Hơn 13.000 tỷ đổ vào tài khoản của “đại gia” bán lẻ hàng đầu Việt Nam, chuyện gì đang xảy ra?

Tại ngày 30/6, số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn của “đại gia” bán lẻ này lên đến gần 43.200 tỷ đồng, tăng 16.900 tỷ sau 1 quý.

Theo BCTC quý 2/2026, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư tài chính trong những tháng đầu năm 2026. Số dư tiền, tương đương tiền, tiền gửi, đầu tư trái phiếu và cho vay của “đại gia” bán lẻ này tại ngày 30/6 lên đến hơn 65.300 tỷ đồng, tăng vọt hơn 17.000 tỷ chỉ sau 1 quý.

Sự gia tăng chủ yếu đến từ khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn với số dư gần 43.200 tỷ đồng vào cuối quý 2, tăng 16.900 tỷ sau 1 quý. Đặc biệt là khoản tiền mặt đã tăng vọt 13.400 tỷ lên gần 18.000 tỷ đồng. Khoản tiền này phần lớn đến từ việc MWG ứng trước tiền IPO Điện Máy Xanh (thương vụ vừa được hoàn tất đầu quý 3).

Trong khi đó, tổng giá trị khoản mục đầu tư trái phiếu và phải thu từ cho vay của MWG thời điểm cuối quý 2 ở mức hơn 22.100 tỷ đồng, tăng khoảng 300 tỷ so với cuối quý 1 và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Nhiều quý trở lại đây, MWG duy trì đều đặn hoạt động này với giá trị trên 20.000 tỷ.

Việc phân bổ một lượng tiền lớn vào hoạt động đầu tư tài chính có tính chất rủi ro cao - lợi nhuận cao giúp MWG tối ưu hoá dòng tiền. Hoạt động này đã được doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài thực hiện thăm dò từ cuối năm 2022 và bắt đầu được chú trọng từ năm 2024. Đáng chú ý, hiệu quả từ hoạt động đầu tư tài chính liên tục được cải thiện đáng kể.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, MWG ghi nhận lãi từ tiền gửi, cho vay và trái phiếu gần 1.700 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các chi phí liên quan đến lãi vay và thu xếp khoản vay cũng tăng 21% so với quý nửa đầu năm ngoái, lên 861 tỷ đồng. Kết quả, hoạt động “buôn tiền” mang về cho MWG 831 tỷ đồng lợi nhuận trong nửa đầu năm, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này thực tế còn chưa phản ánh hết hiệu quả “buôn tiền” do một phần chi phí lãi vay là để phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đầu tư tài chính hiệu quả cũng góp phần vào kết quả kinh doanh chung đầy khởi sắc của Thế Giới Di Động. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 lập kỷ lục 3.355 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ 2025.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 95.213 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 6.112 tỷ đồng, lần lượt tăng 29% và 91% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp bán lẻ này đã hoàn thành 51% kế hoạch doanh thu (185.000 tỷ đồng) và 66% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra (9.200 tỷ đồng).