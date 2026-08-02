HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa

Hoàng Dũng - Vĩnh Phúc
|

Honda Việt Nam vừa giới thiệu Vario 125 phiên bản 2027 với một số thay đổi về thiết kế và động cơ. Đáng chú ý là phiên bản Street sử dụng ghi đông trần.

Honda Việt Nam vừa giới thiệu Vario 125 phiên bản 2027 với một số thay đổi về thiết kế và động cơ. Xe mở bán từ tháng 8/2026 thông qua hệ thống HEAD trên toàn quốc.

Xe được phân phối với hai phiên bản là Đặc biệt và Street, mức giá lần lượt 42,69 triệu và 43,69 triệu đồng (mức VAT 10%). Honda Việt Nam cho biết Vario 125 2026 sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, đi kèm 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí.

Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 1.
Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 2.

Honda Vario 125 bản Street (màu cam/đen) và bản Đặc biệt (xanh dương).

Ở lần nâng cấp này, Vario 125 vẫn giữ phong cách thiết kế thể thao quen thuộc nhưng được tinh chỉnh theo hướng góc cạnh hơn. Đáng chú ý nhất là phiên bản Street với ghi đông trần, mang phong cách tương tự nhiều mẫu naked bike cỡ nhỏ. Honda cho biết thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn về ngoại hình mà còn mang đến tư thế lái tự nhiên và cảm giác điều khiển trực quan hơn.

Trong khi đó, phiên bản Đặc biệt được làm mới bằng các phối màu sơn nhám. Riêng bản Street có thêm hai màu ngoại thất mới gồm Đen vành cam và Đen vành trắng, đi kèm bộ tem và màu vành được thiết kế đồng bộ.

Hệ thống chiếu sáng trên Vario 125 2027 sử dụng hoàn toàn đèn LED với đồ họa nhận diện hình chữ V mới. Xe vẫn được trang bị phanh đĩa trước dạng lượn sóng, vành hợp kim thể thao, lốp không săm và sàn để chân phẳng nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày. Phía trước còn có móc treo đồ đa năng.

Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 3.
Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 4.

Hai phiên bản mới của Honda Vario 125 có sự khác biệt lớn về thiết kế phần ghi đông xe.

Về vận hành, Honda không thay đổi dung tích động cơ. Vario 125 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 125 cc kết hợp hệ thống Idling Stop. Điểm mới là khối động cơ này đã được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, thay cho chuẩn cũ. Honda cho biết việc nâng cấp nhằm giảm phát thải nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu.

Khoang lái vẫn sử dụng màn hình LCD hiển thị đầy đủ các thông số vận hành. Hộc chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít, đủ để một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân.

Một thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý là cổng sạc được chuyển từ USB Type-A sang USB Type-C, phù hợp với các thiết bị điện tử hiện nay. Xe cũng tiếp tục được trang bị khóa thông minh Smart Key với các tính năng tìm xe, mở khóa từ xa và báo động chống trộm.

Về an toàn, Vario 125 2027 vẫn sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS, chưa được nâng cấp lên ABS.

Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 5.
Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 6.
Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 7.
Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 8.
Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 9.
Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 10.
Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 11.
Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 12.
Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 13.
Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng: Thêm bản ghi-đông trần như mô tô, nhập khẩu Indonesia đúng ý dân chơi Việt, sẵn xe giao trong vài ngày nữa - Ảnh 14.
SUV 7 chỗ chạy điện đầu tiên của Xiaomi lộ thông số: Chạy hơn 1.700 km
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

honda

Tin nóng trong ngày

báo mới

Tin ngắn

Honda Vario 2027

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại