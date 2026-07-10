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Họp khẩn điều tra thêm một tỉnh bị tố cáo gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Phượng
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Trường THPT Lê Trực (đóng trên địa bàn xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), nơi xuất hiện thông tin tố cáo liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 10/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điều tra khẩn liên quan đến gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Trường THPT Lê Trực (đóng trên địa bàn xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), nơi xuất hiện thông tin tố cáo liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Điều tra khẩn liên quan đến gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo xảy ra gian lận tại tỉnh Quảng Trị - Ảnh: MXH

Điều tra khẩn liên quan đến gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Điểm thi được cho là cao bất thường - Ảnh: MXH

Thậm chí, người này còn gửi tin tố cáo chi tiết vụ việc tới page chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, sáng nay 10/7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội và đang khẩn trương kiểm tra, xác minh để làm rõ.

Điều tra khẩn liên quan đến gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Quảng Trị - Ảnh 4.

Người dân gửi tố cáo tới Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trao đổi với PV Thanh Niên , một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp khẩn ngay trong sáng nay 10/7; đồng thời rà soát, xác minh toàn bộ nội dung phản ánh để đánh giá tính xác thực của thông tin.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị sẽ xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện có vi phạm.

Chuyên gia: Vụ điểm Toán ở Tuyên Quang nếu có gian lận thì không thể thi lại
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Tags

Tuyên Quang

kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

Đường dây nóng: 0943 113 999

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