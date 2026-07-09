Hungary tuyên bố không cấp vũ khí cho Ukraine

Ngày 8/7, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Hungary Peter Magyar tuyên bố không thay đổi chính sách đối ngoại hay cấp vũ khí cho Ukraine.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar.

“Hungary kiên quyết loại trừ việc tham gia vào bất kỳ hoạt động cung cấp quân nhu nào cho Ukraine”, Thủ tướng Peter Magyar nói.

Tuyên bố này của nhà lãnh đạo Hungary xuất phát từ nguyên tắc ưu tiên lợi ích quốc gia, và không muốn làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Người đứng đầu Chính phủ Hungary đồng thời lưu ý, Budapest sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo toàn diện cho người dân thường bị ảnh hưởng ở Ukraine trong khuôn khổ các chương trình hiện có.

Theo các nguồn tin ngoại giao, lập trường của Hungary thường đi ngược lại chiến lược chung của hầu hết các quốc gia thành viên NATO.

Phát biểu của Thủ tướng Hungary được đưa ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh NATO vẫn đang thảo luận về cách duy trì sự đồng thuận trong khối quốc phòng.

Các bên đang bàn về những thông số để tiếp tục tài trợ cho viện trợ nhân đạo phi quân sự.

Các đại diện chính thức của lãnh đạo NATO vẫn chưa đưa ra bình luận chi tiết về những phát biểu này của nhà lãnh đạo Hungary.