Hợp đồng vũ khí kỷ lục trị giá tới 53,9 tỷ USD vừa được ký kết nhanh chóng

Theo thông cáo từ phía doanh nghiệp, việc trao thỏa thuận này đã nâng tổng giá trị của hợp đồng nhiều năm lên mức 58,62 tỷ USD.

Thỏa thuận kỷ lục

Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin vừa công bố ký kết một thỏa thuận khung mang tính bước ngoặt với Bộ Quốc phòng Mỹ về việc sản xuất và cung cấp dòng tên lửa phòng không mặt đất PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), với tổng giá trị lên tới 53,86 tỷ USD.

Theo thông cáo từ phía doanh nghiệp, việc trao thỏa thuận này đã nâng tổng giá trị của hợp đồng nhiều năm lên mức 58,62 tỷ USD. Trước đó vào tháng 4, một đơn hàng trị giá 4,7 tỷ USD cho năm đầu tiên triển khai đã được kích hoạt.

Lockheed Martin cho biết, nguồn ngân sách mới này sẽ tạo điều kiện cho tập đoàn tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất tên lửa PAC-3 MSE, hướng tới mục tiêu tăng gấp ba sản lượng vào cuối năm 2030. Đồng thời, thỏa thuận cũng giúp gia tăng 50% lượng việc làm – từ 1.200 lên khoảng 1.850 nhân sự – tính riêng tại cơ sở Camden, tiểu bang Arkansas, nơi Lockheed Martin đặt dây chuyền lắp ráp hoàn thiện cuối cùng cho các tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE.

Ảnh hartpunkt

Tờ hartpunkt đưa tin, từ tháng 1 năm nay, tập đoàn quốc phòng này đã thông báo kế hoạch nâng năng lực sản xuất hàng năm từ 600 lên 2.000 quả PAC-3 MSE nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng từ Quân đội Mỹ cũng như các quốc gia đồng minh và đối tác.

Theo số liệu công bố, Lockheed Martin đã bàn giao 620 quả PAC-3 MSE trong năm 2025, vượt hơn 20% so với kết quả của năm trước đó. Doanh nghiệp hiện chưa đưa ra hạn mức giao hàng cho năm 2026.

PAC-3 MSE là dòng tên lửa đánh chặn sử dụng công nghệ va chạm động năng (Hit-to-kill). Cùng với hệ thống radar thế hệ mới LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) do Raytheon chế tạo và Hệ thống Điều khiển Tác chiến Tích hợp (IBCS) của Northrop Grumman, PAC-3 MSE đóng vai trò nòng cốt trong mạng lưới phòng thủ không quân và tên lửa mặt đất tương lai của Lục quân Mỹ.

Dòng tên lửa phổ biến

Nhờ nguyên lý Hit-to-kill – yêu cầu tên lửa phải va chạm trực tiếp với mục tiêu bay của đối phương – PAC-3 MSE có thể truyền tải năng lượng động năng vượt trội theo cấp số nhân, tạo ra sức phá hủy triệt để hơn hẳn so với các cơ chế sát thương bằng mảnh văng thuốc nổ truyền thống.

Bên cạnh Lục quân, Hải quân Mỹ cũng đang tích cực thử nghiệm và lên kế hoạch trang bị dòng tên lửa này cho dàn tàu chiến được trang bị hệ thống Aegis. Khả năng tích hợp liên miền của PAC-3 MSE đã được thử nghiệm thành công khi kết nối trực tiếp với hệ thống THAAD, máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 và các hệ thống phòng thủ NATO.

Ngoài ra, Quân đội Liên bang Đức (Bundeswehr) cùng nhiều quốc gia đồng minh như Nhật Bản, Ba Lan, Thụy Sĩ... cũng đã đặt mua một số lượng lớn PAC-3 MSE để tích hợp vào các tổ hợp Patriot hiện có.

Theo thông số từ nhà sản xuất, tên lửa PAC-3 MSE cung cấp khả năng bảo vệ tiên tiến và chính xác trước các nguy cơ đe dọa không ngừng biến đổi.

Trong thông cáo phát đi gần đây, Lockheed Martin nhấn mạnh: "Tại các chiến trường thực tế như Chiến dịch 'Epic Fury', tại Ukraine cũng như trong nhiều nhiệm vụ khác trên toàn cầu, PAC-3 MSE đều đã thể hiện vượt cả mong đợi về mặt thông số kỹ thuật, bảo vệ hiệu quả các tài sản chiến lược quan trọng".

Dựa trên các tài liệu ngân sách gần đây của Chính phủ Mỹ, chi phí cho mỗi quả tên lửa PAC-3 MSE rơi vào khoảng 5 triệu USD. Như vậy, thỏa thuận khung vừa được công bố có thể cho phép quy mô mua sắm đạt khoảng 10.000 đến 11.000 quả tên lửa trong thời gian tới.



