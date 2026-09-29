Hôm qua, ngày 28/9, Mỹ và Iran "giấu" cả thế giới để làm 1 việc, nếu thành công sẽ báo tin vui cực lớn

Không rầm rộ, các quan chức Mỹ và Iran ngày 28/9 đã có các cuộc trao đổi riêng với bên trung gian, trong một nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 tháng, theo các quan chức hai nước.

Một quan chức được thông báo về tiến trình đàm phán nói với Reuters rằng nếu các cuộc đàm phán tiếp tục, trọng tâm sẽ là một phiên bản sửa đổi của đề xuất kéo dài 7 ngày mà Iran đưa ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tuần trước.

Cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong 7 tháng và gây chấn động các thị trường toàn cầu, trong bối cảnh những tuyến đường biển quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ bị đình trệ. Mỹ và Iran trước đó đã hai lần đạt thỏa thuận ngừng bắn thông qua các cuộc đàm phán có bên trung gian, vào tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, cả hai thỏa thuận đều nhanh chóng đổ vỡ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, người vẫn ở New York sau khi tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cho biết Iran đang chờ phản hồi từ Mỹ đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất cũng như các điều kiện của Tehran để khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA.

“Nếu người Mỹ nói rằng họ đang tìm kiếm một thỏa thuận hoặc một giải pháp hòa bình, chúng tôi đã đưa ra giải pháp đó”, ông Araqchi nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ cũng đã có cuộc trao đổi riêng với bên trung gian trong ngày 28/9, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Kế hoạch kéo dài 7 ngày của Iran đề xuất chấm dứt mọi hành động thù địch tại Iran và Lebanon, giải phóng hàng tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Đổi lại, Iran sẽ cho phép mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường đặc biệt quan trọng đối với các tàu chở dầu. Hai bên cũng sẽ nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và yêu cầu của ông Trump liên quan đến việc thu giữ hoặc loại bỏ lượng uranium được làm giàu ở mức cao của Tehran.

Hôm 26/9, ông Trump cho biết đã bác bỏ đề xuất của Iran, đồng thời nói Tehran muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận do đang chịu sức ép kinh tế nghiêm trọng.

Tuy nhiên, một ngày sau, ông Trump nói với Axios rằng ông kỳ vọng các nhà đàm phán Mỹ sẽ tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán với Iran trong tuần này.

Ông Araqchi ngày 27/9 cho biết các bên trung gian chưa chính thức thông báo cho Iran về việc Mỹ bác bỏ đề xuất, đồng thời cho biết Tehran đang chờ lập trường cuối cùng của Washington trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

“Các điều kiện của chúng tôi rất rõ ràng và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc những điều kiện này được đáp ứng”, ông Araqchi nói, đồng thời cho rằng chỉ có một giải pháp đạt được thông qua đàm phán mới có thể tháo gỡ thế bế tắc.