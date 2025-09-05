Hơn 3.300 người làm xuyên Quốc khánh, cùng 1.468 thiết bị được huy động cho dự án 23.000 tỷ đồng của Đèo Cả

Theo CTCP Tập đoàn Đèo Cả, sáng ngày 3/9, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng). Chuyến kiểm tra diễn ra trong bối cảnh chỉ còn hơn 3 tháng trước thời hạn thông tuyến giai đoạn 1 vào ngày 19/12 theo yêu cầu của Thủ tướng.

Đồng Đăng - Trà Lĩnh là tuyến cao tốc có chiều dài 121km, tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng, được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có chiều dài 93,35km, gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu bắc qua sông Kỳ Cùng, Bằng Giang cùng nhiều khe suối và tỉnh lộ. Liên danh do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu làm chủ đầu tư dự án.

Giai đoạn 2 được khởi công vào ngày 19/8, trong khuôn khổ chương trình khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Giai đoạn này mở rộng toàn bộ 93,35km của giai đoạn 1 lên quy mô 4 làn xe, đồng thời đầu tư tiếp 26,47km kết nối tới cửa khẩu Trà Lĩnh, tổng mức đầu tư là 12.072 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Doanh nghiệp dự án báo cáo tình hình thi công (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Về tiến độ dự án giai đoạn 1, Đèo Cả cho biết, Ban Điều hành Tổng thầu đã tổ chức thi công liên tục, duy trì 100% quân số các nhà thầu làm việc xuyên suốt ngay cả trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mưa lớn kéo dài, địa chất phức tạp và khối lượng công việc lớn của hai giai đoạn, các nhà thầu hiện tập trung hơn 3.300 người lao động cùng 1.468 thiết bị máy móc, triển khai đồng loạt 287 mũi “bứt tốc” thi công trên toàn tuyến.

Hiện giai đoạn 1 của dự án đã đào được 16,70/23 triệu m3, đắp nền 8,26/14,6 triệu m3, thi công 357/447 cống và hầm chui, 56/62 cầu. Sản lượng đạt trên 36% giá trị hợp đồng, tương đương 62% sản lượng thông tuyến năm 2025.

Theo kế hoạch, đến ngày 19/12 sẽ thông tuyến 40km trên nền bê tông nhựa, 19km trên nền cấp phối đá dăm và 34,25km nền đắp K95 chiều dài các đoạn còn lại.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp dự án, Ban điều hành Tổng thầu, các nhà thầu cùng cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, làm việc ngày đêm, xuyên lễ để bảo đảm tiến độ.

Trước khối lượng công việc vẫn còn rất lớn, ông Hồ Minh Hoàng nhắc nhở tập thể thi công duy trì sự tập trung cao độ, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm bù đắp tiến độ bị ảnh hưởng do mùa mưa kéo dài, bứt tốc thi công trong giai đoạn nước rút này. Đồng thời, Chủ tịch Đèo Cả yêu cầu doanh nghiệp chú trọng kiểm soát tiến độ giải ngân kịp thời cho dự án.