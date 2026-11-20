Ngày 19/11, Lực lượng Houthi của Yemen đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa, nhắm trúng tòa tháp Quỹ Đầu tư Công (PIF) ở Riyadh, Saudi Arabia.

Tòa tháp Quỹ Đầu tư Công ở Riyadh, Saudi Arabia, bị hư hại sau cuộc tấn công tên lửa của Houthi, ngày 19/11/2026.

Vụ tấn công mới nhất này đã gây hư hại cho 8 tầng của tòa tháp, làm cong vênh mặt tiền bằng kim loại của tòa nhà chọc trời cao thứ hai ở vương quốc này, và là trụ sở Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia.

Không có thương vong nào được báo cáo, mặc dù khu tài chính King Abdullah của thành phố đã bị đóng cửa sau vụ tấn công.

“Nhờ ơn Chúa, lực lượng vũ trang chúng tôi đã có thể tấn công Sân bay Quốc tế Khalid và trung tâm tài chính ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia bằng một số lượng lớn tên lửa hành trình, đạt được những cú đánh chính xác và trực diện.

Cuộc tấn công này là để đáp trả việc Saudi Arabia nhắm mục tiêu vào các mục tiêu dân sự ở đất nước thân yêu của chúng ta”, phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree nói.

Đoạn video được cho là đã ghi lại khoảnh khắc một quả tên lửa bắn trúng tòa tháp 80 tầng, được Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia xây dựng vào năm 2021.





PIF là công trình cao nhất ở Riyadh và cao thứ hai trong vương quốc, sau Tháp Đồng hồ ở Mecca.

Chưa đầy hai tuần trước đó, lực lượng Houthi đã tấn công Tháp Aramco ở Riyadh, trụ sở Tập đoàn dầu khí quốc doanh Aramco của Saudi Arabia, bằng UAV và tên lửa hành trình.

Chính phủ Saudi Arabia nói vụ tấn công chỉ gây ra "thiệt hại nhỏ", bất chấp hình ảnh và video cho thấy cửa sổ bị phá hủy và cấu trúc bị hư hại rõ ràng.

Tương tự, hôm 19/11, người phát ngôn phái bộ quân sự Saudi Arabia chống lực lượng Houthi ở Yemen khẳng định, các tên lửa bắn vào Riyadh đã bị "đánh chặn", và bất kỳ "thiệt hại vật chất" nào đều do "mảnh vỡ" rơi xuống gây ra.

Saudi Arabia đã tiến hành chiến tranh chống lại lực lượng Houthi từ năm 2015, mặc dù giao tranh đã tạm lắng nhờ một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2022.

Bạo lực giữa Saudi Arabia và Houthi lại bùng phát vào tháng 7 năm nay, khi chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn ở Aden tấn công một sân bay ở Sanaa do Houthi kiểm soát.

Phiến quân Houthi đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu của Saudi Arabia, trong khi máy bay chiến đấu của Saudi Arabia nối lại các cuộc không kích quy mô lớn vào Yemen.

Kể từ đó, Houthi đã mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ, và chiếm giữ các vị trí chiến lược nhìn ra eo biển Bab el-Mandeb trên Biển Đỏ vào cuối tuần qua.

Theo RT



