Honda Civic 2026 ra mắt gần Việt Nam: 3 phiên bản, giá quy đổi từ 738 triệu đồng, thêm giả lập sang số, cảnh báo điểm mù

Bản nâng cấp Honda Civic e:HEV 2026 tập trung bổ sung công nghệ an toàn và trải nghiệm lái, nổi bật với hệ thống S+ Shift trên phiên bản RS.

Honda vừa giới thiệu Honda Civic e:HEV 2026 phiên bản nâng cấp tại thị trường Thái Lan. Mẫu sedan hạng C hybrid không thay đổi về thiết kế hay hệ truyền động mà tập trung nâng cấp trang bị an toàn và công nghệ hỗ trợ lái. Giá bán của xe dao động từ 949.000-1,259 triệu baht (khoảng 738-980 triệu đồng).

Honda Civic e:HEV 2026 ra mắt tại Thái Lan với những nâng cấp mới. Ảnh: Honda

Honda Civic e:HEV 2026 có gì mới?

Điểm thay đổi lớn nhất trên Honda Civic e:HEV 2026 nằm ở việc bổ sung thêm các công nghệ hỗ trợ người lái trên hai phiên bản cao cấp.

Cụ thể, phiên bản e:HEV EL tiêu chuẩn gần như giữ nguyên cấu hình, chỉ loại bỏ màu sơn Lunar Silver Metallic và không thay đổi giá bán.

Trong khi đó, phiên bản e:HEV EL+ được bổ sung hệ thống cảnh báo điểm mù (Blind Spot Information - BSI) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi (Cross Traffic Monitor - CTM). Giá xe cũng tăng thêm 10.000 baht so với trước.

Thiết kế ngoại thất Honda Civic e:HEV 2026 phiên bản nâng cấp tại Thái Lan. Ảnh: Honda

Đáng chú ý nhất là phiên bản e:HEV RS. Ngoài hai công nghệ an toàn kể trên, xe còn được trang bị hệ thống S+ Shift, bổ sung màu sơn Urban Grey Pearl, thay thế màu đỏ Ignite Red bằng Blazing Red Pearl và điều chỉnh giá bán tăng thêm 20.000 baht.

Hệ thống S+ Shift trên Honda Civic e:HEV 2026 hoạt động như thế nào?

S+ Shift là điểm mới đáng chú ý nhất trên Honda Civic e:HEV 2026 bản RS. Dù xe vẫn sử dụng hộp số e-CVT, hệ thống này sẽ mô phỏng cảm giác chuyển số 8 cấp thông qua lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Honda Civic e:HEV 2026 bổ sung hệ thống S+ Shift giả lập sang số 8 cấp. Ảnh: Honda

Ngoài việc thay đổi phản hồi của xe theo thao tác của người lái, S+ Shift còn tạo âm thanh động cơ giả lập và hiển thị vòng tua mô phỏng trên bảng đồng hồ, giúp cảm giác tăng tốc trở nên thể thao hơn so với trước.

Bên cạnh đó, Honda cũng giới thiệu phiên bản đặc biệt RED Concept dành cho 90 khách hàng đầu tiên mua Civic e:HEV RS tại Thái Lan. Phiên bản này có logo Honda màu đen, mâm hợp kim 18 inch sơn đen mờ cùng một số chi tiết trang trí riêng nhưng không thay đổi giá bán.

Động cơ và trang bị của Honda Civic e:HEV 2026

Về vận hành, Honda Civic e:HEV 2026 tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng Atkinson 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện. Mô-tơ điện cho công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm, đi kèm hộp số e-CVT. Theo công bố của Honda, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 23,3 km/l.

Honda Civic e:HEV 2026 sử dụng động cơ hybrid 2.0L kết hợp mô-tơ điện. Ảnh: Honda

Danh mục trang bị vẫn được chia thành ba phiên bản. Ngay từ bản EL tiêu chuẩn, xe đã có gói an toàn Honda SENSING, Honda LaneWatch, màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng 6 túi khí.

Trong khi đó, bản EL+ được bổ sung ghế da, ghế lái chỉnh điện, sạc điện thoại không dây, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, cùng hai tính năng mới là cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Ở phiên bản RS, Honda tiếp tục bổ sung bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, dàn âm thanh Bose 12 loa, điều hòa tự động hai vùng độc lập, mâm hợp kim 18 inch và hệ thống S+ Shift mới.

Nội thất Honda Civic e:HEV 2026 với bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm. Ảnh: Honda

Nhìn chung, bản nâng cấp Honda Civic e:HEV 2026 không tạo ra sự khác biệt lớn về thiết kế hay sức mạnh động cơ. Thay vào đó, Honda tập trung bổ sung các tính năng an toàn và cải thiện trải nghiệm cầm lái, giúp mẫu sedan hybrid này tăng sức cạnh tranh tại thị trường Thái Lan.

Một số hình ảnh khác về Honda Civic e:HEV 2026: