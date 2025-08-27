Hương Lan dính thị phi vì vạ miệng: "Có những góc khuất sau lưng không ai nói"

Mới đây, tại chương trình Hương Lan và những người bạn, ca sĩ Lưu Việt Hùng đã nói thẳng về danh ca Hương Lan: "Chị Hương Lan là thầy của rất nhiều ca sĩ chứ không riêng ai. Chị là người vô cùng thẳng thắn và đôi khi những lời thẳng thắn đó tạo thành thị phi, nhưng đó mới là chị Hương Lan.

Lưu Việt Hùng và Hương Lan

Chị Hương Lan vẫn muốn nói, chị bảo với tôi trong hành trình 60 năm ca hát của mình, những gì chị nói ra đôi khi phải bước qua gai, chảy máu, trầy xước, giông tố thì mới nói được những điều đó".

Danh ca Hương Lan cũng khẳng định tâm huyết của mình: "Khi lên một chương trình, ai cũng muốn nói điều hay cái đẹp, chẳng ai muốn nói lời khó nghe.

Nhưng có những góc khuất sau lưng không ai nói và có những trăn trở của những người như tôi. Tôi đã đứng trên sân khấu hơn 60 năm, tại sao tôi không nói?

Tôi nói thật, đối tượng tôi nghĩ đến nhiều nhất khi làm chương trình này là các em, các cháu hậu bối thế hệ sau. Nếu giờ tôi cứ nghĩ thôi kệ nó đi, việc mình mình làm, hát xong rồi về, nó làm gì kệ nó thì không được.

Chữ "kệ" ấy sẽ kéo dài từ thế hệ này tới thế hệ sau, thế hệ kế tiếp nữa. Tất cả từ một sai lầm nhỏ đi dần thành sai lầm lớn, đi xa khỏi cốt lõi ban đầu. Ngay cả một bài hát bị hát sai mà không sửa cũng dần thành sai hoàn toàn, từ cái sai này dẫn tới cái sai kia. Tới một lúc nào đó sẽ không thể sửa được.

Tôi đã từng xin lỗi các tiền bối, anh chị đi trước để xin phép cho tôi được thay mặt các cô chú, anh chị nói cho đàn em biết thế nào là đúng thế nào là sai, khuyên chúng làm thế này mới đúng, thế kia là sai.

Tôi làm không phải cho tôi mà cho nền âm nhạc Việt Nam này, để các em biết làm đúng, hát đúng. Đó là lập trường riêng của tôi. Tôi không muốn cứ phải khen hoài, cái gì cũng hay cũng tốt.

Giờ tôi khen cũng được nhưng không lẽ cứ khen hoài mà thực sự có những cái tôi không vừa ý. Tôi muốn góp ý thêm cho đàn em hát chỗ này chỗ kia cho hay hơn".



