Hot girl T.Đ lộ video diện đồ ngủ mỏng manh, tâm sự với đồng nghiệp nam lúc 2-3 giờ sáng gây ngỡ ngàng

Ồn ào hôn nhân của hot girl T.Đ vẫn chưa đến hồi kết khi chồng cô nàng tung khoảnh khắc "nóng mắt" bắt tại trận.

Mạng xã hội vẫn chưa hết xôn xao với loạt diễn biến mới nhất, cực kỳ căng thẳng trong ồn ào hôn nhân của hot girl T.Đ. Sau những nghi vấn rạn nứt được cộng đồng mạng râm ran bàn tán suốt thời gian qua, phía người chồng đã bất ngờ tung ra những hình ảnh và thông tin khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Đáng chú ý là khoảnh khắc T.Đ diện bộ đồ ngủ khá thiếu vải, xuất hiện trong tình trạng gọi điện thoại trò chuyện với người được cho là "bạn bè đồng nghiệp" nam giới vào lúc nửa đêm rạng sáng.

Bị tung hình ảnh diện đồ ngủ thiếu vải, đối chất lúc nửa đêm

Theo những hình ảnh và đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn giải trí, vụ việc diễn ra vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng, khung giờ vốn dành cho việc nghỉ ngơi. Trong hình ảnh được cắt từ clip, hot girl T.Đ diện bộ đồ ngủ hai dây họa tiết hoa khá mỏng manh và ngắn. Cô xuất hiện trong không gian riêng tư của căn phòng, có lúc ngồi bệt dưới sàn nhà, có lúc đứng đối chất với thái độ bối rối.

Người chồng đã trực tiếp ghi lại những khoảnh khắc này và bày tỏ sự bức xúc tột cùng. Theo chia sẻ từ phía người chồng, lý do khiến anh không thể giữ được sự bình tĩnh là vì phát hiện vợ mình đang thực hiện cuộc gọi video/trò chuyện trực tiếp với những người nam giới khác, được cô giải thích là "bạn bè đồng nghiệp" vào giữa đêm muộn.

Việc một người phụ nữ đã có gia đình diện trang phục riêng tư, quyến rũ để trò chuyện với đối tượng khác giới vào khung giờ từ 2-3 giờ sáng đã lập tức châm ngòi cho những tranh cãi nảy lửa. Nhiều người cho rằng, dù lý do công việc hay mối quan hệ đồng nghiệp có thân thiết đến đâu thì hành động này vẫn hoàn toàn thiếu chuẩn mực và đi quá giới hạn trong quan hệ hôn nhân.

Dân mạng sốc nặng, tranh cãi về "ranh giới" đồng nghiệp

Ngay sau khi những hình ảnh này lan truyền với tốc độ chóng mặt, cộng đồng mạng đã chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều, tạo nên một cuộc tranh luận vô cùng gay gắt. Đa số khán giả và người theo dõi đều tỏ ra sốc trước những hình ảnh đời tư bị phơi bày của hot girl T.Đ. Nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt hành vi của cô nàng, cho rằng việc giao tiếp với bạn giới tính khác vào nửa đêm trong trang phục nhạy cảm là khó có thể chấp nhận.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận cư dân mạng lại tỏ ra e ngại trước việc người chồng đem những hình ảnh riêng tư của vợ lên mạng xã hội để "đấu tố". Họ cho rằng dù đúng hay sai, việc phơi bày chuyện riêng tư của gia đình lên không gian mạng chỉ khiến sự việc thêm phức tạp và gây tổn thương cho cả hai bên, đặc biệt là khi cả hai từng có khoảng thời gian mặn nồng bên nhau.

Hiện tại, những hình ảnh và câu chuyện xoay quanh lùm xùm hôn nhân của hot girl T.Đ vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Cư dân mạng vẫn đang nín thở chờ đợi động thái tiếp theo từ các bên liên quan để có cái nhìn toàn diện hơn về ồn ào này.