Hương Tràm kể chuyện bị cộng đồng mạng "đánh giá không cao", Lâm Bảo Ngọc đáp luôn: "Nói đúng mà chị"

"Cộng đồng mạng rất là khó chịu với chị và em. Cộng đồng mạng đánh giá Hương Tràm và Lâm Bảo Ngọc không cao", Hương Tràm hài hước chia sẻ.

Ngày 1/8 tại Hà Nội, Hương Tràm tổ chức Phao Cứu Sinh Concert - đêm diễn cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp, đồng thời đánh dấu màn trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Lấy tên từ album cùng tên, chương trình được xây dựng như một hành trình gồm bốn chương: Trở về - Đối diện - Buông - Trở lại tái hiện những cột mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Hình ảnh mở màn liveshow của Hương Tràm.

Hà Nội được Hương Tràm lựa chọn là điểm mở đầu bởi đây là nơi gắn với dấu mốc trước khi cô quyết định sang Mỹ học tập. Trở lại sau nhiều năm, nữ ca sĩ không chỉ mang đến những bản hit quen thuộc mà còn kể lại hành trình trưởng thành của chính mình bằng âm nhạc và sân khấu.

Concert mở màn với loạt ca khúc gắn liền tên tuổi Hương Tràm như Em Gái Mưa, Duyên Mình Lỡ, Ngốc... được làm mới bằng các bản phối hiện đại cùng phần dàn dựng quy mô.

Đứng trước hàng nghìn khán giả, nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động: "Đã rất lâu rồi trái tim Tràm mới rung lên từng nhịp như ngày hôm nay. Mỗi ngày trôi qua trong sự chờ đợi đều là một niềm hạnh phúc vô bờ. Khi được đứng ở đây, nhìn thấy sân khấu, nhìn thấy mọi người và cảm nhận từng khoảnh khắc đang đến gần, Tràm thực sự rất xúc động.

Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên Tràm, lớn lên cùng Tràm, đi qua những cột mốc đẹp nhất, cả những lúc Tràm vấp ngã. Chính tình yêu và sự đồng hành của mọi người là động lực để Tràm có thể trở lại và đứng trên sân khấu này ngày hôm nay".

Hương Tràm và Phúc Du.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn kết hợp với rapper Phúc Du trong Em Mong và Yêu Anh Đi Em, Mẹ Anh Bán Bánh Mì, mang đến không khí trẻ trung, sôi động.

Ở chương hai, Hương Tràm đưa khán giả bước vào những góc khuất trong nội tâm thông qua loạt ca khúc như Get Out of Your Game, Đợi, Vạn Vật Như Muốn Ta Bên Nhau, Set Fire to the Rain... với sự hỗ trợ của hiệu ứng sân khấu và vũ đạo giàu tính biểu tượng.

Khách mời Lâm Bảo Ngọc xuất hiện trong các tiết mục Golden, Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác và Tình Yêu Buông Tha Cho Chúng Ta. Bên cạnh màn hòa giọng, cuộc trò chuyện giữa hai nữ ca sĩ cũng khiến khán giả bật cười.

Hương Tràm hài hước chia sẻ: "Cộng đồng mạng rất là khó chịu với chị và em. Cộng đồng mạng đánh giá Hương Tràm và Lâm Bảo Ngọc không cao".

Hương Tràm và Lâm Bảo Ngọc.

Đáp lại, Lâm Bảo Ngọc cười nói: "Mọi người nói đúng mà chị". Hương Tràm tiếp lời: "Ngày nào lên sân khấu chị cũng phải đi đôi giày 12 phân, em bao nhiêu phân?". Lâm Bảo Ngọc đáp: "Em 18 phân". Màn tung hứng tự nhiên của hai ca sĩ khiến cả khán phòng bật cười và liên tục hò reo.

Chương ba mang tên Buông xoay quanh ca khúc chủ đề Phao Cứu Sinh, được xem là linh hồn của toàn bộ concert. Hình ảnh thân cây, những lớp sóng cùng khoảnh khắc Hương Tràm biến mất giữa sân khấu được sử dụng để khắc họa hành trình vượt qua tổn thương và tự cứu lấy chính mình.

Trong khoảnh khắc lắng đọng nhất của đêm diễn, Hương Tràm xin phép được biểu diễn chân trần và trải lòng với khán giả:

"Hôm nay, Tràm xin phép được đi chân trần trên sân khấu. Tràm muốn cảm nhận mọi thứ theo cách chân thật nhất - từng bước chân, từng nhịp tim và từng khoảnh khắc được đứng ở đây cùng mọi người.

Có những quyết định trong cuộc sống, đến tận bây giờ Tràm vẫn không biết đó có phải là lựa chọn đúng hay không. Nhưng Tràm luôn tin rằng, khi mình đã lựa chọn thì mình phải đủ can đảm để chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Hôm nay, được nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, Tràm biết mình đã thật sự trở về".

Hương Tràm đi chân trần trên sân khấu.

Nữ ca sĩ cũng gửi gắm thông điệp: "Ai trong chúng ta cũng sẽ có những lúc chông chênh, mệt mỏi hay muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Điều đó không có gì đáng sợ cả. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ chính mình thì sẽ luôn có cơ hội để bắt đầu lại.

Và Tràm hy vọng, sau đêm nay, mỗi người trong chúng ta đều sẽ trở thành một 'phao cứu sinh' của chính mình, và nếu có thể, cũng trở thành chiếc phao cứu sinh cho một ai đó đang cần được yêu thương và nâng đỡ".

Ở nửa sau chương trình, Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện trong chuỗi ca khúc Sau Lời Từ Khước, Nước Ngoài, Từ Đó và Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ cùng quê Nghệ An góp phần nối dài câu chuyện về quê hương, hành trình xa xứ và sự trở về.

Hương Tràm và Phan Mạnh Quỳnh.

Hương Tràm và Thu Minh.

Bất ngờ lớn nhất của concert nằm ở chương cuối khi Thu Minh - huấn luyện viên từng đưa Hương Tràm trở thành quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên - xuất hiện trên sân khấu. Hai cô trò cùng thể hiện mashup Yêu Mình Anh và Với Em Là Mãi Mãi, khiến nhiều khán giả xúc động.

Thu Minh chia sẻ sau hơn một thập kỷ, điều khiến cô tự hào nhất là được chứng kiến học trò trưởng thành và vẫn nhận được sự yêu thương của khán giả. Đáp lại, Hương Tràm bày tỏ lòng biết ơn khi nữ ca sĩ luôn ở bên động viên mình trong những giai đoạn khó khăn.

Một điểm nhấn khác là tiết mục Gái NGHỆ với sự tham gia của NSND Tiến Dũng - bố Hương Tràm. Chất liệu hò ví giặm cùng nhiều hình ảnh đặc trưng của xứ Nghệ được đưa lên sân khấu, khép lại hành trình trở về với gia đình và cội nguồn của nữ ca sĩ.

Hương Tràm và bố.

Khép lại đêm diễn, Hương Tràm giới thiệu Phao Cứu Sinh Foundation, quỹ thiện nguyện được duy trì bằng một phần cát-xê biểu diễn và kinh phí còn lại sau các concert. Theo nữ ca sĩ, quỹ không tiếp nhận đóng góp tài chính từ bên ngoài mà hoạt động bằng nguồn lực cá nhân.