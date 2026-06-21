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Hơn 100 cảnh sát bất ngờ đột kích, bắt 20 đối tượng lúc 1 giờ sáng

Trang Anh
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Quá trình điều tra mở rộng, đến ngày 19/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 15 đối tượng.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 1 giờ sáng ngày 18/6/2026, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Cảnh sát cơ động, Công an các xã Minh Lương, Nậm Chày đã bất ngờ đột kích vào các lán trên núi thuộc địa bàn xã Minh Lương, bắt giữ 20 đối tượng về hành vi “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an phát hiện tại xã Minh Lương xuất hiện một nhóm đối tượng dựng nhiều lán tạm sâu trong rừng, bố trí người cảnh giới tại các tuyến đường độc đạo, thường xuyên thay đổi địa điểm và chỉ hoạt động vào ban đêm nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Để đối phó, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lẩn trốn vào khu vực rừng núi hiểm trở, vùng sâu, vùng xa. Với quyết tâm xóa bỏ nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và mất an ninh, trật tự trên địa bàn từ các đối tượng này, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập kế hoạch đấu tranh, huy động lực lượng, phương tiện triển khai phương án triệt phá.

Khu lán tạm do các đối tượng dựng sâu trong rừng để hoạt động và lẩn trốn lực lượng chức năng - Ảnh: Công an Lào Cai

Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đêm tối, đường rừng trơn trượt, nhiều tổ công tác đã bí mật hành quân xuyên đêm, tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng nhằm bảo đảm yếu tố bất ngờ. Đúng thời điểm triển khai phương án, các mũi trinh sát đồng loạt khống chế các đối tượng, không để chúng có cơ hội chống trả hoặc tẩu tán vật chứng.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; Thu giữ 169 viên ma tuý dạng hồng phiến, 16 gói hêrôin, 1 gói thuốc phiện, 13 điện thoại di động, 11 xe mô tô và nhiều tài liệu khác có liên quan. Qua kiểm tra nhanh, 20 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Lực lượng Công an khống chế, bắt giữ các đối tượng tại khu vực lán trên núi - Ảnh: Công an Lào Cai

Quá trình điều tra mở rộng, đến ngày 19/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 15 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tiến hành triệu tập, xác minh, làm rõ 13 đối tượng (có mặt tại thời điểm kiểm tra) có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang đang tiếp tục đấu tranh mở rộng làm rõ các đối tượng có liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy, xử lý theo quy định của pháp luật.

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