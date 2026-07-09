HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hungary tuyên bố không cấp vũ khí cho Ukraine

Hoàng Vân
|

Ngày 8/7, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Hungary Peter Magyar tuyên bố không thay đổi chính sách đối ngoại hay cấp vũ khí cho Ukraine.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar.

“Hungary kiên quyết loại trừ việc tham gia vào bất kỳ hoạt động cung cấp quân nhu nào cho Ukraine”, Thủ tướng Peter Magyar nói.

Tuyên bố này của nhà lãnh đạo Hungary xuất phát từ nguyên tắc ưu tiên lợi ích quốc gia, và không muốn làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Người đứng đầu Chính phủ Hungary đồng thời lưu ý, Budapest sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo toàn diện cho người dân thường bị ảnh hưởng ở Ukraine trong khuôn khổ các chương trình hiện có.

Theo các nguồn tin ngoại giao, lập trường của Hungary thường đi ngược lại chiến lược chung của hầu hết các quốc gia thành viên NATO.

Phát biểu của Thủ tướng Hungary được đưa ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh NATO vẫn đang thảo luận về cách duy trì sự đồng thuận trong khối quốc phòng.

Các bên đang bàn về những thông số để tiếp tục tài trợ cho viện trợ nhân đạo phi quân sự.

Các đại diện chính thức của lãnh đạo NATO vẫn chưa đưa ra bình luận chi tiết về những phát biểu này của nhà lãnh đạo Hungary.

Theo Avia-pro
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ukraine

vũ khí

Hungary

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại