốn tránh một quy trình thu hoạch riêng biệt".

Vậy điều bạn cần ghi nhớ là gì?

BS Kim nhấn mạnh, mặc dù việc lưu trữ mỡ chắc chắn rất hấp dẫn, nhưng đây là một phương pháp đang phát triển với dữ liệu hạn chế để chứng minh hiệu quả.

"Việc lưu trữ mỡ có thể trở nên phổ biến hơn khi các nghiên cứu tiếp tục được thực hiện, nhưng ở thời điểm này, bệnh nhân nên tiếp cận nó với sự hiểu biết rõ ràng rằng đây vẫn là một lĩnh vực mới nổi", bà nói. Bà cũng nhấn mạnh rằng trong lĩnh vực thẩm mỹ, cái mới hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn.

"Mục tiêu luôn luôn là lựa chọn phương pháp mang lại kết quả dễ dự đoán và được hỗ trợ tốt nhất", BS Kim cho hay.

(Ảnh: Internet)