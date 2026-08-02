Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa

Honda Việt Nam vừa giới thiệu Vario 125 phiên bản 2027 với một số thay đổi về thiết kế và động cơ. Đáng chú ý là phiên bản Street sử dụng ghi đông trần.

Honda Việt Nam vừa giới thiệu Vario 125 phiên bản 2027 với một số thay đổi về thiết kế và động cơ. Xe mở bán từ tháng 8/2026 thông qua hệ thống HEAD trên toàn quốc.

Xe được phân phối với hai phiên bản là Đặc biệt và Street, mức giá lần lượt 42,69 triệu và 43,69 triệu đồng (mức VAT 10%). Honda Việt Nam cho biết Vario 125 2026 sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, đi kèm 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí.

Honda Vario 125 bản Street (màu cam/đen) và bản Đặc biệt (xanh dương).

Ở lần nâng cấp này, Vario 125 vẫn giữ phong cách thiết kế thể thao quen thuộc nhưng được tinh chỉnh theo hướng góc cạnh hơn. Đáng chú ý nhất là phiên bản Street với ghi đông trần, mang phong cách tương tự nhiều mẫu naked bike cỡ nhỏ. Honda cho biết thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn về ngoại hình mà còn mang đến tư thế lái tự nhiên và cảm giác điều khiển trực quan hơn.

Trong khi đó, phiên bản Đặc biệt được làm mới bằng các phối màu sơn nhám. Riêng bản Street có thêm hai màu ngoại thất mới gồm Đen vành cam và Đen vành trắng, đi kèm bộ tem và màu vành được thiết kế đồng bộ.

Hệ thống chiếu sáng trên Vario 125 2027 sử dụng hoàn toàn đèn LED với đồ họa nhận diện hình chữ V mới. Xe vẫn được trang bị phanh đĩa trước dạng lượn sóng, vành hợp kim thể thao, lốp không săm và sàn để chân phẳng nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày. Phía trước còn có móc treo đồ đa năng.

Hai phiên bản mới của Honda Vario 125 có sự khác biệt lớn về thiết kế phần ghi đông xe.

Về vận hành, Honda không thay đổi dung tích động cơ. Vario 125 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 125 cc kết hợp hệ thống Idling Stop. Điểm mới là khối động cơ này đã được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, thay cho chuẩn cũ. Honda cho biết việc nâng cấp nhằm giảm phát thải nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu.

Khoang lái vẫn sử dụng màn hình LCD hiển thị đầy đủ các thông số vận hành. Hộc chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít, đủ để một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân.

Một thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý là cổng sạc được chuyển từ USB Type-A sang USB Type-C, phù hợp với các thiết bị điện tử hiện nay. Xe cũng tiếp tục được trang bị khóa thông minh Smart Key với các tính năng tìm xe, mở khóa từ xa và báo động chống trộm.

Về an toàn, Vario 125 2027 vẫn sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS, chưa được nâng cấp lên ABS.