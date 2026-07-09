Hơn 4.000 lãnh đạo toàn cầu đến Việt Nam bàn về "cơn sóng" AI tại Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới sáng tạo - InnoEx 2026

Nội dung trọng tâm của InnoEx 2026 sẽ xoay quanh kinh tế AI, năng suất doanh nghiệp, dữ liệu thời gian thực, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tăng trưởng xanh và mô hình vận hành thế hệ mới.

Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới sáng tạo – InnoEx 2026 chính thức công bố chủ đề “THE INFLECTION POINT – Where Global Shifts Fuel Business Reinvention” - Điểm bước ngoặt – Khi những chuyển dịch toàn cầu tái thiết mô hình tăng trưởng.

Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 19-20/08/2026 tại Thiskyhall Sala, TP.HCM, dự kiến thu hút hơn 30.000 lượt khách tham gia, quy tụ hơn 4.000 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, tập đoàn công nghệ, startup và các tổ chức đổi mới sáng tạo đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Được tổ chức mỗi năm một lần, InnoEx đang khẳng định vị thế là một trong những nền tảng business & innovation có tầm ảnh hưởng tại Đông Nam Á, nơi những chuyển dịch của công nghệ, vốn đầu tư, chuỗi cung ứng và mô hình tăng trưởng toàn cầu gặp nhau tại Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, năm 2026 đánh dấu một “điểm bước ngoặt” của môi trường kinh doanh toàn cầu. Những lợi thế từng tạo nên tăng trưởng như lao động giá rẻ, mở rộng quy mô hay tăng trưởng tuyến tính đang dần mất hiệu lực với tốc độ nhanh hơn. Đồng thời đó, AI, dữ liệu, tự động hóa, tăng trưởng xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng đang tạo ra các tiêu chuẩn cạnh tranh hoàn toàn mới lại tăng tốc với tốc độ đến mức mỗi ngày.

Khái niệm “inflection point”, được phổ biến bởi Andrew Grove – cựu CEO Intel, mô tả thời điểm mà áp lực thay đổi đủ lớn để buộc một tổ chức phải tái cấu trúc nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Trong bối cảnh đó, khoảng cách giữa các doanh nghiệp sẽ được quyết định bởi tốc độ thích ứng, năng lực tích hợp AI vào lõi vận hành, khả năng chuyển đổi dữ liệu thành tăng trưởng và năng suất thực tế.

“Đây không còn là giai đoạn để doanh nghiệp quan sát xu hướng hay thử nghiệm nhỏ lẻ. Đây là thời điểm để quyết định vị thế của mình trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo,” đại diện Ban tổ chức nhận định. “Khoảng cách tăng trưởng trong 5 năm tới sẽ được quyết định bởi tốc độ tái tạo lợi thế cạnh tranh.”

Từ điễn đàn đổi mới đến cửa ngõ quốc tế

InnoEx 2026 được định vị như một “International Innovation Gateway” – cửa ngõ kết nối quốc tế, nơi các dòng chảy công nghệ, vốn đầu tư, giải pháp doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Từ năm 2023 đến nay, InnoEx liên tục mở rộng quy mô và sức ảnh hưởng với sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ, startup và tổ chức quốc tế.

Năm 2026, mạng lưới này tiếp tục được mở rộng với sự đồng hành của các tổ chức và định chế quốc tế như Qualcomm, Lotte Ventures, Rabo Foundation, NIPA (Hàn Quốc), AB InBev, Grab for Business cùng nhiều hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, châu Âu và các thị trường quốc tế khác.

Đứng ở góc độ đơn vị đồng tổ chức và thành viên Ban Cố vấn InnoEx ngay từ những mùa đầu tiên, ông Lê Trí Thông (Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM – YBA HCM) chia sẻ rằng InnoEx được khởi nguồn từ mong muốn tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới cho doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hậu đại dịch. Sau bốn năm phát triển, sáng kiến này đã từng bước trở thành một nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và quốc tế.

Khác với nhiều diễn đàn công nghệ mang tính trình diễn, InnoEx được định vị là nơi doanh nghiệp gặp gỡ đổi mới sáng tạo, nơi các tập đoàn, startup, nhà đầu tư, đối tác công nghệ và nhà hoạch định chính sách cùng tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới.

Bên cạnh chuỗi diễn đàn chiến lược, InnoEx 2026 còn mở rộng thành hệ sinh thái hoạt động kéo dài xuyên suốt hai ngày với triển lãm hơn 7.000m², những giải pháp tốt nhất dành cho doanh nghiệp liên ngành, kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại quốc tế và các hoạt động hợp tác cùng nhiều đối tác công nghệ toàn cầu để tăng tốc trong hành trình đổi mới sẽ được giới thiệu xuyên suốt.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của năm nay là Green Innovation Fellowship – sáng kiến kết nối doanh nghiệp, startup và tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh như một lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu về InnoEx 2026, bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch InnoEx, CEO IBP , nhìn nhận đổi mới không thể là một nỗ lực đơn lẻ.

“Những câu hỏi quan trọng nhất về AI, năng suất, dữ liệu, chuỗi cung ứng hay tăng trưởng xanh đều không còn là câu chuyện của tương lai, mà là các quyết định điều hành đang diễn ra ngay lúc này. InnoEx được thiết kế để những người lãnh đạo có thể gặp gỡ các doanh nghiệp, công nghệ và mô hình mới đang thực sự tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường”, bà chia sẻ.

Với vai trò Đối tác chiến lược của InnoEx 2026, bà Nguyễn Thanh Thảo (Staff Manager, Business Development, Qualcomm Việt Nam) chia sẻ:

"Với Qualcomm, công nghệ chỉ thực sự tạo ra tác động khi được đặt trong một hệ sinh thái hợp tác mở. Đó cũng là lý do chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng InnoEx trong nhiều năm qua. Không chỉ là một sự kiện, InnoEx đã trở thành nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp, startup, trường đại học, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách để cùng thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Qualcomm cam kết tiếp tục đầu tư dài hạn vào nguồn nhân lực chất lượng cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp và startup Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, từ đó tạo ra những giải pháp có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi tin rằng với sự kết nối của toàn bộ hệ sinh thái, Việt Nam đang có cơ hội bứt phá để trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ của khu vực."

Đặc biệt, InnoEx 2026 ghi dấu sự đồng hành lần đầu tiên của Rabo Foundation là quỹ đầu tư tác động độc lập của Rabobank – Ngân hàng đa quốc gia của Hà Lan và là một trong những định chế tài chính hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Quỹ được thành lập từ năm 1974, với hơn 50 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững và tài chính tác động.

Thông qua sáng kiến Green Innovation Accelerator thuộc Green Innovation Fellowship, hai bên kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp Việt tiếp cận các tiêu chuẩn phát triển bền vững quốc tế, mạng lưới chuyên gia và cơ hội kết nối với các nguồn lực tài chính xanh, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nội dung trọng tâm của InnoEx 2026 sẽ xoay quanh kinh tế AI, năng suất doanh nghiệp, dữ liệu thời gian thực, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tăng trưởng xanh và mô hình vận hành thế hệ mới.

Diễn đàn chiến lược “THE ADVANTAGE RESET – Reinvent or Defend?” sẽ tập trung vào câu hỏi: Điều gì sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2026–2030?

Song song đó, diễn đàn “OPERATIONAL EXCELLENCE – RUN FASTER, COST LESS” sẽ mang đến các trường hợp thực tế về AI, dữ liệu, tự động hóa và tối ưu vận hành, nơi doanh nghiệp chia sẻ các bài toán thật, chỉ số thật và quyết định tái cấu trúc đang diễn ra.



