Huda Beach Water Fest khuấy động Đà Nẵng, hàng nghìn bạn trẻ hòa mình vào "Giờ Chân Thành" bên bãi biển

Huda Beach Water Fest đã thu hút hàng chục nghìn bạn trẻ tại Đà Nẵng.

Trong hai ngày 17 - 18/7, Công viên Biển Đông (Đà Nẵng) trở thành tâm điểm của mùa hè khi Huda Beach Water Fest chính thức diễn ra. Hàng chục nghìn bạn trẻ đã cùng hòa mình vào không gian lễ hội ngập tràn nước, âm nhạc và những chuỗi trải nghiệm gắn kết cực kỳ sôi động, biến bãi biển Đà Nẵng thành "Giờ Chân Thành" lớn bậc nhất miền Trung - nơi mọi người cùng cởi mở kết nối và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.

Đặc biệt, khu vực trò chơi được thiết kế thành chai bia Huda khổng lồ, góp phần trở thành biểu tượng nhận diện của lễ hội và hành trình trải nghiệm xuyên suốt cho người tham dự. Với sân khấu quy mô lớn, hiệu ứng nước mãn nhãn cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám, sự kiện đã mang đến những khoảnh khắc kết nối đúng tinh thần chiến dịch "Chân Thành Gắn Kết".

Không chỉ là một lễ hội giải trí, Huda Beach Water Fest còn tạo nên không gian để người trẻ tạm gác những áp lực thể hiện, cởi mở tham gia các thử thách, hòa mình vào âm nhạc và tận hưởng những khoảnh khắc kết nối tự nhiên bên bạn bè. Thông qua những trải nghiệm chung, sự kiện đã lan tỏa tinh thần sống thật với cảm xúc và cùng nhau tạo nên những "Giờ Chân Thành" đáng nhớ.

Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc với chuỗi trải nghiệm tương tác xuyên suốt lễ hội

Không khí lễ hội được duy trì náo nhiệt xuyên suốt hai ngày với hàng loạt hoạt động tương tác thu hút đông đảo người tham gia. Từ những màn "đánh úp" đầy bất ngờ tại "Ướt Zone", thử thách chèo SUP đòi hỏi sự phối hợp của cả nhóm ở "Gắn Kết Zone", đến các màn tranh tài cùng bowling khổng lồ tại "Xả Vai Zone" và đường trượt nước tại "Thật Đã Zone", mỗi khu vực đều liên tục đón các nhóm bạn trẻ xếp hàng cùng nhau trải nghiệm.

Tiếng cười, những màn cổ vũ và khoảnh khắc phối hợp ăn ý xuất hiện ở hầu khắp các khu vực của lễ hội, tạo nên bầu không khí náo nhiệt bên bờ biển Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành các thử thách, nhiều nhóm bạn cùng dừng chân tại Huda Beach Bar để nâng ly, trò chuyện và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chính những trải nghiệm tương tác xuyên suốt đã góp phần biến Huda Beach Water Fest thành không gian để người trẻ cởi mở hơn, kết nối với nhau một cách tự nhiên và đúng tinh thần "Chân Thành Gắn Kết".

Đại tiệc âm nhạc bùng nổ, khuấy động bãi biển Đà Nẵng

Khi hoàng hôn buông xuống, Huda Beach Water Fest bước vào cao trào với đại tiệc âm nhạc và nước. Những màn trình diễn bùng nổ của các ca sĩ Trúc Nhân, ISAAC, Mỹ Mỹ, OgeNus, DJ Masew cùng sự dẫn dắt của MC Hoàng Rapper và MC Hype J-Kay đã khuấy động hàng nghìn khán giả, biến bãi biển Đà Nẵng thành một sân khấu ngập tràn cảm xúc.

Điểm nhấn của chương trình là sân khấu lấy cảm hứng từ chai bia Huda khổng lồ, kết hợp hệ thống phun nước, ánh sáng laser 360 độ và hiệu ứng trình diễn hiện đại, mang đến trải nghiệm đa giác quan đầy ấn tượng. Hàng nghìn cánh tay cùng giơ cao, những màn hòa ca và những khoảnh khắc chia sẻ cùng bạn bè đã tạo nên bầu không khí gắn kết xuyên suốt đêm nhạc.

Bên cạnh chuỗi hoạt động giải trí, người tham gia còn có cơ hội nhận nhiều phần quà độc quyền từ Huda và tham gia các minigame tương tác diễn ra trong suốt lễ hội, góp phần làm nên một cuối tuần mùa hè sôi động và đáng nhớ.

Khép lại Huda Beach Water Fest 2026 tại Đà Nẵng, thành phố biển đã có thêm một cuối tuần bùng nổ với hàng loạt trò chơi nước trên mô hình chai Huda khổng lồ, đại tiệc âm nhạc thăng hoa cùng hàng chục nghìn người trẻ hòa chung nhịp vui. Hơn cả một lễ hội mùa hè, sự kiện đã tạo nên "Giờ Chân Thành" lớn bậc nhất miền Trung – nơi những tiếng cười, những cuộc gặp gỡ và những khoảnh khắc sẻ chia đã đưa mọi người đến gần nhau một cách tự nhiên, tiếp tục lan tỏa tinh thần "Chân Thành Gắn Kết" mà Huda bền bỉ theo đuổi trên hành trình đồng hành cùng người trẻ.

Thông qua chiến dịch "Chân Thành Gắn Kết", Huda tiếp tục khẳng định sứ mệnh truyền cảm hứng để người trẻ cởi mở hơn, tự tin sống thật với cảm xúc của mình và kết nối một cách tự nhiên trong mọi cuộc vui.

Sau Đà Nẵng, hành trình của Huda Beach Water Fest sẽ lần lượt diễn ra tại Nghệ An vào 31/7 - 1/8 và Quảng Nam vào 8 - 9/8, tiếp tục mang tinh thần "Chân Thành Gắn Kết" lan tỏa khắp miền Trung.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường HUDA thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, thành viên Tập đoàn Carlsberg Đan Mạch. Địa chỉ: Lô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.