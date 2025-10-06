Hồng Nhung khoe dáng sau khi đẻ con ở tuổi 45, nói thẳng 1 đồng nghiệp

Mới đây, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã có mặt tại một buổi livestream cùng danh hài Thúy Nga. Nữ ca sĩ gây bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và vóc dáng thon gọn dù cô vừa sinh nở con thứ ba ở tuổi 44.

Nguyễn Hồng Nhung

Danh hài Thúy Nga chia sẻ: "Nguyễn Hồng Nhung vừa sinh con xong chưa đầy 3 tháng đã lấy lại vóc dáng y như lúc chưa sinh. Nghệ sĩ mà, áp lực lắm, sinh con xong là phải cố gắng giảm cân không lại bị chê.

Mọi người nhìn đi, Nguyễn Hồng Nhung còn không có bụng luôn, bụng thon thả dù không mặc nịt bụng. Hồi xưa tôi đẻ xong phải mặc nịt bụng 6 tháng liền. Không ai tin Nguyễn Hồng Nhung đã ba con. Nghệ sĩ luôn ý thức về sắc vóc.

Bản thân tôi cũng vậy, giờ tuy buôn bán ít đi diễn, nhưng lúc nào cũng ý thức về sắc vóc, không phải muốn ăn gì là ăn".

Nguyễn Hồng Nhung nghe vậy liền đứng dậy xoay một vòng khoe vóc dáng, khoe bụng. Cô nói Thúy Nga: "Dạo này tôi thấy Thúy Nga nhiều content clip hay quá, tôi ngồi xem mấy clip Thúy Nga làm mà cười đau cả bụng.

Tôi không thể nghĩ sao Thúy Nga lại có thể nghĩ ra được mấy trò như thế. Chính ra tôi và Thúy Nga phải làm một clip content gì đó cho chấn động".

Thúy Nga lập tức gợi ý: "Hôm nay trời tối rồi, quay không vui. Hôm nào tôi sẽ vác máy qua nhà Nguyễn Hồng Nhung, ẵm con Nguyễn Hồng Nhung ra làm content luôn".

Nguyễn Hồng Nhung nói thẳng Thúy Nga: "Tôi không dùng con tôi làm content, có làm gì thì chỉ mình tôi thôi".

Nguyễn Hồng Nhung là nữ ca sĩ gốc Hà Nội, sinh năm 1981, được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Cô sở hữu giọng hát nội lực, truyền cảm và phong cách trình diễn quyến rũ.

Nguyễn Hồng Nhung theo đuổi đa dạng các thể loại từ nhạc trẻ, Pop Ballad đến nhạc trữ tình, với nhiều ca khúc được yêu thích như Ngô Đồng, Tình Như Lá Bay Xa, Mỗi Người Một Giấc Mơ.

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng, hiện tại Nguyễn Hồng Nhung đang có cuộc sống ổn định và hạnh phúc tại Mỹ, vừa chăm sóc các con, vừa duy trì công việc ca hát và kinh doanh. Cô vẫn là một cái tên đắt show và được cộng đồng người Việt tại hải ngoại đón nhận nồng nhiệt.