Hơn 90% người dùng không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ trên nắp ly cà phê, trà sữa mang đi

Mỗi ngày, hàng triệu ly cà phê, trà sữa mang đi được tiêu thụ. Hầu hết mọi người chỉ chú ý đến lỗ cắm ống hút hoặc phần miệng nhô lên được thiết kế để uống bằng miệng mà hoàn toàn phớt lờ một chiếc lỗ tí hon nằm ngay phía sau trên bề mặt nắp nhựa.

Ảnh minh họa

Chiếc lỗ nhỏ này thực chất là lỗ thông khí (air vent). Khi bạn thưởng thức đồ uống qua miệng uống chính, lượng nước trong ly giảm xuống sẽ tạo ra một khoảng chân không. Nếu không có lỗ thông khí để không khí bên ngoài tràn vào cân bằng áp suất, dòng chảy sẽ bị tắc nghẽn, tạo ra lực hút ngược khiến chất lỏng bắn ra không đều.

Dưới góc nhìn y khoa và an toàn sinh hoạt, chi tiết nhỏn xíu này mang lại 5 giá trị sức khỏe vô cùng quan trọng:

1. Ngăn chặn nguy cơ nuốt phải lượng lớn không khí gây chướng bụng

Khi uống nước từ một chiếc ly bị kín hơi hoàn toàn, bạn sẽ phải dùng lực hút mạnh hơn bình thường. Việc này vô tình làm bạn nuốt một lượng không khí đáng kể vào đường tiêu hóa. Lượng khí thừa tích tụ trong dạ dày là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng ợ hơi, chướng bụng, đầy hơi vô cớ sau khi uống nước.

Đối với những người có tiền sử trào ngược dạ dày thực quản, áp lực gia tăng trong dạ dày do nuốt phải không khí có thể kích thích axit trào ngược lên màng thực quản, gây cảm giác ồn ào, khó chịu kéo dài.

2. Phòng tránh tai nạn bỏng vòm họng và niêm mạc miệng

Đối với các loại thức uống nóng như cà phê hay trà, hơi nước tích tụ bên trong ly kín sẽ tạo ra áp suất nhiệt rất lớn. Chiếc lỗ thông hơi nhỏ đóng vai trò như một "van xả áp", giúp hơi nóng thoát ra ngoài bớt một phần liên tục.

Ảnh minh họa

Nếu chiếc lỗ này bị bít kín, áp suất bên trong tăng cao sẽ đẩy dòng nước nóng phun ra đột ngột với lực mạnh khi bạn mở miệng uống. Nhiệt độ cao kết hợp với tốc độ chảy không kiểm soát rất dễ gây bỏng niêm mạc lưỡi, vòm họng, thậm chí làm tổn thương men răng do thay đổi nhiệt độ đột ngột.

3. Tránh nguy cơ sặc nước đột ngột gây tổn thương đường hô hấp

Khi áp suất trong ly không cân bằng, nước sẽ bị kẹt lại rồi bất ngờ tràn ra một lượng lớn cùng lúc. Phản xạ tự nhiên của vòm họng khi bị chất lỏng tấn công bất ngờ là co thắt, rất dễ dẫn đến sặc nước vào đường thở. Việc sặc đồ uống ngọt hay nóng vào khí quản không chỉ gây sặc sụa, dữ dội mà còn có nguy cơ kéo theo vi khuẩn từ khoang miệng vào phổi, dẫn đến tình trạng viêm phế quản hoặc kích ứng hô hấp cấp tính.

4. Hạn chế vi khuẩn và nấm mốc phát sinh do đọng hơi nước

Trong các loại đồ uống có sữa hoặc đường, hơi nước bốc lên gặp nắp ly kín sẽ ngưng tụ thành các giọt nước đọng lại dưới bề mặt nắp. Môi trường ẩm ướt kết hợp với đường và protein từ sữa là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn trong không khí phát triển nhanh chóng.

Chiếc lỗ nhỏ giúp không khí lưu thông, giảm thiểu sự ngưng tụ ẩm đọng, từ đó hạn chế nguy cơ người dùng hít hoặc nuốt phải vi sinh vật phát triển ngay trên nắp ly.

5. Giảm thiểu thói quen dùng ống hút nhựa gây hại sức khỏe

Chiếc lỗ thông hơi giúp dòng chảy lưu thông mượt mà, tạo trải nghiệm uống trực tiếp từ nắp ly hoặc lỗ hút trực tiếp bằng miệng được thiết kế riêng thoải mái hơn. Điều này gián tiếp khuyến khích người dùng giảm bớt việc sử dụng ống hút nhựa.

Việc dùng ống hút nhựa khi uống đồ uống nóng có nguy cơ khiến các vi nhựa (microplastics) hoặc hóa chất từ nhựa kém chất lượng đi thẳng vào cơ thể. Việc uống trực tiếp qua nắp nhựa chuẩn quy định sẽ giúp giảm thiểu tối đa rủi ro này.

Ảnh minh họa

Lưu ý nhỏ khi sử dụng: Khi mua đồ uống mang đi, bạn nên kiểm tra xem chiếc lỗ nhỏ này có bị phần màng bọc nhựa hoặc nhãn dán đè lên hay không. Hãy đảm bảo chiếc lỗ luôn thông thoáng để bảo vệ hệ tiêu hóa cũng như sự an toàn của bản thân khi thưởng thức đồ uống nhé!