Hơn 160 học sinh mắc cúm A, cả trường ở Nghệ An nghỉ học dài ngày

Lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông (xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) xác nhận, suốt tuần qua, nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau đầu, sốt cao. Ban đầu các em nghĩ là cảm cúm thông thường nên chỉ uống thuốc, vài ngày sau số ca bệnh tăng nhanh. Cơ quan y tế kiểm tra kết luận hơn 160 em mắc cúm A.

Theo lãnh đạo nhà trường, đa số học sinh có triệu chứng nhẹ, về nhà tự điều trị. Một số em nặng hơn được gia đình đưa vào bệnh viện theo dõi.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) đang dọn dẹp, phun khử trùng để phòng, tránh cúm lây lan. (Ảnh: Khánh Trung)

Dịch bùng phát nhanh, gần 400 học sinh trong trường được cho nghỉ học, ở nhà theo dõi sức khỏe từ ngày 9/11. Nhà trường phối hợp Trung tâm Y tế Con Cuông phun khử khuẩn, tiêu độc toàn bộ khuôn viên, khu nội trú, nhà ăn và khu sinh hoạt tập thể.

Cũng theo lãnh đạo trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông, nhiều phụ huynh cho biết học sinh sau khi về nhà phát bệnh nên nhà trường đang theo dõi thêm để sớm đưa ra lịch dạy học trở lại.

Được biết, cúm A là chủng cúm phổ biến, ảnh hưởng đến người và dễ biến chứng và từng gây nhiều đại dịch.

Chủng này thường tổ hợp giữa các kháng nguyên H và N, hình thành các tác nhân gây bệnh như H5N1, H3N2, H1N1... Cúm A có khả năng lây lan mạnh, biến đổi hằng năm, khiến việc kiểm soát khó khăn hơn.

Người bệnh cúm thường sốt cao đột ngột, đau đầu, nhức mỏi, ớn lạnh, ho khan, chảy nước mũi, chán ăn.

Hầu hết tự khỏi sau 7-10 ngày, song trường hợp nặng có thể khó thở, sốt kéo dài, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp.

Người bệnh cần nghỉ ngơi, uống đủ nước, dùng thuốc theo chỉ định, tiêm ngừa hằng năm và giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên để phòng lây nhiễm.