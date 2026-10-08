Hơn trăm tỷ đầu tư Bệnh viện Chân Mây, hồ sơ sai phạm chuyển cơ quan điều tra

TPO - Sau nhiều năm để xảy ra tình trạng công trình, thiết bị y tế đầu tư hơn trăm tỷ đồng hoạt động kém hiệu quả, hồ sơ sai phạm tại Bệnh viện Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) đã được chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm liên quan.

Chiều 7/10, tại buổi họp báo thường kỳ quý III của UBND TP. Huế, liên quan câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong, ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thông tin về hướng xử lý những tồn tại, vướng mắc kéo dài tại Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam Thừa Thiên Huế (còn gọi là Bệnh viện Chân Mây, xã Chân Mây - Lăng Cô).

Bệnh viện Chân Mây - nơi được Thanh tra TP Huế chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót trong đầu tư, mua sắm thiết bị và quản lý tài sản công. Ảnh: Ngọc Văn

Theo ông Giang, trước đây thành phố có chủ trương chuyển giao Bệnh viện Chân Mây từ Sở Y tế cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, Thường trực Thành ủy Huế yêu cầu việc chuyển giao chỉ được thực hiện sau khi có kết luận của cơ quan điều tra và xử lý dứt điểm các nội dung liên quan.

Đáng chú ý, theo ông Giang, hồ sơ thanh tra hiện đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế. Lãnh đạo UBND TP. Huế cho biết, từ kết quả thanh tra cho thấy có những nội dung mang dấu hiệu vi phạm hình sự nên cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

“Hiện nay công an đang vào cuộc. Thành phố sẽ căn cứ kết quả điều tra để tiếp tục xử lý các nội dung liên quan cũng như triển khai phương án chuyển giao, vận hành bệnh viện trong thời gian tới”, ông Giang cho biết.

Trước đó, kết luận thanh tra ban hành hồi giữa năm 2026 của Thanh tra TP. Huế đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, sai phạm ở dự án Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam. Dự án được đầu tư từ nhiều năm trước với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 169 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2015, nhưng 10 năm sau đó không hoàn thành quyết toán.

Thanh tra xác định nhiều gói thầu thiếu hồ sơ, tài liệu theo quy định; nhiều công trình, hạng mục khai thác không hiệu quả. Đặc biệt, hàng loạt thiết bị y tế có giá trị lớn được đầu tư bằng ngân sách nhưng sử dụng rất hạn chế hoặc không đưa vào sử dụng trong thời gian dài, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công.

Máy chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Chân Mây mua vào năm 2015, sau đó không sử dụng. Ảnh: Ngọc Văn

Những phát hiện này từng được dư luận đặc biệt quan tâm khi nhiều thiết bị y tế trị giá hàng tỷ đồng bị phủ bụi trong kho, trong khi một số hạng mục công trình xuống cấp sau thời gian dài hoạt động cầm chừng.

Theo lãnh đạo UBND TP. Huế, bên cạnh sự vào cuộc điều tra của công an, thành phố đang yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ tài sản tại Bệnh viện Chân Mây để xác định rõ những thiết bị còn khả năng sử dụng, những tài sản hư hỏng, xuống cấp hoặc có dấu hiệu lãng phí nhằm xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Bệnh viện Chân Mây chưa thể chuyển giao do những sai phạm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cũng theo ông Trần Hữu Thùy Giang, cùng với chủ trương chuyển giao Bệnh viện Chân Mây cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, thành phố cũng sẽ chuyển giao Bệnh viện Y học Cổ truyền TP. Huế và Bệnh viện đa khoa Bình Điền cho Bệnh viện Trung ương Huế quản lý.

Lãnh đạo UBND TP. Huế cho biết, Bệnh viện Trung ương Huế đã cam kết đầu tư khoảng 300 tỷ đồng để nâng cấp Bệnh viện Y học Cổ truyền. Quan điểm của thành phố là đơn vị nào có năng lực chuyên môn, quản trị và vận hành tốt hơn thì sẽ được xem xét giao quản lý nhằm phát huy hiệu quả các cơ sở y tế công lập.