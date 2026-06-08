Hơn 4.000 người ngày đêm "thành hình" công trình 24.000 tấn, siêu dự án 12 tỷ USD đạt cột mốc quan trọng

Khối thượng tầng giàn xử lý công nghệ trung tâm thuộc gói thầu EPCI#1 của Dự án phát triển mỏ khí Lô B có khối lượng lên tới hơn 24.000 tấn. Đây là hạng mục giữ vai trò then chốt trong vận hành toàn bộ chuỗi dự án.

Ảnh: PVN

Chiều 6/6, tại Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật PTSC (TP HCM), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Công đoàn Tập đoàn đã tổ chức Lễ gắn biển công trình “Giàn công nghệ trung tâm Dự án phát triển mỏ khí Lô B”.

Đây là một trong những công trình tiêu biểu của Petrovietnam được lựa chọn gắn biển chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Ảnh: PVN

Khối thượng tầng giàn xử lý công nghệ trung tâm thuộc gói thầu EPCI#1 của Dự án phát triển mỏ khí Lô B có khối lượng lên tới hơn 24.000 tấn. Đây là hạng mục giữ vai trò then chốt trong vận hành toàn bộ chuỗi dự án.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Dũng, Phó Tổng Giám đốc Phú Quốc POC đã báo cáo tóm tắt tiến độ thi công. Để dịch chuyển khối tài sản khổng lồ này từ bản vẽ ra thực địa, công trường luôn có hơn 4.000 kỹ sư, người lao động trực tiếp làm việc ngày đêm dưới sự điều hành ủa Phú Quốc POC và năng lực thi công của Tổng thầu PTSC M&C.

Tính đến cuối tháng 5/2026, gói thầu EPCI#1 đã hoàn thành được hơn 64% khối lượng công việc tổng thể.

Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn là dự án trọng điểm quốc gia, có tổng mức đầu tư gần 12 tỷ USD, bao gồm ba hợp phần: Thượng nguồn: Phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97 ngoài khơi Tây Nam Việt Nam, cách bờ khoảng 220 km, độ sâu nước khoảng 77 m; trung nguồn: Hệ thống đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn dài 431 km; hạ nguồn: Tổ hợp bốn nhà máy điện khí Ô Môn I-IV với tổng công suất khoảng 3.800 MW.

Tổng thầu công trình Giàn công nghệ trung tâm Dự án phát triển mỏ khí Lô B là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - mã CK: PVS).

PTSC được thành lập năm 1976, trải qua 49 năm hình thành và phát triển, PTSC là Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp tại Việt Nam, và là thương hiệu lớn trên thị trường dịch vụ dầu khí, công nghiệp trong khu vực.

Lĩnh vực hoạt động chính của PTSC là cung cấp các loại hình dịch vụ kỹ thuật cho các ngành dầu khí, năng lượng, công nghiệp, trong đó có nhiều loại hình dịch vụ mang tính chiến lược, chất lượng cao, mũi nhọn, đã phát triển và được chuyên nghiệp hóa đạt trình độ quốc tế như: EPCI công trình biển; EPC công trình công nghiệp; Kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô FSO/FPS0; Tàu dịch vụ dầu khí; Khảo sát địa chấn, địa chất và công trình ngầm; Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình biển; Cảng dịch vụ, Dịch vụ cung ứng nhân lực kỹ thuật và các Dịch vụ cho dự án năng lượng tái tạo.

PTSC cung cấp các dịch vụ thiết kế, mua sắm, chế tạo, thi công, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử với hơn 60 dự án ngoài khơi và dự án công nghiệp.

﻿Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2026 ghi nhận PTSC đạt gần 8.700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 45% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 435 tỷ đồng, tăng % so với cùng kỳ.