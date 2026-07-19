Hôn nhân của “chàng trai 19 tuổi yêu người phụ nữ 31 tuổi"

Từ chuyện gặp gỡ, yêu đương, kết hôn cho đến hành trình sinh hai con trai, cuộc sống của gia đình nhỏ luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Thiên Di (SN 1989, Trùng Khánh, Trung Quốc) không phải hot girl hay người nổi tiếng, nhưng những chia sẻ về cuộc hôn nhân với người chồng La Phong (SN 2001), kém cô 12 tuổi, lại thu hút lượt tương tác lớn trên Xiaohongshu.

Từ chuyện gặp gỡ, yêu đương, kết hôn cho đến hành trình sinh hai con trai, cuộc sống của gia đình nhỏ luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Một phần bởi khoảng cách tuổi tác giữa hai vợ chồng, phần khác vì ngoại hình trẻ trung của La Phong khiến mỗi lần cả hai xuất hiện cùng nhau đều dễ trở thành chủ đề bàn tán.

Gia đình 4 người.

Chàng trai 19 tuổi yêu chị đẹp 31 tuổi

Theo những chia sẻ trên trang cá nhân, Thiên Di và chồng quen nhau khi cô 31 tuổi còn anh mới 19. Ban đầu, cô cũng không nghĩ đối phương lại trẻ đến như vậy. Điều khiến cô ấn tượng không phải tuổi tác mà là tính cách của anh: Thích quấn quýt, làm gì cũng muốn có người đồng hành. Theo thời gian, chính cô cũng dần quen với việc cả hai luôn ở bên nhau.

Sau vài năm tìm hiểu, hai người quyết định xây dựng gia đình. Năm 2023, họ đón con trai đầu lòng và đến năm 2025 tiếp tục chào đón bé trai thứ hai. Khi sinh con thứ hai, người mẹ đã 36 tuổi.

Cặp đôi kết hôn năm 2023.

3 năm sau cô làm mẹ của hai con.

Trên Xiaohongshu, cô chủ yếu ghi lại cuộc sống thường ngày của gia đình, từ quá trình nuôi dạy hai con, những khoảnh khắc đời thường cho tới kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ. Trong nhiều bài đăng, cô nhiều lần nhắc đến khoảng cách 12 tuổi giữa hai vợ chồng như một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của mình.

Một bài viết từng thu hút nhiều bình luận có tiêu đề: "Liều mình sinh con thứ hai cho người chồng kém 12 tuổi, mình có hối hận không?". Cô thừa nhận việc mang thai và sinh con ở tuổi 36 khiến bản thân trải qua không ít vất vả. Tuy nhiên, câu trả lời của cô vẫn là "không".

Người mẹ chia sẻ rằng trước đây, hạnh phúc với cô là những điều rất lớn lao như tự do, ước mơ hay những vùng đất xa. Nhưng từ khi có con, khái niệm ấy dần thay đổi. Hạnh phúc giờ đây đơn giản là những khoảnh khắc được nhìn các con lớn lên từng ngày, được ở bên chồng và gia đình.

Người chồng trẻ chu đáo, yêu thương vợ con.

Từng chạnh lòng vì bị nhầm là mẹ của chồng

Một trong những điều được cư dân mạng nhắc đến nhiều nhất mỗi khi xem video của Thiên Di là ngoại hình của hai vợ chồng. Chồng cô sinh năm 2001, trẻ hơn 12 tuổi, trong khi bản thân đã trải qua hai lần mang thai và sinh con. Chính vì vậy, mỗi khi cùng nhau ra ngoài, cả hai không ít lần bị người khác nhầm là... mẹ và con trai.

Trong phần bình luận dưới các bài đăng, Thiên Di thẳng thắn cho biết ban đầu cô cũng buồn khi nghe những lời nhận xét như vậy. Sau hai lần sinh nở, cô cảm nhận rõ ngoại hình của mình thay đổi, nên đôi khi cũng hiểu vì sao người khác lại nhầm lẫn.

Thiên Di và chồng trẻ trung.

Điều khiến cô cảm thấy may mắn là chồng chưa bao giờ để tâm đến những lời bàn tán. Theo chia sẻ của Thiên Di, La Phong thường xuyên khen vợ xinh đẹp, động viên cô và không xem khoảng cách 12 tuổi là vấn đề trong cuộc hôn nhân của cả hai.

Không chỉ vậy, ông bố sinh năm 2001 còn được nhiều người yêu mến vì rất chịu khó chăm con. Trong các video gia đình đăng trên Xiaohongshu, anh thường là người cho con bú bình, dỗ ngủ, cắt tóc hay chơi cùng các con. Thiên Di cũng hài hước kể rằng ở nhà, chồng mới là người "trông con chính", còn cô chỉ phụ trách những việc như cho con bú.

Ở tuổi 36, Thiên Di từng sinh con thứ hai và thừa nhận quá trình đó khiến mình trải qua không ít vất vả. Thế nhưng, khi được hỏi có hối hận vì kết hôn với người chồng kém 12 tuổi hay không, câu trả lời của cô vẫn là "không". Với Thiên Di, cuộc sống hiện tại đã khiến định nghĩa về hạnh phúc thay đổi. Nếu trước đây cô nghĩ đến tự do hay những ước mơ ở phía trước, thì bây giờ hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày được ở bên chồng và hai con.