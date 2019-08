Hội nghị Quốc tế IMAGEskincare XII "Recover Your Beauty" chuyên đề nám

Image Skincare là một trong những nhãn hàng mỹ phẩm đi đầu trong lĩnh vực khắc phục và chăm sóc da theo tiêu chuẩn Y khoa và được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm) chứng nhận. Xuất hiện trên thị trường lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 2003 và Việt Nam vào năm 2008 với sự dẫn dắt và điều hành của bà Thúy Phan – CEO của nhãn hàng Image Skincare Việt Nam, Image Skincare đã dần khẳng định được vị thế của mình trong ngành công nghiệp làm đẹp.

Năm nay, sự hiện diện của tiến sĩ, nhà nghiên cứu Marc A. Roner - Giám đốc viện nghiên cứu lâm sàng Image Skincare toàn cầu, đã mang đến những điều đặc biệt trong sự kiện. Dòng sản phẩm cao cấp I Mask được ra mắt và giới thiệu với thiết kế hoàn toàn mới lạ và tinh tế, được phát triển theo các nghiên cứu lâm sàng nghiêm ngặt nhất đã mang đến những hiệu quả đáng mong đợi. Theo tiến sĩ, nhà nghiên cứu Marc chia sẻ: "Đối với chúng tôi, làm đẹp không chỉ bởi cách chúng ta ăn uống, sinh hoạt hay chăm sóc da hằng ngày bằng các sản phẩm mang tính trị liệu thông thường, mà giờ đây chúng ta cần thêm những sản phẩm giúp cho làn da của bạn được thanh lọc, xua tan đi căng thẳng, mệt mỏi. Và chúng tôi tự tin khi giới thiệu nó cho các bạn!"

Cũng trong sự kiện, dòng sản phẩm cao cấp đẩy lùi nám Hush and Hush đã được ra mắt. Đây là món quà bất ngờ mà tiến sĩ, nhà nghiên cứu Marc cùng đội ngũ Image Skincare Việt Nam dành đến quý khách hàng có mặt tại Hội nghị. Hush and Hush được tạo nên bởi công thức độc quyền từ các thành phần thiên nhiên được lựa chọn kỹ lưỡng, an toàn và thuần khiết. "Đây là mảnh ghép còn thiếu cho mỗi chúng ta để có được làn da sạch nám, sáng mịn" - tiến sĩ, nhà nghiên cứu Marc nhấn mạnh.

Tham dự chương trình có sự góp mặt của "Nữ hoàng Bolero" – Ca sĩ Lệ Quyên với những bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng. Và nam ca sĩ trẻ với cái tên thân thuộc " Hoàng tử Ballad" – Bùi Anh Tuấn với những bản nhạc chứa đầy cảm xúc.

Khép lại buổi sự kiện Hội nghị quốc tế Image Skincare Việt Nam lần thứ XII, bà Thúy Phan gửi những lời cảm ơn tới sự yêu quý và gắn kết của quý đối tác, khách hàng đã dành cho Image Skincare Việt Nam và hứa hẹn sẽ có những điều bất ngờ mới để đáp lại sự tin tưởng của mọi người.