HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hôm qua, ngày 28/9, Mỹ và Iran "giấu" cả thế giới để làm 1 việc, nếu thành công sẽ báo tin vui cực lớn

Hồng Duy
|

Không rầm rộ, các quan chức Mỹ và Iran ngày 28/9 đã có các cuộc trao đổi riêng với bên trung gian, trong một nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 tháng, theo các quan chức hai nước.

- Ảnh 1.

Một quan chức được thông báo về tiến trình đàm phán nói với Reuters rằng nếu các cuộc đàm phán tiếp tục, trọng tâm sẽ là một phiên bản sửa đổi của đề xuất kéo dài 7 ngày mà Iran đưa ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tuần trước.

Cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong 7 tháng và gây chấn động các thị trường toàn cầu, trong bối cảnh những tuyến đường biển quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ bị đình trệ. Mỹ và Iran trước đó đã hai lần đạt thỏa thuận ngừng bắn thông qua các cuộc đàm phán có bên trung gian, vào tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, cả hai thỏa thuận đều nhanh chóng đổ vỡ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, người vẫn ở New York sau khi tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cho biết Iran đang chờ phản hồi từ Mỹ đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất cũng như các điều kiện của Tehran để khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA.

“Nếu người Mỹ nói rằng họ đang tìm kiếm một thỏa thuận hoặc một giải pháp hòa bình, chúng tôi đã đưa ra giải pháp đó”, ông Araqchi nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ cũng đã có cuộc trao đổi riêng với bên trung gian trong ngày 28/9, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Kế hoạch kéo dài 7 ngày của Iran đề xuất chấm dứt mọi hành động thù địch tại Iran và Lebanon, giải phóng hàng tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Đổi lại, Iran sẽ cho phép mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường đặc biệt quan trọng đối với các tàu chở dầu. Hai bên cũng sẽ nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và yêu cầu của ông Trump liên quan đến việc thu giữ hoặc loại bỏ lượng uranium được làm giàu ở mức cao của Tehran.

Hôm 26/9, ông Trump cho biết đã bác bỏ đề xuất của Iran, đồng thời nói Tehran muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận do đang chịu sức ép kinh tế nghiêm trọng.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, một ngày sau, ông Trump nói với Axios rằng ông kỳ vọng các nhà đàm phán Mỹ sẽ tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán với Iran trong tuần này.

Ông Araqchi ngày 27/9 cho biết các bên trung gian chưa chính thức thông báo cho Iran về việc Mỹ bác bỏ đề xuất, đồng thời cho biết Tehran đang chờ lập trường cuối cùng của Washington trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

“Các điều kiện của chúng tôi rất rõ ràng và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc những điều kiện này được đáp ứng”, ông Araqchi nói, đồng thời cho rằng chỉ có một giải pháp đạt được thông qua đàm phán mới có thể tháo gỡ thế bế tắc.

Tags

Iran

Donald Trump

abbas

Eo biển Hormuz

liên hợp quốc

Mỹ

đàm phán

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại