Hơn một thập kỷ kiên trì điều trị, hai mẹ con ở Hà Nội vỡ òa hạnh phúc khi bác sĩ thông báo đẩy lùi viêm gan B mạn tính

Phát hiện mắc viêm gan B mạn thể hoạt động với men gan tăng cao, đồng thời con gái nhỏ cũng nhiễm virus do lây truyền từ mẹ, chị N.T.H. (36 tuổi, Hà Nội) từng trải qua quãng thời gian nhiều lo lắng. Tuy nhiên, nhờ tuân thủ điều trị bền bỉ suốt hơn 13 năm, cả hai mẹ con đều đã đạt trạng thái khỏi chức năng viêm gan B (f

Những ngày này, gia đình chị H. đón nhận niềm vui lớn sau hành trình dài theo dõi và điều trị bệnh. Ít ai biết rằng, để có được kết quả như hôm nay, hai mẹ con chị đã trải qua hơn một thập kỷ kiên trì đồng hành cùng các bác sĩ.

Chị H. cho biết, bản thân không biết mình nhiễm viêm gan B từ khi nào. Trong quá trình mang thai và sinh con, chị chưa được phát hiện mắc bệnh. Vì vậy, con gái chị, cháu N.H.L., đã không được tiêm huyết thanh kháng viêm gan B và vắc-xin phòng bệnh ngay sau sinh để ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con.

Khoảng 2 năm sau, chị H. thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém, da và mắt vàng hơn bình thường nên đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy chị mắc viêm gan B mạn tính thể hoạt động, men gan tăng cao và cần điều trị ngay. Lo lắng hơn, khi nhận thấy con gái cũng có biểu hiện mệt mỏi, ăn uống kém, chị đưa con đi khám và được xác định đã nhiễm viêm gan B từ mẹ.

Câu chuyện của mẹ con chị H. là minh chứng rằng viêm gan B mạn không đồng nghĩa với việc đánh mất tương lai.

"Thời điểm đó tôi rất lo lắng khi biết cả hai mẹ con đều mắc bệnh. Tuy nhiên, được các bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng, tôi hiểu rằng nếu điều trị đúng và theo dõi đều đặn thì vẫn có thể kiểm soát tốt bệnh", chị H. chia sẻ.

Ngay sau đó, 2 mẹ con được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, người trực tiếp điều trị, đã hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng thuốc, tái khám định kỳ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị lâu dài. Theo bác sĩ, người bệnh cần tuân thủ dùng thuốc đúng giờ, đủ liều và tuyệt đối không được tự ý ngừng thuốc nếu chưa có chỉ định của bác sĩ.

Ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, chị H. duy trì việc uống thuốc đúng giờ, đúng liều trong suốt nhiều năm. Đối với cháu L., việc dùng thuốc đều đặn từ khi mới 3 tuổi dần trở thành một thói quen trong sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, hai mẹ con cũng duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và vận động hợp lý để bảo vệ sức khỏe gan.

Sự kiên trì ấy đã mang lại kết quả tích cực. Sau 6 năm điều trị, cháu N.H.L. đạt khỏi chức năng viêm gan B, xét nghiệm HBsAg âm tính, cơ thể đã hình thành kháng thể bảo vệ với nồng độ anti-HBs khoảng 100 IU/ml và không còn phải sử dụng thuốc kháng virus. Còn chị N.T. H., sau 13 năm bền bỉ điều trị và theo dõi, kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy HBsAg đã âm tính (dù hiện chưa xuất hiện kháng thể bảo vệ). Đây là dấu mốc quan trọng trong điều trị viêm gan B mạn mà mọi bệnh nhân và bác sĩ luôn hướng tới.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền đang tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh: BV)

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền (không giấu nổi sự vui mừng và xúc động: "Khi bắt đầu điều trị, tình trạng bệnh của chị H tương đối phức tạp với men gan tăng cao và virus hoạt động mạnh. Việc cả hai mẹ con đều đạt khỏi chức năng viêm gan B là kết quả rất đáng khích lệ. Thật bất ngờ và hạnh phúc, sau 13 năm, cả hai mẹ con chị đã cùng nhau cán đích. Đây là thành quả xứng đáng cho sự tuân thủ điều trị nghiêm túc, quan tâm sát sao đến sức khỏe bản thân và không hề nản lòng trước một phác đồ dài hạn - điều mà không phải người bệnh nào cũng có thể duy trì trong nhiều năm".

Theo bác sĩ Huyền, hiện nay viêm gan B mạn là bệnh có thể kiểm soát hiệu quả nếu người bệnh được phát hiện sớm, theo dõi thường xuyên và điều trị đúng chỉ định. Nhiều trường hợp có thể đạt trạng thái khỏi chức năng viêm gan B, giúp giảm đáng kể nguy cơ tiến triển thành xơ gan, ung thư gan và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Kết quả điều trị tích cực không chỉ mang ý nghĩa về sức khỏe mà còn mở ra nhiều cơ hội trong tương lai cho cháu L. Giờ đây, với kết quả xét nghiệm HBsAg âm tính và cơ thể có kháng thể mạnh mẽ, cháu L. hoàn toàn đủ điều kiện sức khỏe để hiện thực hóa ước mơ, mở ra cơ hội theo đuổi nhiều ngành nghề vốn có yêu cầu nhất định về tiêu chuẩn sức khỏe gan mật.

Câu chuyện của mẹ con chị H. là minh chứng rằng viêm gan B mạn không đồng nghĩa với việc đánh mất tương lai. Với sự đồng hành của bác sĩ, việc tái khám định kỳ và tuân thủ điều trị lâu dài, nhiều người bệnh có thể kiểm soát tốt bệnh, giảm nguy cơ biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới mục tiêu khỏi chức năng viêm gan B.